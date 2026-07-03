Capacidades de LibreChat
|Capacidad
|Lo que hace
|Crear un agente a partir de tus datos
|Crea un agente reutilizable para una pregunta recurrente. Hay dos opciones para que entienda ClickHouse: darle Instructions que describan tu esquema y las tablas que prefieres, y añadir el servidor MCP ClickHouse-Local para que pueda listar bases de datos y tablas, y ejecutar consultas de solo lectura.
|Conectar más servidores MCP
|El agente no se limita a ClickHouse. Añade cualquier servidor MCP desde la configuración de MCP de LibreChat para que un solo chat pueda acceder a otras bases de datos, API internas o herramientas SaaS.
|Generar gráficos y visualizaciones
|Pídele al agente que visualice tus resultados; por ejemplo, “Grafica los 10 productos principales por ingresos”, y te devolverá un gráfico interactivo que podrás explorar y compartir. Las visualizaciones usan LibreChat Artifacts, que se habilita por agente.
|Ejecutar código con el intérprete de código
|Además de SQL, el agente puede ejecutar código en un sandbox seguro para transformar o analizar tus resultados, por ejemplo, convirtiendo una consulta en un archivo o en una métrica calculada.
|Ejecutar consultas largas en segundo plano
|Una consulta puede tardar un poco, y no tienes que esperar. Con streams reanudables, inicia una generación, cambia a otra conversación y vuelve cuando la respuesta esté lista.
|Compartir un análisis como un enlace de solo lectura
|Comparte una conversación como un enlace de solo lectura para que otros puedan revisar un análisis sin volver a ejecutarlo. La vista compartida incluye las llamadas a herramientas y el SQL detrás de cada respuesta, lo que ofrece una cadena de custodia clara de cómo se produjo el resultado.
|Controlar el acceso a los servidores MCP
|En una implementación para equipos, el control de acceso basado en roles determina quién puede usar, crear y compartir servidores MCP y agentes, y con qué nivel (Viewer, Editor u Owner).
LibreChat viene preconfigurado mediante
En el stack
librechat.yaml, por lo que funciona desde el primer momento:
- El servidor MCP de ClickHouse está registrado como origen de herramientas, por lo que el agente puede explorar y consultar ClickHouse sin configuración adicional.
- Cada conversación se registra en Langfuse para observabilidad, capturando prompts, llamadas a herramientas, respuestas, coste y latencia.
- El Admin Panel (puerto 3081) es una UI basada en navegador para cambiar esta configuración (endpoints, servidores MCP y ajustes del agente) sin editar
librechat.yamlmanualmente.
¿Prefieres una experiencia gestionada? ClickHouse Cloud ofrece ClickHouse Agents (Beta): una experiencia de agente alojada y sin configuración, construida sobre la misma base, con las funciones de creación de agentes disponibles a través de la consola de Cloud.