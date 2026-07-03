Implegue ClickHouse en su propia infraestructura en la nube

​ Descripción general

BYOC (Bring Your Own Cloud) le permite desplegar ClickHouse Cloud en su propia infraestructura en la nube. Esto resulta útil si tiene requisitos o restricciones específicos que le impiden usar el servicio gestionado de ClickHouse Cloud.

Si desea obtener acceso, contáctenos. Consulte nuestros Consulte nuestros Términos del servicio para obtener más información.

Actualmente, BYOC solo es compatible con AWS. Puede unirse a la lista de espera para GCP y Azure aquí

BYOC está diseñado específicamente para despliegues a gran escala y requiere que los clientes firmen un contrato con compromiso mínimo.

ClickHouse VPC: La VPC propiedad de ClickHouse Cloud.

La VPC propiedad de ClickHouse Cloud. Customer BYOC VPC: La VPC, propiedad de la cuenta en la nube del cliente, es aprovisionada y administrada por ClickHouse Cloud, y está dedicada a una implementación BYOC de ClickHouse Cloud.

La VPC, propiedad de la cuenta en la nube del cliente, es aprovisionada y administrada por ClickHouse Cloud, y está dedicada a una implementación BYOC de ClickHouse Cloud. Customer VPC Otras VPC propiedad de la cuenta en la nube del cliente, utilizadas para aplicaciones que necesitan conectarse a la Customer BYOC VPC.

​ Funcionalidades compatibles

SharedMergeTree : ClickHouse Cloud y BYOC usan el mismo binario y la misma configuración. Por lo tanto, BYOC admite todas las funcionalidades del núcleo de ClickHouse, como SharedMergeTree.

: ClickHouse Cloud y BYOC usan el mismo binario y la misma configuración. Por lo tanto, BYOC admite todas las funcionalidades del núcleo de ClickHouse, como SharedMergeTree. Acceso a la consola para administrar el estado del servicio : Admite operaciones como iniciar, detener y terminar. Permite ver los servicios y su estado.

: Copia de seguridad y restauración.

Escalado vertical y horizontal manual.

Inactividad automática.

Warehouses : Compute-Compute Separation

: Compute-Compute Separation Red Zero Trust a través de Tailscale.

Monitoring : La consola de Cloud incluye paneles de estado integrados para supervisar la salud del servicio. Scraping de Prometheus para la supervisión centralizada con Prometheus, Grafana y Datadog. Consulta la documentación de Prometheus para ver las instrucciones de configuración.

: VPC Peering.

Integrations : Consulta la lista completa en esta página.

: Consulta la lista completa en esta página. S3 seguro.

AWS PrivateLink.

​ Funcionalidades planificadas (actualmente no disponibles)