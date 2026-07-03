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El proyecto OpenTelemetry incluye una aplicación de demostración. Aquí puede encontrarse una bifurcación mantenida de esta aplicación que usa ClickHouse como fuente de datos para logs y trazas. Puedes seguir las instrucciones oficiales de la demostración para desplegarla con docker. Además de los componentes existentes, se desplegará una instancia de ClickHouse que se utilizará para almacenar logs y trazas.
Última modificación el 3 de julio de 2026