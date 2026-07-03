FAQ
Cómputo
¿Puedo crear varios servicios en este único clúster de EKS?
¿Puedo crear varios servicios en este único clúster de EKS?
¿Qué regiones son compatibles con BYOC?
¿Qué regiones son compatibles con BYOC?
¿Habrá alguna sobrecarga de recursos? ¿Qué recursos se necesitan para ejecutar servicios distintos de las instancias de ClickHouse?
¿Habrá alguna sobrecarga de recursos? ¿Qué recursos se necesitan para ejecutar servicios distintos de las instancias de ClickHouse?
clickhouse-operator,
aws-cluster-autoscaler, Istio y la pila de monitorización.El consumo de recursos de estos componentes compartidos es relativamente estable y no crece de forma lineal con el número ni con el tamaño de sus servicios de ClickHouse. Como orientación aproximada, en AWS solemos usar un grupo de nodos dedicado de unas cuatro instancias EC2
4xlarge para ejecutar estas cargas de trabajo.
Red y seguridad
¿Podemos revocar los permisos configurados durante la instalación una vez completada la configuración?
¿Podemos revocar los permisos configurados durante la instalación una vez completada la configuración?
¿Han considerado implementar en el futuro controles de seguridad para que los ingenieros de ClickHouse puedan acceder a la infraestructura del cliente con fines de Troubleshooting?
¿Han considerado implementar en el futuro controles de seguridad para que los ingenieros de ClickHouse puedan acceder a la infraestructura del cliente con fines de Troubleshooting?
¿Cuál es el tamaño del rango de IP de la VPC creada?
¿Cuál es el tamaño del rango de IP de la VPC creada?
10.0.0.0/16 para la VPC de BYOC. Recomendamos reservar al menos /22 para un posible escalado futuro,
pero, si prefiere limitar el tamaño, es posible usar /23 si es probable que quede limitado
a 30 pods de servidor.
¿Puedo decidir la frecuencia del mantenimiento?
¿Puedo decidir la frecuencia del mantenimiento?
¿Cómo funciona la comunicación de red entre la VPC de BYOC y S3?
¿Cómo funciona la comunicación de red entre la VPC de BYOC y S3?
¿Qué puertos se usan para la comunicación interna del clúster de ClickHouse?
¿Qué puertos se usan para la comunicación interna del clúster de ClickHouse?
- Protocolo nativo de ClickHouse en el puerto 9000
- HTTP/HTTPS en los puertos 8123/8443
- Comunicación entre servidores en el puerto 9009 para la replicación y las consultas distribuidas
SLA de disponibilidad
¿ClickHouse ofrece un SLA de disponibilidad para BYOC?
¿ClickHouse ofrece un SLA de disponibilidad para BYOC?