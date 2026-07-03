Qué acceso tienen los empleados de ClickHouse a los datos de los clientes en despliegues BYOC

Los empleados de ClickHouse no tienen acceso a sus datos de forma predeterminada. Sus datos de ClickHouse, incluidas todas las tablas de usuario y los resultados de las consultas, permanecen dentro de su VPC. A continuación se describen las únicas vías por las que ClickHouse interactúa con su despliegue; ninguna de ellas otorga acceso a los datos de las tablas de los clientes.

​ Operaciones habituales

El plano de control de ClickHouse Cloud ejecuta su implementación BYOC sin leer datos de clientes. Los componentes que envían datos fuera de su VPC solo transportan metadatos operativos:

Componente Qué sale de su VPC Exportador de estado Estado del servicio (salud y estado) a una cola SQS propiedad de ClickHouse Cloud. Scraper de facturación Métricas de CPU y memoria a un bucket de S3 propiedad de ClickHouse Cloud. AlertManager Alertas sobre la salud del clúster a ClickHouse Cloud.

El tráfico de consultas, el contenido de las tablas y los esquemas nunca pasan por estos canales. Los logs y las métricas permanecen dentro de su VPC de BYOC.

​ Acceso para solucionar problemas

Cuando los ingenieros de ClickHouse necesitan diagnosticar un problema en su despliegue, solicitan acceso puntual mediante un flujo de trabajo interno de escalado y aprobación. El acceso aprobado se otorga mediante un certificado con tiempo limitado y se canaliza a través de Tailscale , nunca por la Internet pública.

​ Lo que los ingenieros pueden ver

Con acceso aprobado para solucionar problemas, los ingenieros solo pueden leer las tablas del sistema de ClickHouse. Esto incluye:

system.query_log — texto de la consulta y metadatos de ejecución de las consultas realizadas en su servicio

— texto de la consulta y metadatos de ejecución de las consultas realizadas en su servicio system.tables , system.columns y tablas del sistema similares — esquema y metadatos

, y tablas del sistema similares — esquema y metadatos Otras tablas system.* utilizadas para diagnósticos (p. ej., partes, mutaciones, réplicas)

​ Lo que los ingenieros no pueden ver

Los ingenieros no pueden leer las tablas de usuario de los clientes. El acceso se limita únicamente a las tablas del sistema.

​ Cómo se controla el acceso

Aprobación obligatoria : cada solicitud de acceso pasa por un sistema interno de aprobación con aprobadores asignados. Los ingenieros no pueden concederse acceso a sí mismos.

: cada solicitud de acceso pasa por un sistema interno de aprobación con aprobadores asignados. Los ingenieros no pueden concederse acceso a sí mismos. Certificados con tiempo limitado : se genera un certificado temporal para cada sesión aprobada. El acceso expira automáticamente.

: se genera un certificado temporal para cada sesión aprobada. El acceso expira automáticamente. Autenticación basada en certificados : los certificados sustituyen el acceso basado en contraseña para cualquier acceso humano a instancias de BYOC.

: los certificados sustituyen el acceso basado en contraseña para cualquier acceso humano a instancias de BYOC. Solo lectura en las tablas del sistema : la identidad del certificado solo permite leer tablas del sistema.

: la identidad del certificado solo permite leer tablas del sistema. No se exportan datos: los logs y los resultados de consultas de las sesiones de solución de problemas nunca se exportan a la infraestructura de ClickHouse.

La actividad de los ingenieros es visible para usted y queda auditada por ClickHouse:

Visible para el cliente : cada consulta que ejecuta un ingeniero de ClickHouse en su instancia aparece en su propio system.query_log , incluido el texto de la consulta y la identidad del certificado. Puede auditarlo directamente desde su servicio de ClickHouse.

: cada consulta que ejecuta un ingeniero de ClickHouse en su instancia aparece en su propio , incluido el texto de la consulta y la identidad del certificado. Puede auditarlo directamente desde su servicio de ClickHouse. Del lado de ClickHouse: el equipo de seguridad de ClickHouse registra y audita internamente todas las solicitudes de acceso, aprobaciones y conexiones de Tailscale.

​ Controles futuros

La aprobación gestionada por el cliente —es decir, que usted aprueba cada solicitud de acceso de un ingeniero antes de que entre en vigor— está en la hoja de ruta. Actualmente, la aprobación se gestiona mediante el proceso interno de escalado de ClickHouse.