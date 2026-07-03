Aplicación de demostración
Aplicación de demostración para observabilidad
El proyecto OpenTelemetry incluye una aplicación de demostración. Aquí puede encontrarse una bifurcación mantenida de esta aplicación que usa ClickHouse como fuente de datos para logs y trazas. Puedes seguir las instrucciones oficiales de la demostración para desplegarla con docker. Además de los componentes existentes, se desplegará una instancia de ClickHouse que se utilizará para almacenar logs y trazas.
Última modificación el 3 de julio de 2026
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