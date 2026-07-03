El plano de control de ClickHouse Cloud ejecuta su implementación BYOC sin leer datos de clientes. Los componentes que envían datos fuera de su VPC solo transportan metadatos operativos:
Operaciones habituales
El tráfico de consultas, el contenido de las tablas y los esquemas nunca pasan por estos canales. Los logs y las métricas permanecen dentro de su VPC de BYOC.
|Componente
|Qué sale de su VPC
|Exportador de estado
|Estado del servicio (salud y estado) a una cola
SQS propiedad de ClickHouse Cloud.
|Scraper de facturación
|Métricas de CPU y memoria a un bucket de S3 propiedad de ClickHouse Cloud.
|AlertManager
|Alertas sobre la salud del clúster a ClickHouse Cloud.
Cuando los ingenieros de ClickHouse necesitan diagnosticar un problema en su despliegue, solicitan acceso puntual mediante un flujo de trabajo interno de escalado y aprobación. El acceso aprobado se otorga mediante un certificado con tiempo limitado y se canaliza a través de Tailscale, nunca por la Internet pública.
Acceso para solucionar problemas
Con acceso aprobado para solucionar problemas, los ingenieros solo pueden leer las tablas del sistema de ClickHouse. Esto incluye:
Lo que los ingenieros pueden ver
system.query_log— texto de la consulta y metadatos de ejecución de las consultas realizadas en su servicio
system.tables,
system.columnsy tablas del sistema similares — esquema y metadatos
- Otras tablas
system.*utilizadas para diagnósticos (p. ej., partes, mutaciones, réplicas)
Los ingenieros no pueden leer las tablas de usuario de los clientes. El acceso se limita únicamente a las tablas del sistema.
Lo que los ingenieros no pueden ver
Cómo se controla el acceso
- Aprobación obligatoria: cada solicitud de acceso pasa por un sistema interno de aprobación con aprobadores asignados. Los ingenieros no pueden concederse acceso a sí mismos.
- Certificados con tiempo limitado: se genera un certificado temporal para cada sesión aprobada. El acceso expira automáticamente.
- Autenticación basada en certificados: los certificados sustituyen el acceso basado en contraseña para cualquier acceso humano a instancias de BYOC.
- Solo lectura en las tablas del sistema: la identidad del certificado solo permite leer tablas del sistema.
- No se exportan datos: los logs y los resultados de consultas de las sesiones de solución de problemas nunca se exportan a la infraestructura de ClickHouse.
La actividad de los ingenieros es visible para usted y queda auditada por ClickHouse:
Auditoría
- Visible para el cliente: cada consulta que ejecuta un ingeniero de ClickHouse en su instancia aparece en su propio
system.query_log, incluido el texto de la consulta y la identidad del certificado. Puede auditarlo directamente desde su servicio de ClickHouse.
- Del lado de ClickHouse: el equipo de seguridad de ClickHouse registra y audita internamente todas las solicitudes de acceso, aprobaciones y conexiones de Tailscale.
La aprobación gestionada por el cliente —es decir, que usted aprueba cada solicitud de acceso de un ingeniero antes de que entre en vigor— está en la hoja de ruta. Actualmente, la aprobación se gestiona mediante el proceso interno de escalado de ClickHouse.
Controles futuros
- Seguridad de red de BYOC — cómo funcionan Tailscale y los límites de la red
- Privilegios de BYOC — roles de IAM creados durante la configuración de BYOC