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Una implementación exitosa de BYOC depende de contar con cuotas de servicio de AWS suficientes (antes llamadas límites de servicio) en su cuenta de AWS. AWS aplica cuotas predeterminadas por región a la mayoría de los servicios. Muchos de estos valores predeterminados están por debajo de lo que necesita una implementación de BYOC en producción, especialmente en cuentas de AWS creadas recientemente o con poco uso. Esta página ofrece una lista de comprobación de cuotas previa a la implementación. Supervise su uso y trabaje directamente con el proveedor de servicios en la nube para solicitar aumentos de cuota.

Lista de comprobación de cuotas previa al despliegue

Antes de iniciar el onboarding de BYOC, verifique las siguientes cuotas en la región de AWS donde tiene previsto desplegar. Las cuotas se aplican por región y por cuenta.

QUOTAS necesarias

QUOTAS para verificar si las funciones opcionales están habilitadas

Última modificación el 3 de julio de 2026