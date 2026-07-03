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El servidor MCP de ClickHouse es la capa de acceso abierta y basada en estándares del Agentic Data Stack: expone ClickHouse a la interfaz de chat a través del Model Context Protocol, para que el agente pueda explorar sus datos y ejecutar consultas de solo lectura sobre ellos. En el stack, el servidor open-source se ejecuta junto con ClickHouse y viene preconfigurado en LibreChat. Expone tres herramientas al agente:
  • List databases — enumera las bases de datos en la instancia de ClickHouse conectada.
  • List tables — inspecciona las tablas y sus esquemas dentro de una base de datos.
  • Run SELECT queries — ejecuta consultas de solo lectura y devuelve los resultados.
Para ejecutarlo como parte del stack, consulte la guía de configuración de Docker. Para usar el servidor MCP de ClickHouse con otros clients y frameworks de agentes, o para consultar su código fuente y configuración:
¿Prefiere un servidor MCP gestionado? ClickHouse Cloud ofrece un Remote MCP server totalmente gestionado: sin instalación, autenticación OAuth y un conjunto de herramientas más amplio que añade operaciones de gestión (servicios, facturación, ClickPipes y backups) además de las herramientas de solo lectura anteriores. Consulte su comparación con el servidor open-source.
Última modificación el 3 de julio de 2026