Este artículo explica cómo cambiar el prompt en tu cliente de ClickHouse y en la ventana de terminal de clickhouse-local de :) a un prefijo seguido de :)

Cambiar el prompt en clickhouse-client

Si no te gusta cómo clickhouse client y clickhouse-local muestran el prompt en la ventana de tu terminal, puedes cambiarlo para añadirle un prefijo. En este artículo se explica cómo cambiar el prompt por el que quieras.

El prompt predeterminado es el nombre de tu equipo, seguido de :) :

Estas son las variables que puedes usar en un prompt: {user} , {host}

Hay varias formas de actualizar el prompt, y veremos cada una de ellas.

La primera forma de cambiar la opción consiste en usar --prompt :

clickhouse --prompt 👉

Esto añadirá el emoji de dedo antes de la carita sonriente:

​ Archivo de configuración: nivel superior

Como alternativa, puedes proporcionar un prefijo para el prompt en un archivo config.xml :

< config > < prompt > 👉 </ prompt > </ config >

clickhouse

Podemos usar un archivo de configuración con cualquier nombre y pasarlo con la opción -C :

< config > < prompt > 🎄 </ prompt > </ config >

clickhouse -C christmas.xml

¿Prefieres que tus archivos de configuración estén en YAML? También funciona:

prompt : 🟡

clickhouse -C christmas.yaml

​ Archivo de configuración - connections_credentials

Como alternativa, puede especificar un prompt para cada conjunto de credenciales de conexión. Esto solo tiene sentido cuando se utiliza clickhouse-client .

< config > < connections_credentials > < connection > < n > prod < n > < hostname > 127.0.0.1 </ hostname > < port > 9000 </ port > < secure > 0 </ secure > < user > default </ user > < prompt > \e[31m[PRODUCTION]\e[0m {user}@prod </ prompt > </ connection > < connection > < n > dev < n > < hostname > 127.0.0.1 </ hostname > < port > 9000 </ port > < secure > 0 </ secure > < user > default </ user > < prompt > \e[32m[DEVELOPMENT]\e[0m {user}@dev </ prompt > </ connection > </ connections_credentials > </ config >

Luego podemos intentar conectarnos usando la conexión dev :

clickhouse client -C connections.xml --connection dev

O la de prod :

clickhouse client -C connections.xml --connection prod

Y aquí tienes una versión en YAML:

connections_credentials : connection : - name : prod hostname : 127.0.0.1 port : 9000 secure : 0 user : default prompt : " \e [35m[PRODUCTION] \e [0m {user}@{host}" - name : dev hostname : 127.0.0.1 port : 9000 secure : 0 user : default prompt : " \e [34m[DEVELOPMENT] \e [0m {user}@{host}"

Con la conexión dev :

clickhouse client -C connections.yaml --connection dev

Y ahora prod :