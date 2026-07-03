Página de inicio de la guía del caso de uso de observabilidad

ClickHouse ofrece una velocidad, escalabilidad y eficiencia de costos inigualables para la observabilidad. Esta guía presenta dos opciones según tus necesidades:

​ ClickStack - la pila de observabilidad de ClickHouse

La pila de observabilidad de ClickHouse es nuestro enfoque recomendado para la mayoría de los usuarios.

ClickStack es una plataforma de observabilidad lista para producción, basada en ClickHouse y OpenTelemetry (OTel), que unifica logs, trazas, métricas y sesiones en una única solución escalable y de alto rendimiento, capaz de funcionar desde implementaciones de un solo nodo hasta una escala de varios petabytes.

Sección Descripción Descripción general Introducción a ClickStack y sus características principales Primeros pasos Guía de inicio rápido e instrucciones básicas de configuración Conjuntos de datos de ejemplo Conjuntos de datos de ejemplo y casos de uso Arquitectura Arquitectura del sistema y descripción general de sus componentes Implementación Guías y opciones de implementación Configuración Opciones de configuración y ajustes detallados Ingesta de datos Directrices para ingestar datos en ClickStack Búsqueda Cómo buscar y consultar sus datos de observabilidad Producción buenas prácticas para implementaciones en producción

​ Crea tu propio stack

Para usuarios con requisitos personalizados —como canalizaciones de ingestión muy especializadas, diseños de esquema o necesidades extremas de escalado— ofrecemos orientación para crear una pila de observabilidad personalizada con ClickHouse como base de datos central.