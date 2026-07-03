Despliegue ClickHouse en su propia infraestructura en la nube

​ Roles de IAM de AWS

​ Rol de IAM Bootstrap

El rol de IAM Bootstrap tiene los siguientes permisos:

Operaciones de EC2 y VPC : Necesarias para configurar la VPC y los clústeres de EKS.

: Necesarias para configurar la VPC y los clústeres de EKS. Operaciones de S3 (por ejemplo, s3:CreateBucket ) : Necesarias para crear buckets para el almacenamiento BYOC de ClickHouse.

: Necesarias para crear buckets para el almacenamiento BYOC de ClickHouse. Operaciones de IAM (por ejemplo, iam:CreatePolicy ) : Necesarias para que los controladores puedan crear roles adicionales (consulta la siguiente sección para obtener más detalles).

: Necesarias para que los controladores puedan crear roles adicionales (consulta la siguiente sección para obtener más detalles). Operaciones de EKS: Limitadas a recursos con nombres que comienzan con el prefijo clickhouse-cloud .

​ Roles de IAM adicionales creados por el controlador

Además de ClickHouseManagementRole , creado mediante CloudFormation, el controlador creará varios roles adicionales.

Estos roles los asumen aplicaciones que se ejecutan dentro del clúster de EKS del cliente:

Rol de State Exporter Componente de ClickHouse que informa sobre el estado de salud del servicio a ClickHouse Cloud. Requiere permiso para escribir en una cola de SQS propiedad de ClickHouse Cloud.

Load-Balancer Controller Controlador estándar de balanceador de carga de AWS. Controlador EBS CSI para gestionar volúmenes de los servicios de ClickHouse.

External-DNS Propaga configuraciones de DNS a Route 53.

cert-manager Aprovisiona certificados TLS para dominios de servicio de BYOC.

Cluster Autoscaler Ajusta el tamaño del grupo de nodos según sea necesario.



Los roles K8s-control-plane y k8s-worker están pensados para que los asuman los servicios de AWS EKS.

Por último, data-plane-mgmt permite que un componente del control plane de ClickHouse Cloud reconcilie los Custom resources necesarios, como ClickHouseCluster y el Istio Virtual Service/Gateway.

​ Cuentas de servicio de GCP

​ Cuenta de servicio Bootstrap

A la cuenta de servicio Bootstrap se le asignan roles personalizados de ámbito de proyecto con los siguientes permisos:

Common : Permisos básicos de lectura y de identidad.

: Permisos básicos de lectura y de identidad. VPC : Administra la VPC, las subredes, el enrutamiento y los adjuntos de Private Service Connect que alojan tu infraestructura BYOC.

: Administra la VPC, las subredes, el enrutamiento y los adjuntos de Private Service Connect que alojan tu infraestructura BYOC. Cluster : Administra los clústeres de GKE y los recursos dentro del clúster.

: Administra los clústeres de GKE y los recursos dentro del clúster. Storage : Se usa para administrar los buckets de Cloud Storage que se utilizan para las copias de seguridad de ClickHouse, el estado compartido y los datos de monitorización.

: Se usa para administrar los buckets de Cloud Storage que se utilizan para las copias de seguridad de ClickHouse, el estado compartido y los datos de monitorización. Rol de IAM: Administra las cuentas de servicio y los roles personalizados dentro del proyecto. Este rol no otorga la capacidad de crear claves de cuentas de servicio, vincular políticas de organización ni modificar recursos en otros proyectos.

​ Cuentas de servicio adicionales creadas por el controlador

Además de la cuenta de servicio clickhouse-management creada mediante Terraform como parte del onboarding, cuando aprovisionas tu primer servicio BYOC, el plano de control de ClickHouse (autenticándose como clickhouse-management ) crea cuentas de servicio adicionales en tu proyecto para cargas de trabajo específicas dentro del clúster. Cada una de ellas se crea con un conjunto de permisos reducido y de un único propósito.