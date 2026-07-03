Skip to main content

FAQ

Cómputo

Sí. La infraestructura solo debe aprovisionarse una vez por cada combinación de cuenta y región de AWS.
Todas las regiones públicas que aparecen en nuestra documentación de regiones compatibles están disponibles para implementaciones de BYOC.
Además de las propias instancias de ClickHouse (servidores de ClickHouse y ClickHouse Keeper), también ejecutamos servicios auxiliares como clickhouse-operator, aws-cluster-autoscaler, Istio y la pila de monitorización.El consumo de recursos de estos componentes compartidos es relativamente estable y no crece de forma lineal con el número ni con el tamaño de sus servicios de ClickHouse. Como orientación aproximada, en AWS solemos usar un grupo de nodos dedicado de unas cuatro instancias EC2 4xlarge para ejecutar estas cargas de trabajo.

Red y seguridad

Actualmente, esto no es posible.
Sí. Implementar un mecanismo controlado por el cliente mediante el cual los clientes puedan aprobar el acceso de los ingenieros al clúster forma parte de nuestra hoja de ruta. Por el momento, los ingenieros deben pasar por nuestro proceso interno de escalamiento para obtener acceso puntual al clúster. Esto queda registrado y es auditado por nuestro equipo de seguridad.
De forma predeterminada, usamos 10.0.0.0/16 para la VPC de BYOC. Recomendamos reservar al menos /22 para un posible escalado futuro, pero, si prefiere limitar el tamaño, es posible usar /23 si es probable que quede limitado a 30 pods de servidor.
Póngase en contacto con soporte para programar ventanas de mantenimiento. Tenga en cuenta que la frecuencia mínima de actualización es semanal.
El tráfico entre su VPC de BYOC y S3 utiliza HTTPS (puerto 443) a través de la API de AWS S3 para datos de tablas, backups y logs. Al usar endpoints de VPC de S3, este tráfico permanece dentro de la red de AWS y no atraviesa la Internet pública.
La comunicación interna del clúster de ClickHouse dentro de la VPC de BYOC del cliente utiliza:
  • Protocolo nativo de ClickHouse en el puerto 9000
  • HTTP/HTTPS en los puertos 8123/8443
  • Comunicación entre servidores en el puerto 9009 para la replicación y las consultas distribuidas

SLA de disponibilidad

No, dado que el plano de datos está alojado en el entorno de nube del cliente, la disponibilidad del servicio depende de recursos que no están bajo el control de ClickHouse. Por lo tanto, ClickHouse no ofrece un SLA formal de disponibilidad para las implementaciones de BYOC. Si tiene alguna pregunta adicional, póngase en contacto con support@clickhouse.com.
Última modificación el 3 de julio de 2026