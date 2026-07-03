- ClickHouse se desarrolla a un ritmo muy alto y, por lo general, hay más de 10 versiones estables al año. Eso deja un abanico amplio de versiones entre las que elegir, así que no es una decisión tan trivial.
- Algunos usuarios quieren evitar dedicar tiempo a averiguar qué versión funciona mejor para su caso de uso y simplemente seguir la recomendación de otra persona.
Es tentador contratar consultores o confiar en expertos conocidos para quitarse de encima la responsabilidad sobre su entorno de producción. Instala una versión concreta de ClickHouse que otra persona recomendó; si surge algún problema, no es culpa suya, sino de esa otra persona. Esta forma de pensar es una gran trampa. Nadie de fuera conoce mejor que usted lo que ocurre en el entorno de producción de su empresa. Entonces, ¿cómo elegir correctamente a qué versión de ClickHouse actualizar? ¿O cómo elegir su primera versión de ClickHouse? Ante todo, necesita invertir en configurar un entorno de preproducción realista. En un mundo ideal, podría ser una copia paralela completamente idéntica, pero eso suele ser costoso. Estos son algunos puntos clave para lograr una fidelidad razonable en un entorno de preproducción sin disparar demasiado los costos:
¿Qué versión de ClickHouse recomiendan?
- El entorno de preproducción debe ejecutar un conjunto de consultas lo más parecido posible al que pretende ejecutar en producción:
- No lo convierta en un entorno de solo lectura con datos congelados.
- No lo convierta en un entorno de solo escritura limitándose a copiar datos sin generar informes típicos.
- No lo vacíe por completo en lugar de aplicar migraciones de esquema.
- Use una muestra de datos y consultas reales de producción. Intente elegir una muestra que siga siendo representativa y haga que las consultas
SELECTdevuelvan resultados razonables. Use ofuscación si sus datos son sensibles y las políticas internas no permiten que salgan del entorno de producción.
- Asegúrese de que la preproducción esté cubierta por su software de monitorización y alertas del mismo modo que su entorno de producción.
- Si su producción abarca varios centros de datos o regiones, haga que su preproducción haga lo mismo.
- Si su producción utiliza funcionalidades complejas como replicación, tablas distribuidas y vistas materializadas en cascada, asegúrese de que estén configuradas de manera similar en preproducción.
- Hay una compensación entre usar en preproducción aproximadamente el mismo número de servidores o máquinas virtuales que en producción, pero de menor tamaño, o usar muchos menos, pero del mismo tamaño. La primera opción puede detectar problemas adicionales relacionados con la red, mientras que la segunda es más fácil de gestionar.
- Ejecute de forma rutinaria sus pruebas automatizadas con nuevas versiones de ClickHouse. Puede hacerlo incluso con versiones de ClickHouse marcadas como
testing, pero no se recomienda avanzar con ellas a los siguientes pasos.
- Despliegue en preproducción la versión de ClickHouse que haya superado las pruebas y compruebe que todos los procesos se ejecutan como se espera.
- Informe de cualquier problema que descubra en ClickHouse GitHub Issues.
- Si no hubo problemas importantes, debería ser seguro empezar a desplegar la versión de ClickHouse en su entorno de producción. Invertir en automatización de despliegues graduales que implemente un enfoque similar a las canary releases o a los despliegues blue-green puede reducir aún más el riesgo de problemas en producción.
Si revisa el contenido del repositorio de paquetes de ClickHouse, verá dos tipos de paquetes:
¿Cómo elegir entre las versiones de ClickHouse?
stable
lts(soporte a largo plazo)
stablees el tipo de paquete que recomendamos de forma predeterminada. Se publica aproximadamente una vez al mes (y, por tanto, incorpora nuevas características con una demora razonable), y las tres versiones estables más recientes reciben soporte en términos de diagnóstico y retroportación de correcciones de errores.
ltsse publica dos veces al año y recibe soporte durante un año desde su publicación inicial. Puede que lo prefiera frente a
stableen los siguientes casos:
- Su empresa tiene políticas internas que no permiten actualizaciones frecuentes ni el uso de software que no sea LTS.
- Usa ClickHouse en algunos productos secundarios que no requieren características complejas de ClickHouse o que no disponen de recursos suficientes para mantenerlo actualizado.
lts es la mejor opción suelen acabar cambiándose a
stable de todos modos por alguna característica reciente importante para su producto.