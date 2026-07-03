- List databases — enumera las bases de datos en la instancia de ClickHouse conectada.
- List tables — inspecciona las tablas y sus esquemas dentro de una base de datos.
- Run SELECT queries — ejecuta consultas de solo lectura y devuelve los resultados.
- Catálogo de integraciones de MCP: guías de clients y bibliotecas de agentes.
- Repositorio de MCP: código fuente y configuración.
¿Prefiere un servidor MCP gestionado? ClickHouse Cloud ofrece un Remote MCP server totalmente gestionado: sin instalación, autenticación OAuth y un conjunto de herramientas más amplio que añade operaciones de gestión (servicios, facturación, ClickPipes y backups) además de las herramientas de solo lectura anteriores. Consulte su comparación con el servidor open-source.