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FAQ

Cómputo

Sí. La infraestructura solo debe aprovisionarse una vez por cada combinación de cuenta de AWS y región.
BYOC es compatible con el mismo conjunto de regiones que ClickHouse Cloud.
Además de las instancias de ClickHouse (ClickHouse server y ClickHouse Keeper), ejecutamos servicios como clickhouse-operator, aws-cluster-autoscaler, Istio, etc., además de nuestra pila de monitoreo.Actualmente, contamos con tres nodos m5.xlarge (uno por cada AZ) en un grupo de nodos dedicado para ejecutar esas cargas de trabajo.

Redes y seguridad

Actualmente, esto no es posible.
Sí. Está en nuestra hoja de ruta implementar un mecanismo controlado por el cliente para que este pueda aprobar el acceso de los ingenieros al clúster. Por el momento, los ingenieros deben pasar por nuestro proceso interno de escalado para obtener acceso puntual al clúster. Esto queda registrado y es auditado por nuestro equipo de seguridad.
De forma predeterminada, usamos 10.0.0.0/16 para la VPC de BYOC. Recomendamos reservar al menos /22 para un posible escalado futuro, pero si prefiere limitar el tamaño, es posible usar /23 si es probable que esté limitado a 30 pods de servidor.
Póngase en contacto con soporte para programar ventanas de mantenimiento. Tenga en cuenta que el calendario mínimo de actualizaciones es semanal.

SLA de disponibilidad

No, dado que el plano de datos está alojado en el entorno de nube del cliente, la disponibilidad del servicio depende de recursos que no están bajo el control de ClickHouse. Por lo tanto, ClickHouse no ofrece un SLA formal de disponibilidad para los despliegues de BYOC. Si tiene alguna pregunta adicional, contacte con support@clickhouse.com.
Última modificación el 3 de julio de 2026