clickhouse client y clickhouse-local muestran el prompt en la ventana de tu terminal, puedes cambiarlo para añadirle un prefijo.
En este artículo se explica cómo cambiar el prompt por el que quieras.
El prompt predeterminado es el nombre de tu equipo, seguido de
:) :
Estas son las variables que puedes usar en un prompt:
{user},
{host}
Hay varias formas de actualizar el prompt, y veremos cada una de ellas.
La primera forma de cambiar la opción consiste en usar
Opción
Opción
--prompt
--prompt:
Esto añadirá el emoji de dedo antes de la carita sonriente:
clickhouse --prompt 👉
Como alternativa, puedes proporcionar un prefijo para el
Archivo de configuración: nivel superior
prompt en un archivo
config.xml:
<config>
<prompt>👉 </prompt>
</config>
Podemos usar un archivo de configuración con cualquier nombre y pasarlo con la opción
clickhouse
-C:
<config>
<prompt>🎄 </prompt>
</config>
¿Prefieres que tus archivos de configuración estén en YAML? También funciona:
clickhouse -C christmas.xml
prompt: 🟡
clickhouse -C christmas.yaml
Como alternativa, puede especificar un prompt para cada conjunto de credenciales de conexión. Esto solo tiene sentido cuando se utiliza
Archivo de configuración - connections_credentials
clickhouse-client.
Luego podemos intentar conectarnos usando la conexión
<config>
<connections_credentials>
<connection>
<n>prod<n>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>9000</port>
<secure>0</secure>
<user>default</user>
<prompt>\e[31m[PRODUCTION]\e[0m {user}@prod</prompt>
</connection>
<connection>
<n>dev<n>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>9000</port>
<secure>0</secure>
<user>default</user>
<prompt>\e[32m[DEVELOPMENT]\e[0m {user}@dev</prompt>
</connection>
</connections_credentials>
</config>
dev:
O la de
clickhouse client -C connections.xml --connection dev
prod:
Y aquí tienes una versión en YAML:
clickhouse client -C connections.xml --connection prod
Con la conexión
connections_credentials:
connection:
- name: prod
hostname: 127.0.0.1
port: 9000
secure: 0
user: default
prompt: "\e[35m[PRODUCTION]\e[0m {user}@{host}"
- name: dev
hostname: 127.0.0.1
port: 9000
secure: 0
user: default
prompt: "\e[34m[DEVELOPMENT]\e[0m {user}@{host}"
dev:
Y ahora
clickhouse client -C connections.yaml --connection dev
prod:
clickhouse client -C connections.yaml --connection prod