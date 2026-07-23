Ejecuta el script de configuración de la demo

./scripts/prepare-demo.sh

Esto genera un archivo .env con credenciales para cada servicio y, después, muestra un menú interactivo para configurar API keys para el proveedor que elijas. También puedes establecer estas claves directamente en el archivo .env . Cualquier proveedor que omitas seguirá configurado como user_provided , por lo que podrás añadir tu propia clave en la UI de LibreChat.

En el primer arranque, el stack crea un usuario administrador a partir de .env . El inicio de sesión predeterminado es admin@admin.com / password .