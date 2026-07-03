¿Habrá alguna sobrecarga de recursos? ¿Qué recursos se necesitan para ejecutar servicios distintos de las instancias de ClickHouse?

Además de las instancias de ClickHouse (ClickHouse server y ClickHouse Keeper), ejecutamos servicios como clickhouse-operator , aws-cluster-autoscaler , Istio, etc., además de nuestra pila de monitoreo.

Actualmente, contamos con tres nodos m5.xlarge (uno por cada AZ) en un grupo de nodos dedicado para ejecutar esas cargas de trabajo.