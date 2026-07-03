Cómo los cargos de ClickHouse Cloud y los cargos de infraestructura de AWS se combinan para conformar el costo total de propiedad de un despliegue BYOC

Un despliegue BYOC de ClickHouse genera dos facturas independientes:

Cargos de ClickHouse Cloud — facturados por ClickHouse por tus servicios de ClickHouse, en función de la memoria total asignada. Cargos de infraestructura de AWS — facturados por AWS directamente a tu cuenta de AWS por cada recurso que el despliegue BYOC aprovisiona en ella.

Esta página describe cómo se calcula cada uno y cómo se combinan para conformar el costo total de propiedad (TCO).

​ Cargos de ClickHouse Cloud

Los cargos de ClickHouse Cloud se basan en la asignación total de memoria. Póngase en contacto con el equipo para entender cómo se aplica esto a su configuración.

​ Cargos de infraestructura de AWS

AWS factura directamente a tu cuenta cada recurso aprovisionado por BYOC. ClickHouse no aplica recargos ni revende capacidad de AWS. Consulta servicios facturables de AWS para ver el inventario completo de servicios obligatorios y opcionales.

Los principales factores de costo, normalmente en orden descendente de contribución a una factura de BYOC, son:

Amazon EC2 — instancias worker que sustentan los grupos de nodos administrados de EKS. De forma predeterminada, se usan familias Graviton estándar (por ejemplo, m7g ). La familia y la cantidad se ajustan según la memoria asignada a tu servicio y el escalado automático del grupo de nodos. Amazon S3 — almacenamiento de los datos de las tablas de ClickHouse y de las copias de seguridad en tus buckets. Se cobra por GB-mes, además de las tarifas por solicitud y por transferencia entre regiones. Amazon EBS — volúmenes gp3 conectados a los nodos worker para el SO, las imágenes de contenedor y los logs de ClickHouse. gateway NAT y transferencia de datos entre AZ — salida desde subredes privadas, además del tráfico entre zonas de disponibilidad (las implementaciones multi-AZ replican datos entre AZ). Amazon EKS — tarifa fija por hora de clúster del plano de control. Elastic Load Balancing (NLB) — por LCU-hora para el tráfico de entrada de clientes. CloudWatch Logs, Route 53, KMS, endpoints de VPC — por lo general, representan una pequeña fracción de la factura total, pero varían según la carga de trabajo.

Para consultar los precios vigentes de AWS, revisa las páginas de precios por servicio en aws.amazon.com

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