Hay varias formas de definir una SETTING para un usuario en ClickHouse, según el caso de uso y el tiempo durante el que quieras que esa SETTING se mantenga. Veamos algunos escenarios…
Introducción
Una consulta
Configurar una SETTING para una sola consulta
SELECT puede contener una cláusula
SETTINGS en la que se puede definir cualquier cantidad de SETTINGS. Estas SETTINGS solo se aplican a esa consulta en particular. Por ejemplo:
El número máximo de hilos será de 8 para esta consulta en particular.
SELECT *
FROM my_table
SETTINGS max_threads = 8;
Puedes definir un SETTING durante la duración de una sesión de cliente mediante una cláusula
Configura un SETTING para una sesión
SET. Esto resulta útil para pruebas ad hoc o cuando quieres que un SETTING se mantenga durante unas pocas consultas, pero no más tiempo.
SET max_threads = 8;
SELECT *
FROM my_table;
Usa
Configurar un SETTING para un usuario concreto
ALTER USER para definir un SETTING solo para un usuario. Por ejemplo:
Puede comprobar que funcionó cerrando sesión en su cliente, volviendo a iniciarla y usando luego la función
ALTER USER my_user_name SETTINGS max_threads = 8;
getSetting:
SELECT getSetting('max_threads');
Especificar la configuración de esta forma sobrescribirá la configuración actual del usuario; es decir, si tenías otra configuración aplicada al usuario pero no la especificaste en la sentencia
ALTER USER, se perderá.Si quieres conservar tu configuración, usa
ALTER USER ... MODIFY SETTING ... en su lugar.