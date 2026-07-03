Crear un agente a partir de tus datos Crea un agente reutilizable para una pregunta recurrente. Hay dos opciones para que entienda ClickHouse: darle Instructions que describan tu esquema y las tablas que prefieres, y añadir el servidor MCP ClickHouse-Local para que pueda listar bases de datos y tablas, y ejecutar consultas de solo lectura.

Conectar más servidores MCP El agente no se limita a ClickHouse. Añade cualquier servidor MCP desde la configuración de MCP de LibreChat para que un solo chat pueda acceder a otras bases de datos, API internas o herramientas SaaS.

Generar gráficos y visualizaciones Pídele al agente que visualice tus resultados; por ejemplo, “Grafica los 10 productos principales por ingresos”, y te devolverá un gráfico interactivo que podrás explorar y compartir. Las visualizaciones usan LibreChat Artifacts, que se habilita por agente.

Ejecutar código con el intérprete de código Además de SQL, el agente puede ejecutar código en un sandbox seguro para transformar o analizar tus resultados, por ejemplo, convirtiendo una consulta en un archivo o en una métrica calculada.

Ejecutar consultas largas en segundo plano Una consulta puede tardar un poco, y no tienes que esperar. Con streams reanudables, inicia una generación, cambia a otra conversación y vuelve cuando la respuesta esté lista.

Compartir un análisis como un enlace de solo lectura Comparte una conversación como un enlace de solo lectura para que otros puedan revisar un análisis sin volver a ejecutarlo. La vista compartida incluye las llamadas a herramientas y el SQL detrás de cada respuesta, lo que ofrece una cadena de custodia clara de cómo se produjo el resultado.