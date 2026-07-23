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En este ejemplo, aprenderá a configurar un clúster sencillo de ClickHouse que replica y escala. Consta de dos segmentos y dos réplicas, con un clúster de 3 nodos de ClickHouse Keeper para gestionar la coordinación y mantener el cuórum en el clúster.
La arquitectura del clúster que va a configurar se muestra a continuación:
Aunque es posible ejecutar ClickHouse Server y ClickHouse Keeper juntos en el mismo servidor, recomendamos encarecidamente usar hosts dedicados para ClickHouse Keeper en entornos de producción, que es el enfoque que mostraremos en este ejemplo.Los servidores Keeper pueden ser más pequeños, y 4 GB de RAM suele ser suficiente para cada servidor Keeper hasta que los servidores ClickHouse alcancen un tamaño considerable.

Requisitos previos

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Configurar la estructura de directorios y el entorno de prueba

Archivos de ejemploLos siguientes pasos le guiarán en la configuración del clúster desde cero. Si prefiere omitir estos pasos e ir directamente a ejecutar el clúster, puede obtener los archivos de ejemplo del repositorio examples, en el directorio ‘docker-compose-recipes’.
En este tutorial, utilizará Docker compose para configurar el clúster de ClickHouse. Esta configuración puede adaptarse para funcionar también con máquinas locales independientes, máquinas virtuales o instancias en la nube.Ejecute los siguientes comandos para configurar la estructura de directorios de este ejemplo:
Añada el siguiente archivo docker-compose.yml al directorio clickhouse-cluster:
docker-compose.yml
Cree los siguientes subdirectorios y archivos:
  • El directorio config.d contiene el archivo de configuración del servidor ClickHouse config.xml, en el que se define la configuración personalizada de cada nodo de ClickHouse. Esta configuración se combina con el archivo de configuración predeterminado config.xml de ClickHouse, incluido en cada instalación de ClickHouse.
  • El directorio users.d contiene el archivo de configuración de usuarios users.xml, en el que se define la configuración personalizada para los usuarios. Esta configuración se combina con el archivo de configuración predeterminado users.xml de ClickHouse, incluido en cada instalación de ClickHouse.
Directorios de configuración personalizadosSe recomienda usar los directorios config.d y users.d al crear su propia configuración, en lugar de modificar directamente la configuración predeterminada en /etc/clickhouse-server/config.xml y etc/clickhouse-server/users.xml.La línea
garantiza que las secciones de configuración definidas en los directorios config.d y users.d sobrescriban las secciones de configuración predeterminadas definidas en los archivos predeterminados config.xml y users.xml.
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Configurar nodos de ClickHouse

Configuración del servidor

Ahora modifique cada archivo de configuración vacío config.xml ubicado en fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/config.d. Las líneas resaltadas a continuación deben ajustarse para que sean específicas de cada nodo:
Cada sección del archivo de configuración anterior se explica con más detalle a continuación.

Redes y logging

La comunicación externa a través de la interfaz de red se habilita al activar la configuración de listen host. Esto garantiza que el host del servidor ClickHouse sea accesible desde otros hosts:
El puerto de la API HTTP está configurado como 8123:
El puerto TCP para la comunicación mediante el protocolo nativo de ClickHouse entre clickhouse-client y otras herramientas nativas de ClickHouse, y clickhouse-server y otros clickhouse-servers está configurado en 9000:
La configuración de logging se define en el bloque <logger>. Esta configuración de ejemplo genera un log de depuración que rotará cada 1000 M un máximo de tres veces:
Para obtener más información sobre la configuración de logging, consulte los comentarios incluidos en el archivo de configuración predeterminado de ClickHouse.

Configuración del clúster

La configuración del clúster se establece en el bloque <remote_servers>. Aquí se define el nombre del clúster cluster_2S_2R.El bloque <cluster_2S_2R></cluster_2S_2R> define el layout del clúster mediante las configuraciones <shard></shard> y <replica></replica>, y actúa como plantilla para las consultas DDL distribuidas, es decir, consultas que se ejecutan en todo el clúster mediante la cláusula ON CLUSTER. De forma predeterminada, las consultas DDL distribuidas están permitidas, pero también se pueden deshabilitar con la configuración allow_distributed_ddl_queries.internal_replication se establece en true para que los datos se escriban en una única réplica.
La sección <cluster_2S_2R></cluster_2S_2R> define la estructura del cluster y actúa como plantilla para las distributed DDL queries, es decir, queries que se ejecutan en todo el cluster mediante la cláusula ON CLUSTER.

Configuración de Keeper

La sección <ZooKeeper> indica a ClickHouse dónde se está ejecutando ClickHouse Keeper (o ZooKeeper). Como estamos utilizando un cluster de ClickHouse Keeper, es necesario especificar cada <node> del cluster, junto con su hostname y número de puerto mediante las etiquetas <host> y <port> respectivamente.La configuración de ClickHouse Keeper se explica en el siguiente paso del tutorial.
Aunque es posible ejecutar ClickHouse Keeper en el mismo servidor que ClickHouse Server, en entornos de producción recomendamos encarecidamente ejecutar ClickHouse Keeper en servidores dedicados.

Configuración de macros

Además, la sección <macros> se utiliza para definir sustituciones de parámetros para tablas replicadas. Estas aparecen listadas en system.macros y permiten usar sustituciones como {shard} y {replica} en las consultas.

Configuración de usuario

Ahora modifique cada archivo de configuración vacío users.xml ubicado en fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/users.d con el siguiente contenido:
/users.d/users.xml
En este ejemplo, el usuario default está configurado sin contraseña para simplificar. En la práctica, esto no es recomendable.
En este ejemplo, cada archivo users.xml es idéntico en todos los nodos del clúster.
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Configurar ClickHouse Keeper

A continuación, configure ClickHouse Keeper, que se usa para la coordinación.

Configuración de Keeper

Para que la replicación funcione, es necesario configurar un clúster de ClickHouse Keeper. ClickHouse Keeper proporciona el sistema de coordinación para la replicación de datos y actúa como reemplazo directo de ZooKeeper, que también podría utilizarse. No obstante, se recomienda ClickHouse Keeper, ya que ofrece mejores garantías y fiabilidad, además de utilizar menos recursos que ZooKeeper. Para lograr alta disponibilidad y mantener el quorum, se recomienda ejecutar al menos tres nodos de ClickHouse Keeper.
ClickHouse Keeper puede ejecutarse en cualquier nodo del clúster junto con ClickHouse, aunque se recomienda hacerlo en un nodo dedicado, lo que permite escalar y administrar el clúster de ClickHouse Keeper de forma independiente del clúster de base de datos.
Cree los archivos keeper_config.xml para cada nodo de ClickHouse Keeper con el siguiente comando desde la raíz de la carpeta de ejemplo:
Modifique los archivos de configuración vacíos que se crearon en el directorio de cada nodo fs/volumes/clickhouse-keeper-{}/etc/clickhouse-keeper. Las líneas resaltadas a continuación deben modificarse para que sean específicas de cada nodo:
/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
Cada archivo de configuración contendrá la siguiente configuración única (que se muestra a continuación). El server_id utilizado debe ser único para ese nodo específico de ClickHouse Keeper en el clúster y coincidir con el <id> del servidor definido en la sección <raft_configuration>. tcp_port es el puerto que utilizan los clientes de ClickHouse Keeper.
La siguiente sección se utiliza para configurar los servidores que participan en el quórum del algoritmo de consenso Raft:
ClickHouse Cloud simplifica la gestiónClickHouse Cloud elimina la carga operativa asociada a la gestión de segmentos y réplicas. La plataforma se encarga automáticamente de la alta disponibilidad, la replicación y el escalado. La capacidad de cómputo y el almacenamiento son independientes y escalan según la demanda, sin requerir configuración manual ni mantenimiento continuo.Leer más
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Prueba la configuración

Asegúrate de que Docker esté ejecutándose en tu equipo. Inicia el clúster con el comando docker-compose up desde la raíz del directorio cluster_2S_2R:
Deberías ver que docker empieza a descargar las imágenes de ClickHouse y Keeper, y, a continuación, inicia los contenedores:
Para verificar que el clúster está funcionando, conéctese a cualquiera de los nodos y ejecute la siguiente consulta. A continuación se muestra el comando para conectarse al primer nodo:
Si todo ha ido bien, verás el indicador del cliente de ClickHouse:
Ejecute la siguiente consulta para comprobar qué topologías de clúster están definidas en qué hosts:
Query
Response
Ejecute la siguiente consulta para comprobar el estado del clúster de ClickHouse Keeper:
Query
Response
El comando mntr también se usa habitualmente para verificar que ClickHouse Keeper está en ejecución y para obtener información sobre el estado de la relación entre los tres nodos de Keeper. En la configuración utilizada en este ejemplo, hay tres nodos que trabajan juntos. Los nodos elegirán un líder y los nodos restantes serán followers.El comando mntr proporciona información relacionada con el rendimiento y con si un nodo determinado es follower o leader.
Es posible que necesite instalar netcat para enviar el comando mntr a Keeper. Consulte la página de nmap.org para obtener información sobre la descarga.
Ejecute el siguiente comando desde un shell en clickhouse-keeper-01, clickhouse-keeper-02 y clickhouse-keeper-03 para comprobar el estado de cada nodo de Keeper. El comando para clickhouse-keeper-01 se muestra a continuación:
A continuación se muestra un ejemplo de respuesta de un nodo seguidor:
Response
A continuación se muestra un ejemplo de respuesta de un nodo líder:
Response
Con esto, has configurado correctamente un clúster de ClickHouse con dos segmentos y dos réplicas. En el siguiente paso, crearás una tabla en el clúster.
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Crear una base de datos

Ahora que ha verificado que el clúster está correctamente configurado y en funcionamiento, volverá a crear la misma tabla que se usa en el tutorial del conjunto de datos de ejemplo de precios de propiedades del Reino Unido. Consta de alrededor de 30 millones de filas con precios pagados por propiedades inmobiliarias en Inglaterra y Gales desde 1995.Conéctese al cliente de cada host ejecutando cada uno de los siguientes comandos desde pestañas o ventanas de terminal independientes:
Puedes ejecutar la consulta siguiente desde clickhouse-client de cada host para confirmar que todavía no se ha creado ninguna base de datos, aparte de las predeterminadas:
Query
Response
Desde el cliente clickhouse-01, ejecute la siguiente consulta DDL distribuida con la cláusula ON CLUSTER para crear una nueva base de datos llamada uk:
Puedes volver a ejecutar la misma consulta que antes desde el cliente de cada host para confirmar que la base de datos se ha creado en todo el clúster, a pesar de haber ejecutado la consulta solo desde clickhouse-01:
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Crear una tabla en el clúster

Ahora que ya se ha creado la base de datos, el siguiente paso es crear una tabla con replicación.Ejecute la siguiente consulta desde cualquiera de los clientes host:
Observe que es idéntica a la consulta utilizada en la instrucción CREATE original del tutorial del conjunto de datos de ejemplo precios de propiedades del Reino Unido, excepto por la cláusula ON CLUSTER y el uso del motor ReplicatedMergeTree.La cláusula ON CLUSTER está diseñada para la ejecución distribuida de consultas DDL (Data Definition Language) como CREATE, DROP, ALTER y RENAME, lo que garantiza que estos cambios de esquema se apliquen en todos los nodos de un clúster.El motor ReplicatedMergeTree funciona igual que el motor de tabla MergeTree convencional, pero también replicará los datos. Requiere que se especifiquen dos parámetros:
  • zoo_path: La ruta de Keeper/ZooKeeper a los metadatos de la tabla.
  • replica_name: El nombre de la réplica de la tabla.

El parámetro zoo_path puede establecerse con cualquier valor que elija, aunque se recomienda seguir la convención de usar el prefijo
donde:
  • {database} y {table} se reemplazarán automáticamente.
  • {shard} y {replica} son macros que se definieron previamente en el archivo config.xml de cada nodo de ClickHouse.
Puede ejecutar la consulta siguiente desde el cliente de cada host para confirmar que la tabla se ha creado en todo el clúster:
Query
Response
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Insertar datos en una tabla distribuida

Para insertar datos en la tabla, no se puede usar ON CLUSTER, ya que no se aplica a consultas DML (lenguaje de manipulación de datos) como INSERT, UPDATE y DELETE. Para insertar datos, es necesario utilizar el motor de tablas Distributed. Como aprendió en la guía para configurar un clúster con 2 segmentos y 1 réplica, las tablas distribuidas son tablas que pueden acceder a segmentos ubicados en distintos hosts y se definen mediante el motor de tablas Distributed. La tabla distribuida actúa como la interfaz entre todos los segmentos del clúster.Desde cualquiera de los clientes de los hosts, ejecute la siguiente consulta para crear una tabla distribuida utilizando la tabla replicada existente que creamos en el paso anterior:
En cada host verá ahora las siguientes tablas de la base de datos uk:
Los datos se pueden insertar en la tabla uk_price_paid_distributed desde cualquiera de los clientes host mediante la siguiente consulta:
Ejecute la siguiente consulta para confirmar que los datos insertados se han distribuido de forma uniforme entre los nodos de nuestro clúster:

Conclusión

La ventaja de esta topología de clúster con 2 segmentos y 2 réplicas es que ofrece tanto escalabilidad como tolerancia a fallos. Los datos se distribuyen entre hosts distintos, lo que reduce los requisitos de almacenamiento y de E/S por nodo, mientras que las consultas se procesan en paralelo en ambos segmentos para mejorar el rendimiento y el uso de memoria. Lo más importante es que el clúster puede tolerar la pérdida de un nodo y seguir atendiendo consultas sin interrupciones, ya que cada segmento tiene una réplica de respaldo disponible en otro nodo. La principal desventaja de esta topología de clúster es el mayor consumo de almacenamiento: requiere el doble de capacidad de almacenamiento que una configuración sin réplicas, ya que cada segmento está duplicado. Además, aunque el clúster puede sobrevivir al fallo de un solo nodo, la pérdida simultánea de dos nodos puede dejarlo inoperativo, según qué nodos fallen y cómo se distribuyan los segmentos. Esta topología logra un equilibrio entre disponibilidad y coste, por lo que resulta adecuada para entornos de producción en los que se requiere cierto nivel de tolerancia a fallos sin asumir el coste de factores de replicación más altos. Para saber cómo ClickHouse Cloud procesa las consultas, ofreciendo tanto escalabilidad como tolerancia a fallos, consulte la sección “Réplicas paralelas”.
Última modificación el 23 de julio de 2026