|EC2
|instancias estándar On-Demand en ejecución (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)
|≥ vCPU pico de su nivel de servicio × 1.5 (holgura para el escalado automático y las actualizaciones MBB) + 100 núcleos de vCPU para las cargas de trabajo del sistema y de Keeper
|A menudo, 32–256 vCPU en cuentas nuevas
|Solicite un aumento para cumplir el requisito de BYOC
|EC2 (VPC)
|VPC por Región
|≥ 1 (BYOC crea 1 VPC dedicada)
|5
|Verifique que haya disponibilidad
|EC2 (VPC)
|IP elásticas por Región
|≥ 3 (una por AZ para gateway NAT)
|5
|Verifique que haya disponibilidad. Solicite un aumento si ejecuta varias implementaciones de BYOC en la misma Región.
|EC2 (VPC)
|gateways NAT por AZ
|≥ 1
|5
|Verifique que haya disponibilidad
|EC2 (VPC)
|gateways de Internet por Región
|≥ 1
|5
|Verifique que haya disponibilidad
|EC2 (VPC)
|subredes por VPC
|≥ 6 (3 públicas + 3 privadas)
|200
|Ninguna acción
|EC2 (VPC)
|grupos de seguridad por VPC
|≥ 10
|2,500
|Ninguna acción
|EKS
|clústeres por Región
|≥ 1
|100
|Ninguna acción
|EKS
|grupos de nodos administrados por clúster
|≥ 4
|30
|Ninguna acción
|EKS
|nodos por grupo de nodos administrado
|≥ número pico de nodos para su nivel de servicio
|450
|Ninguna acción
|S3
|buckets por cuenta
|≥ 4 (datos, copia de seguridad, facturación, monitorización)
|100 (se admiten aumentos hasta 1,000)
|Verifique la holgura para otras cargas de trabajo
|EBS
|almacenamiento para SSD de uso general (gp3)
|≥ pico de logs de ClickHouse + volumen del SO × número de nodos
|50 TiB
|Verifique que haya disponibilidad
|Elastic Load Balancing
|balanceadores de carga de red por Región
|≥ 1 por servicio de ClickHouse
|50
|Verifique que haya disponibilidad
|CloudWatch Logs
|grupos de logs por Región
|≥ 5
|1,000,000
|Ninguna acción