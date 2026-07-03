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Introducción

Hay varias formas de definir una SETTING para un usuario en ClickHouse, según el caso de uso y el tiempo durante el que quieras que esa SETTING se mantenga. Veamos algunos escenarios…

Configurar una SETTING para una sola consulta

Una consulta SELECT puede contener una cláusula SETTINGS en la que se puede definir cualquier cantidad de SETTINGS. Estas SETTINGS solo se aplican a esa consulta en particular. Por ejemplo:
El número máximo de hilos será de 8 para esta consulta en particular.

Configura un SETTING para una sesión

Puedes definir un SETTING durante la duración de una sesión de cliente mediante una cláusula SET. Esto resulta útil para pruebas ad hoc o cuando quieres que un SETTING se mantenga durante unas pocas consultas, pero no más tiempo.

Configurar un SETTING para un usuario concreto

Usa ALTER USER para definir un SETTING solo para un usuario. Por ejemplo:
Puede comprobar que funcionó cerrando sesión en su cliente, volviendo a iniciarla y usando luego la función getSetting:
Especificar la configuración de esta forma sobrescribirá la configuración actual del usuario; es decir, si tenías otra configuración aplicada al usuario pero no la especificaste en la sentencia ALTER USER, se perderá.Si quieres conservar tu configuración, usa ALTER USER ... MODIFY SETTING ... en su lugar.
Última modificación el 3 de julio de 2026