Servicios de AWS aprovisionados por ClickHouse BYOC, clasificados como obligatorios u opcionales, con notas sobre cuáles generan cargos en tu factura de AWS

ClickHouse BYOC aprovisiona un plano de datos aislado en tu cuenta de AWS. Esta página enumera todos los servicios de AWS que utiliza la implementación, clasifica cada uno como obligatorio u opcional, e indica cuáles generan cargos en tu factura de AWS.

AWS factura directamente a tu cuenta los costos de infraestructura de AWS, que son independientes de tu suscripción a ClickHouse Cloud.

​ Servicios obligatorios

Estos servicios se aprovisionan en cada implementación de BYOC.

Servicio Propósito ¿Facturable? Amazon EKS Plano de control de Kubernetes administrado que ejecuta el plano de datos de ClickHouse. Sí — por hora de clúster Amazon EC2 (instancias worker mediante grupos de nodos administrados de EKS) Capacidad de procesamiento para los pods de ClickHouse server, ClickHouse Keeper y complementos de la plataforma. Se usan de forma predeterminada familias de instancias optimizadas para memoria. Sí — por hora de instancia Amazon EBS (volúmenes gp3) Almacenamiento local para el SO del nodo, las imágenes de contenedor y los logs del servidor de ClickHouse. Sí — por GB-mes + IOPS/throughput Amazon S3 Almacenamiento principal de tablas de ClickHouse, copias de seguridad y telemetría de la plataforma. Las políticas del bucket aplican BucketOwnerEnforced , bloqueo de acceso público y SSE. Sí — almacenamiento + solicitudes + transferencia de datos Amazon VPC (VPC, subredes, tablas de rutas, grupos de seguridad, gateway de internet) Aislamiento de red para el plano de datos. Tres subredes privadas y tres públicas en distintas AZ. No — los recursos de VPC en sí son gratuitos gateway NAT + Elastic IP (uno por AZ) Salida a internet desde subredes privadas (conectividad del plano de control, extracción de imágenes, telemetría). Sí — por hora + procesamiento de datos VPC Endpoint for S3 (gateway endpoint) Acceso privado a S3 sin pasar por el gateway NAT. No — los gateway endpoints son gratuitos Elastic Load Balancing (NLB) Ingreso del tráfico de clientes a los servicios de ClickHouse. Lo crea el AWS Load Balancer Controller dentro del clúster. Predeterminado: orientado a tráfico interno. Sí — por LCU-hora + datos procesados AWS IAM (roles, políticas, proveedor de OIDC, asociaciones de Pod Identity) Acceso entre cuentas para ClickHouse Cloud, IRSA para controladores dentro del clúster (cert-manager, external-dns, load-balancer-controller, cluster-autoscaler, driver de EBS CSI, state-exporter). No Amazon CloudWatch Logs logs del plano de control de EKS (api, audit, authenticator, controllerManager, scheduler). Sí — ingestión + almacenamiento

​ Servicios opcionales

Estos servicios se aprovisionan únicamente cuando se habilita la funcionalidad correspondiente.

Servicio Habilitado cuando ¿Facturable? AWS PrivateLink (servicio de endpoint de VPC) Habilita la conectividad de PrivateLink para el tráfico de clientes en lugar del NLB, o además de este. Sí — por hora de endpoint de VPC + datos procesados Conexión de peering de VPC Solicita peering de VPC entre la VPC de BYOC y otra VPC de su cuenta. No para la conexión en sí. La transferencia de datos entre zonas de disponibilidad y entre regiones sí es facturable.

​ Cargos por transferencia de datos

Incluso cuando los recursos individuales son gratuitos, se aplican cargos por transferencia de datos de AWS:

Tráfico entre AZ entre nodos de EKS y entre réplicas en implementaciones multizona.

entre nodos de EKS y entre réplicas en implementaciones multizona. Salida a Internet a través de gateway NAT, para las comprobaciones periódicas del plano de control, la telemetría y la descarga de imágenes.

a través de gateway NAT, para las comprobaciones periódicas del plano de control, la telemetría y la descarga de imágenes. Salida al plano de control de ClickHouse Cloud a través de la red superpuesta cifrada (Tailscale).

a través de la red superpuesta cifrada (Tailscale). Salida a las redes de los clientes a través del NLB o del endpoint de PrivateLink.