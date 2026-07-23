En la analítica agéntica, el modelo fundamenta sus respuestas ejecutando consultas sobre tus datos. Ante una pregunta, el agente examina las bases de datos y tablas disponibles, decide qué consultas ejecutar, las lanza en ClickHouse y construye una respuesta a partir de los resultados. Puede refinar una consulta, ejecutar una consulta de seguimiento o encadenar varios pasos. Cuando una consulta falla o devuelve algo inesperado, se reajusta y vuelve a intentarlo en lugar de detenerse.
¿Qué es la analítica agéntica?
Qué puedes hacer
- Haz preguntas en lenguaje natural y obtén respuestas a partir de tus propios datos.
- Crea agentes sin necesidad de código dándole instrucciones y herramientas a un agente, y luego reutilizándolo.
- Comparte agentes y conversaciones como enlaces de solo lectura, para que otros puedan seguir las consultas detrás de una respuesta.
- Genera gráficos y visualizaciones interactivas a partir de los resultados de las consultas dentro de una conversación.
- Evalúa y mejora las respuestas puntuándolas en Langfuse con revisión humana o con un LLM como juez, y perfeccionando tus prompts y agentes.
Un usuario hace una pregunta en LibreChat. El modelo prepara una respuesta y, a través del servidor MCP, invoca herramientas para explorar y consultar ClickHouse. Los resultados vuelven, y el agente elabora una respuesta. Langfuse, basado en OpenTelemetry, registra cada ejecución desde el prompt hasta la llamada a la herramienta y la respuesta, permite evaluar los resultados automáticamente o mediante revisión humana, y hace un seguimiento de la calidad, el costo y la latencia. El servidor MCP de ClickHouse se basa en Model Context Protocol, un estándar abierto, por lo que funciona con cualquier client compatible con MCP o framework de agentes, no solo con LibreChat. Consulta las guías de MCP para clients y bibliotecas de agentes.
Cómo encajan los componentes del stack
Componentes
|Componente
|Función
|Más información
|ClickHouse
|El motor analítico que consulta el agente
|Primeros pasos con ClickHouse
|servidor MCP de ClickHouse
|El estándar abierto que expone ClickHouse al agente como herramientas
|Servidor MCP
|LibreChat
|La interfaz de chat y agente con la que interactúan los usuarios
|LibreChat
|Langfuse
|Observabilidad para cada prompt, invocación de herramientas y respuesta
|Langfuse
Hay dos formas de ejecutar analítica agéntica en ClickHouse:
Primeros pasos
- Gestionado (ClickHouse Cloud): la vía más rápida, sin necesidad de configuración. ClickHouse Agents ofrece chat y agentes alojados con sus datos. Los componentes individuales también están disponibles como servicios gestionados: el Remote MCP server y Langfuse Cloud.
- Autogestionado (de código abierto): ejecute todo el stack usted mismo con Docker Compose, conecte sus propios modelos y mantenga sus datos en su propio entorno.
- Generación de SQL impulsada por IA: de lenguaje natural a SQL en ClickHouse Client y clickhouse-local
- Vector search con QBit: vector search ajustable en tiempo de ejecución