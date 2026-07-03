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ClickHouse BYOC aprovisiona un plano de datos aislado en tu cuenta de AWS. Esta página enumera todos los servicios de AWS que utiliza la implementación, clasifica cada uno como obligatorio u opcional, e indica cuáles generan cargos en tu factura de AWS.
AWS factura directamente a tu cuenta los costos de infraestructura de AWS, que son independientes de tu suscripción a ClickHouse Cloud.

Servicios obligatorios

Estos servicios se aprovisionan en cada implementación de BYOC.

Servicios opcionales

Estos servicios se aprovisionan únicamente cuando se habilita la funcionalidad correspondiente.

Cargos por transferencia de datos

Incluso cuando los recursos individuales son gratuitos, se aplican cargos por transferencia de datos de AWS:
  • Tráfico entre AZ entre nodos de EKS y entre réplicas en implementaciones multizona.
  • Salida a Internet a través de gateway NAT, para las comprobaciones periódicas del plano de control, la telemetría y la descarga de imágenes.
  • Salida al plano de control de ClickHouse Cloud a través de la red superpuesta cifrada (Tailscale).
  • Salida a las redes de los clientes a través del NLB o del endpoint de PrivateLink.
Consulta los precios de transferencia de datos de AWS para conocer las tarifas actuales.
Última modificación el 3 de julio de 2026