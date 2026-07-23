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En este ejemplo, aprenderás a configurar un clúster sencillo de ClickHouse que replica los datos. Hay cinco servidores configurados. Dos se utilizan para alojar copias de los datos. Los otros tres se utilizan para coordinar la replicación de los datos.
La arquitectura del clúster que vas a configurar se muestra a continuación:
Aunque es posible ejecutar ClickHouse Server y ClickHouse Keeper juntos en el mismo servidor, recomendamos encarecidamente usar hosts dedicados para ClickHouse Keeper en entornos de producción, que es el enfoque que mostraremos en este ejemplo.Los servidores Keeper pueden ser más pequeños, y 4 GB de RAM suele ser suficiente para cada servidor Keeper hasta que los servidores ClickHouse alcancen un tamaño considerable.

Requisitos previos

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Configurar la estructura de directorios y el entorno de prueba

Archivos de ejemploLos siguientes pasos le guiarán en la configuración del clúster desde cero. Si prefiere omitir estos pasos e ir directamente a ejecutar el clúster, puede obtener los archivos de ejemplo del repositorio examples, en el directorio ‘docker-compose-recipes’.
En este tutorial, utilizará Docker compose para configurar el clúster de ClickHouse. Esta configuración también puede adaptarse para funcionar en máquinas locales independientes, máquinas virtuales o instancias en la nube.Ejecute los siguientes comandos para configurar la estructura de directorios de este ejemplo:
Añade el siguiente archivo docker-compose.yml al directorio cluster_1S_2R:
docker-compose.yml
Cree los siguientes subdirectorios y archivos:
  • El directorio config.d contiene el archivo de configuración del servidor ClickHouse config.xml, en el que se define la configuración personalizada de cada nodo de ClickHouse. Esta configuración se combina con el archivo de configuración predeterminado config.xml de ClickHouse, incluido en cada instalación de ClickHouse.
  • El directorio users.d contiene el archivo de configuración de usuarios users.xml, en el que se define la configuración personalizada para los usuarios. Esta configuración se combina con el archivo de configuración predeterminado users.xml de ClickHouse, incluido en cada instalación de ClickHouse.
Directorios de configuración personalizadosSe recomienda usar los directorios config.d y users.d al crear su propia configuración, en lugar de modificar directamente la configuración predeterminada en /etc/clickhouse-server/config.xml y etc/clickhouse-server/users.xml.La línea
garantiza que las secciones de configuración definidas en los directorios config.d y users.d sobrescriban las secciones de configuración predeterminadas definidas en los archivos predeterminados config.xml y users.xml.
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Configurar nodos de ClickHouse

Configuración del servidor

Ahora modifique cada archivo de configuración vacío config.xml ubicado en fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/config.d. Las líneas que se muestran a continuación deben cambiarse para que sean específicas de cada nodo:
Cada sección del archivo de configuración anterior se explica con más detalle a continuación.

Redes y registro

La comunicación externa a través de la interfaz de red se habilita al activar la configuración de listen host. Esto garantiza que el host del servidor ClickHouse sea accesible desde otros hosts:
El puerto de la API HTTP está configurado como 8123:
El puerto TCP para la comunicación mediante el protocolo nativo de ClickHouse entre clickhouse-client y otras herramientas nativas de ClickHouse, y clickhouse-server y otros clickhouse-servers está configurado en 9000:
El registro se define en el bloque <logger>. Esta configuración de ejemplo genera un log de depuración que rotará cada 1000 MB hasta tres veces:
Para obtener más información sobre la configuración de logging, consulte los comentarios incluidos en el archivo de configuración predeterminado de ClickHouse.

Configuración del clúster

La configuración del clúster se establece en el bloque <remote_servers>. Aquí se define el nombre del clúster cluster_1S_2R.El bloque <cluster_1S_2R></cluster_1S_2R> define el layout del clúster mediante las configuraciones <shard></shard> y <replica></replica>, y actúa como plantilla para las consultas de DDL distribuido, es decir, consultas que se ejecutan en todo el clúster mediante la cláusula ON CLUSTER. De forma predeterminada, las consultas de DDL distribuido están permitidas, pero también pueden desactivarse con el parámetro allow_distributed_ddl_queries.internal_replication está configurado en true para que los datos se escriban en una sola de las réplicas.
Para cada servidor, se especifican los siguientes parámetros:

Configuración de Keeper

La sección <ZooKeeper> indica a ClickHouse dónde se está ejecutando ClickHouse Keeper (o ZooKeeper). Como estamos utilizando un cluster de ClickHouse Keeper, es necesario especificar cada <node> del cluster, junto con su hostname y número de puerto mediante las etiquetas <host> y <port> respectivamente.La configuración de ClickHouse Keeper se explica en el siguiente paso del tutorial.
Aunque es posible ejecutar ClickHouse Keeper en el mismo servidor que ClickHouse Server, en entornos de producción recomendamos encarecidamente que ClickHouse Keeper se ejecute en servidores dedicados.

Configuración de macros

Además, la sección <macros> se utiliza para definir sustituciones de parámetros para tablas replicadas. Estas se listan en system.macros y permiten usar sustituciones como {shard} y {replica} en las consultas.
Estos se definirán de forma específica según la configuración del clúster.

Configuración de usuario

Ahora modifique cada archivo de configuración vacío users.xml ubicado en fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/users.d con lo siguiente:
/users.d/users.xml
En este ejemplo, el usuario default se configura sin contraseña para simplificar. En la práctica, esto no es recomendable.
En este ejemplo, cada archivo users.xml es idéntico en todos los nodos del clúster.
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Configurar ClickHouse Keeper

Configuración de ClickHouse Keeper

Para que la replicación funcione, es necesario configurar un clúster de ClickHouse Keeper. ClickHouse Keeper proporciona el sistema de coordinación para la replicación de datos y actúa como reemplazo directo de ZooKeeper, que también podría utilizarse. No obstante, se recomienda ClickHouse Keeper, ya que ofrece mejores garantías y fiabilidad, además de utilizar menos recursos que ZooKeeper. Para lograr alta disponibilidad y mantener el quorum, se recomienda ejecutar al menos tres nodos de ClickHouse Keeper.
ClickHouse Keeper puede ejecutarse en cualquier nodo del clúster junto con ClickHouse, aunque se recomienda hacerlo en un nodo dedicado, lo que permite escalar y administrar el clúster de ClickHouse Keeper de forma independiente del clúster de base de datos.
Cree los archivos keeper_config.xml para cada nodo de ClickHouse Keeper con el siguiente comando desde la raíz de la carpeta de ejemplo:
Modifique los archivos de configuración vacíos que se crearon en el directorio de cada nodo fs/volumes/clickhouse-keeper-{}/etc/clickhouse-keeper. Las líneas resaltadas a continuación deben modificarse para que sean específicas de cada nodo:
/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
Cada archivo de configuración contendrá la siguiente configuración única (que se muestra a continuación). El server_id utilizado debe ser único para ese nodo específico de ClickHouse Keeper en el clúster y coincidir con el <id> del servidor definido en la sección <raft_configuration>. tcp_port es el puerto que utilizan los clientes de ClickHouse Keeper.
La siguiente sección se utiliza para configurar los servidores que participan en el quórum del algoritmo de consenso Raft:
ClickHouse Cloud simplifica la gestiónClickHouse Cloud elimina la carga operativa asociada a la gestión de segmentos y réplicas. La plataforma se encarga automáticamente de la alta disponibilidad, la replicación y el escalado. La capacidad de cómputo y el almacenamiento son independientes y escalan según la demanda, sin requerir configuración manual ni mantenimiento continuo.Leer más
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Prueba la configuración

Asegúrate de que Docker se esté ejecutando en tu equipo. Inicia el clúster con el comando docker-compose up desde la raíz del directorio cluster_1S_2R:
Deberías ver que Docker empieza a descargar las imágenes de ClickHouse y Keeper, y luego inicia los contenedores:
Para verificar que el cluster esté en funcionamiento, conéctese a clickhouse-01 o clickhouse-02 y ejecute la siguiente consulta. A continuación se muestra el comando para conectarse al primer nodo:
Si todo ha ido bien, verá el prompt del cliente de ClickHouse:
Ejecute la siguiente consulta para comprobar qué topologías de clúster están definidas para cada host:
Query
Response
Ejecute la siguiente consulta para verificar el estado del cluster de ClickHouse Keeper:
Query
Response
El comando mntr también se usa habitualmente para verificar que ClickHouse Keeper está en ejecución y para obtener información sobre el estado de la relación entre los tres nodos de Keeper. En la configuración utilizada en este ejemplo, hay tres nodos que trabajan juntos. Los nodos elegirán un líder y los nodos restantes serán followers.El comando mntr proporciona información relacionada con el rendimiento y con si un nodo determinado es follower o leader.
Es posible que necesite instalar netcat para enviar el comando mntr a Keeper. Consulte la página de nmap.org para obtener información sobre la descarga.
Ejecute el siguiente comando desde un shell en clickhouse-keeper-01, clickhouse-keeper-02 y clickhouse-keeper-03 para comprobar el estado de cada nodo de Keeper. El comando para clickhouse-keeper-01 se muestra a continuación:
A continuación se muestra un ejemplo de respuesta de un nodo seguidor:
Response
A continuación se muestra un ejemplo de respuesta de un nodo líder:
Response
Con esto, ha configurado correctamente un clúster de ClickHouse con un solo segmento y dos réplicas. En el siguiente paso, creará una tabla en el clúster.
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Crear una base de datos

Ahora que ha verificado que el clúster está correctamente configurado y en funcionamiento, va a recrear la misma tabla que se usa en el tutorial del conjunto de datos de ejemplo de precios de propiedades en el Reino Unido. Contiene alrededor de 30 millones de filas con precios pagados por propiedades inmobiliarias en Inglaterra y Gales desde 1995.Conéctese al cliente de cada host ejecutando los siguientes comandos en pestañas o ventanas de terminal independientes:
Puedes ejecutar la consulta siguiente desde clickhouse-client en cada host para confirmar que todavía no se ha creado ninguna base de datos, aparte de las predeterminadas:
Query
Response
Desde el cliente clickhouse-01, ejecute la siguiente consulta DDL distribuida mediante la cláusula ON CLUSTER para crear una nueva base de datos llamada uk:
Puedes volver a ejecutar la misma consulta que antes desde el cliente de cada host para confirmar que la base de datos se ha creado en todo el clúster, aunque la consulta se haya ejecutado solo en clickhouse-01:
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Crear una tabla en el clúster

Ahora que se ha creado la base de datos, cree una tabla en el clúster. Ejecute la siguiente consulta desde cualquiera de los clientes host:
Observa que es idéntica a la consulta utilizada en la sentencia CREATE original del tutorial del conjunto de datos de ejemplo precios de viviendas del Reino Unido, salvo por la cláusula ON CLUSTER y el uso del motor ReplicatedMergeTree.La cláusula ON CLUSTER está diseñada para la ejecución distribuida de consultas DDL (Data Definition Language) como CREATE, DROP, ALTER y RENAME, lo que garantiza que estos cambios de esquema se apliquen en todos los nodos de un clúster.El motor ReplicatedMergeTree funciona igual que el motor de tabla MergeTree normal, pero también replica los datos.Puedes ejecutar la consulta siguiente desde el cliente clickhouse-01 o clickhouse-02 para confirmar que la tabla se ha creado en todo el clúster:
Query
Response
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Insertar datos

Dado que el conjunto de datos es grande y tarda varios minutos en ingestarse por completo, comenzaremos insertando solo un pequeño subconjunto.Inserte un subconjunto más pequeño de los datos mediante la siguiente consulta desde clickhouse-01:
Observe que los datos están completamente replicados en cada host:
Para demostrar qué ocurre cuando uno de los hosts falla, cree una base de datos de prueba sencilla y una tabla de prueba desde cualquiera de los hosts:
Al igual que con la tabla uk_price_paid, podemos insertar datos desde cualquiera de los dos hosts:
¿Pero qué pasará si uno de los hosts está caído? Para simularlo, detenga clickhouse-01 ejecutando:
Verifique que el host esté apagado ejecutando:
Response
Con clickhouse-01 ahora inactivo, inserta otra fila de datos en la tabla de prueba y consulta la tabla:
Response
Ahora reinicie clickhouse-01 con el siguiente comando (puede volver a ejecutar docker-compose ps para confirmarlo):
Vuelva a consultar la tabla de prueba desde clickhouse-01 tras ejecutar docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client:
Query
Response
Si en este punto desea ingestar el conjunto de datos completo de precios de propiedades del Reino Unido para experimentar con él, puede ejecutar las siguientes consultas:
Consulta la tabla desde clickhouse-02 o clickhouse-01:
Query
Response

Conclusión

La ventaja de esta topología de clúster es que, con dos réplicas, los datos se almacenan en dos hosts independientes. Si uno de los hosts falla, la otra réplica sigue sirviendo los datos sin ninguna pérdida. Esto elimina los puntos únicos de fallo en el nivel de almacenamiento. Cuando un host deja de estar disponible, la réplica restante aún puede:
  • Atender consultas de lectura sin interrupciones
  • Aceptar nuevas escrituras (según la configuración de consistencia)
  • Mantener la disponibilidad del servicio para las aplicaciones
Cuando el host que falló vuelve a estar en línea, puede:
  • Sincronizar automáticamente los datos faltantes desde la réplica en buen estado
  • Reanudar las operaciones normales sin intervención manual
  • Restaurar rápidamente la redundancia total
En el siguiente ejemplo, veremos cómo configurar un clúster con dos segmentos pero solo una réplica.
Última modificación el 23 de julio de 2026