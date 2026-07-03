FAQ
Cómputo
¿Puedo crear varios servicios en este mismo clúster de EKS?
¿Puedo crear varios servicios en este mismo clúster de EKS?
¿Qué regiones son compatibles con BYOC?
¿Qué regiones son compatibles con BYOC?
¿Habrá alguna sobrecarga de recursos? ¿Qué recursos se necesitan para ejecutar servicios distintos de las instancias de ClickHouse?
¿Habrá alguna sobrecarga de recursos? ¿Qué recursos se necesitan para ejecutar servicios distintos de las instancias de ClickHouse?
clickhouse-operator,
aws-cluster-autoscaler, Istio, etc., además de nuestra pila de monitoreo.Actualmente, contamos con tres nodos m5.xlarge (uno por cada AZ) en un grupo de nodos dedicado para ejecutar esas cargas de trabajo.
Redes y seguridad
¿Podemos revocar los permisos configurados durante la instalación una vez completada la configuración?
¿Podemos revocar los permisos configurados durante la instalación una vez completada la configuración?
¿Han considerado futuros controles de seguridad para que los ingenieros de ClickHouse accedan a la infraestructura del cliente para la resolución de problemas?
¿Han considerado futuros controles de seguridad para que los ingenieros de ClickHouse accedan a la infraestructura del cliente para la resolución de problemas?
¿Cuál es el tamaño del rango de IP de la VPC creada?
¿Cuál es el tamaño del rango de IP de la VPC creada?
10.0.0.0/16 para la VPC de BYOC. Recomendamos reservar al menos /22 para un posible escalado futuro,
pero si prefiere limitar el tamaño, es posible usar /23 si es probable que esté limitado
a 30 pods de servidor.
¿Puedo decidir la frecuencia del mantenimiento?
¿Puedo decidir la frecuencia del mantenimiento?
SLA de disponibilidad
¿ClickHouse ofrece un SLA de disponibilidad para BYOC?
¿ClickHouse ofrece un SLA de disponibilidad para BYOC?