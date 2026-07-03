AWS factura directamente a tu cuenta los costos de infraestructura de AWS, que son independientes de tu suscripción a ClickHouse Cloud.
Estos servicios se aprovisionan en cada implementación de BYOC.
Servicios obligatorios
|Servicio
|Propósito
|¿Facturable?
|Amazon EKS
|Plano de control de Kubernetes administrado que ejecuta el plano de datos de ClickHouse.
|Sí — por hora de clúster
|Amazon EC2 (instancias worker mediante grupos de nodos administrados de EKS)
|Capacidad de procesamiento para los pods de ClickHouse server, ClickHouse Keeper y complementos de la plataforma. Se usan de forma predeterminada familias de instancias optimizadas para memoria.
|Sí — por hora de instancia
|Amazon EBS (volúmenes gp3)
|Almacenamiento local para el SO del nodo, las imágenes de contenedor y los logs del servidor de ClickHouse.
|Sí — por GB-mes + IOPS/throughput
|Amazon S3
|Almacenamiento principal de tablas de ClickHouse, copias de seguridad y telemetría de la plataforma. Las políticas del bucket aplican
BucketOwnerEnforced, bloqueo de acceso público y SSE.
|Sí — almacenamiento + solicitudes + transferencia de datos
|Amazon VPC (VPC, subredes, tablas de rutas, grupos de seguridad, gateway de internet)
|Aislamiento de red para el plano de datos. Tres subredes privadas y tres públicas en distintas AZ.
|No — los recursos de VPC en sí son gratuitos
|gateway NAT + Elastic IP (uno por AZ)
|Salida a internet desde subredes privadas (conectividad del plano de control, extracción de imágenes, telemetría).
|Sí — por hora + procesamiento de datos
|VPC Endpoint for S3 (gateway endpoint)
|Acceso privado a S3 sin pasar por el gateway NAT.
|No — los gateway endpoints son gratuitos
|Elastic Load Balancing (NLB)
|Ingreso del tráfico de clientes a los servicios de ClickHouse. Lo crea el AWS Load Balancer Controller dentro del clúster. Predeterminado: orientado a tráfico interno.
|Sí — por LCU-hora + datos procesados
|AWS IAM (roles, políticas, proveedor de OIDC, asociaciones de Pod Identity)
|Acceso entre cuentas para ClickHouse Cloud, IRSA para controladores dentro del clúster (cert-manager, external-dns, load-balancer-controller, cluster-autoscaler, driver de EBS CSI, state-exporter).
|No
|Amazon CloudWatch Logs
|logs del plano de control de EKS (api, audit, authenticator, controllerManager, scheduler).
|Sí — ingestión + almacenamiento
Estos servicios se aprovisionan únicamente cuando se habilita la funcionalidad correspondiente.
Servicios opcionales
|Servicio
|Habilitado cuando
|¿Facturable?
|AWS PrivateLink (servicio de endpoint de VPC)
|Habilita la conectividad de PrivateLink para el tráfico de clientes en lugar del NLB, o además de este.
|Sí — por hora de endpoint de VPC + datos procesados
|Conexión de peering de VPC
|Solicita peering de VPC entre la VPC de BYOC y otra VPC de su cuenta.
|No para la conexión en sí. La transferencia de datos entre zonas de disponibilidad y entre regiones sí es facturable.
Incluso cuando los recursos individuales son gratuitos, se aplican cargos por transferencia de datos de AWS:
Cargos por transferencia de datos
- Tráfico entre AZ entre nodos de EKS y entre réplicas en implementaciones multizona.
- Salida a Internet a través de gateway NAT, para las comprobaciones periódicas del plano de control, la telemetría y la descarga de imágenes.
- Salida al plano de control de ClickHouse Cloud a través de la red superpuesta cifrada (Tailscale).
- Salida a las redes de los clientes a través del NLB o del endpoint de PrivateLink.
- Arquitectura de BYOC — componentes que ClickHouse Cloud implementa en su cuenta
- Seguridad de red de BYOC — cómo el plano de datos se conecta a ClickHouse Cloud
- Privilegio de BYOC — IAM roles creados durante la configuración de BYOC