La pila de observabilidad de ClickHouse es nuestro enfoque recomendado para la mayoría de los usuarios. ClickStack es una plataforma de observabilidad lista para producción, basada en ClickHouse y OpenTelemetry (OTel), que unifica logs, trazas, métricas y sesiones en una única solución escalable y de alto rendimiento, capaz de funcionar desde implementaciones de un solo nodo hasta una escala de varios petabytes.
ClickStack - la pila de observabilidad de ClickHouse
|Sección
|Descripción
|Descripción general
|Introducción a ClickStack y sus características principales
|Primeros pasos
|Guía de inicio rápido e instrucciones básicas de configuración
|Conjuntos de datos de ejemplo
|Conjuntos de datos de ejemplo y casos de uso
|Arquitectura
|Arquitectura del sistema y descripción general de sus componentes
|Implementación
|Guías y opciones de implementación
|Configuración
|Opciones de configuración y ajustes detallados
|Ingesta de datos
|Directrices para ingestar datos en ClickStack
|Búsqueda
|Cómo buscar y consultar sus datos de observabilidad
|Producción
|buenas prácticas para implementaciones en producción
Para usuarios con requisitos personalizados —como canalizaciones de ingestión muy especializadas, diseños de esquema o necesidades extremas de escalado— ofrecemos orientación para crear una pila de observabilidad personalizada con ClickHouse como base de datos central.
Crea tu propio stack
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|Description
|Introducción
|Esta guía está pensada para quienes desean crear su propia solución de observabilidad con ClickHouse, centrada en logs y trazas.
|Diseño del esquema
|Descubra por qué se recomienda a los usuarios crear su propio esquema para logs y trazas, junto con algunas buenas prácticas para hacerlo.
|Gestión de datos
|Las implementaciones de ClickHouse para observabilidad implican invariablemente grandes volúmenes de datos que deben gestionarse. ClickHouse ofrece funcionalidades para facilitar esa gestión.
|Integración con OpenTelemetry
|Recopilación y exportación de logs y trazas mediante OpenTelemetry con ClickHouse.
|Uso de herramientas de visualización
|Aprenda a usar herramientas de visualización para observabilidad con ClickHouse, incluidas HyperDX y Grafana.
|Aplicación de demostración
|Explore OpenTelemetry Demo Application, bifurcada para funcionar con ClickHouse para logs y trazas.