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ClickHouse ofrece una velocidad, escalabilidad y eficiencia de costos inigualables para la observabilidad. Esta guía presenta dos opciones según tus necesidades:

ClickStack - la pila de observabilidad de ClickHouse

La pila de observabilidad de ClickHouse es nuestro enfoque recomendado para la mayoría de los usuarios. ClickStack es una plataforma de observabilidad lista para producción, basada en ClickHouse y OpenTelemetry (OTel), que unifica logs, trazas, métricas y sesiones en una única solución escalable y de alto rendimiento, capaz de funcionar desde implementaciones de un solo nodo hasta una escala de varios petabytes.

Crea tu propio stack

Para usuarios con requisitos personalizados —como canalizaciones de ingestión muy especializadas, diseños de esquema o necesidades extremas de escalado— ofrecemos orientación para crear una pila de observabilidad personalizada con ClickHouse como base de datos central.
Última modificación el 3 de julio de 2026