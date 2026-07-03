¿Habrá alguna sobrecarga de recursos? ¿Qué recursos se necesitan para ejecutar servicios distintos de las instancias de ClickHouse?

Además de las propias instancias de ClickHouse (servidores de ClickHouse y ClickHouse Keeper), también ejecutamos servicios auxiliares como clickhouse-operator , aws-cluster-autoscaler , Istio y la pila de monitorización.