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LibreChat es la interfaz de chat y agentes del Stack de Datos Agentic. En lugar de escribir SQL, el usuario hace una pregunta en lenguaje natural y un agente la responde. El agente funciona a través del servidor MCP de ClickHouse para inspeccionar sus bases de datos y tablas, ejecutar consultas de solo lectura y elaborar una respuesta a partir de los resultados. El stack se encarga de conectar todo por usted, por lo que LibreChat consulta sus datos desde el primer inicio de sesión. Implemente el stack completo con la guía de configuración de Docker.

Capacidades de LibreChat

En el stack

LibreChat viene preconfigurado mediante librechat.yaml, por lo que funciona desde el primer momento:
  • El servidor MCP de ClickHouse está registrado como origen de herramientas, por lo que el agente puede explorar y consultar ClickHouse sin configuración adicional.
  • Cada conversación se registra en Langfuse para observabilidad, capturando prompts, llamadas a herramientas, respuestas, coste y latencia.
  • El Admin Panel (puerto 3081) es una UI basada en navegador para cambiar esta configuración (endpoints, servidores MCP y ajustes del agente) sin editar librechat.yaml manualmente.
Para conectar el servidor MCP de ClickHouse a una instancia standalone de LibreChat, consulta la guía oficial: Using ClickHouse MCP server with LibreChat. Para consultar la documentación completa de LibreChat, consulta la documentación de LibreChat.
¿Prefieres una experiencia gestionada? ClickHouse Cloud ofrece ClickHouse Agents (Beta): una experiencia de agente alojada y sin configuración, construida sobre la misma base, con las funciones de creación de agentes disponibles a través de la consola de Cloud.
Última modificación el 3 de julio de 2026