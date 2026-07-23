En este ejemplo, aprenderás a configurar un clúster sencillo de ClickHouse que replica los datos. Hay cinco servidores configurados. Dos se utilizan para alojar copias de los datos. Los otros tres se utilizan para coordinar la replicación de los datos.La arquitectura del clúster que vas a configurar se muestra a continuación:
Aunque es posible ejecutar ClickHouse Server y ClickHouse Keeper juntos en el mismo servidor, recomendamos encarecidamente usar hosts dedicados para ClickHouse Keeper en entornos de producción, que es el enfoque que mostraremos en este ejemplo.Los servidores Keeper pueden ser más pequeños, y 4 GB de RAM suele ser suficiente para cada servidor Keeper hasta que los servidores ClickHouse alcancen un tamaño considerable.
Requisitos previos
- Ya configuraste un servidor local de ClickHouse
- Estás familiarizado con conceptos básicos de configuración de ClickHouse, como los archivos de configuración
- Tienes Docker instalado en tu equipo
1
Configurar la estructura de directorios y el entorno de prueba
En este tutorial, utilizará Docker compose para configurar el clúster de ClickHouse. Esta configuración también puede adaptarse para funcionar en máquinas locales independientes, máquinas virtuales o instancias en la nube.Ejecute los siguientes comandos para configurar la estructura de directorios de este ejemplo:
Añade el siguiente archivo
mkdir cluster_1S_2R
cd cluster_1S_2R
# Create clickhouse-keeper directories
for i in {01..03}; do
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-keeper-${i}/etc/clickhouse-keeper
done
# Create clickhouse-server directories
for i in {01..02}; do
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server
done
docker-compose.yml al directorio
cluster_1S_2R:
Cree los siguientes subdirectorios y archivos:
docker-compose.yml
version: '3.8'
services:
clickhouse-01:
image: "clickhouse/clickhouse-server:latest"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-01
hostname: clickhouse-01
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-01/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-01/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml:/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
ports:
- "127.0.0.1:8123:8123"
- "127.0.0.1:9000:9000"
depends_on:
- clickhouse-keeper-01
- clickhouse-keeper-02
- clickhouse-keeper-03
clickhouse-02:
image: "clickhouse/clickhouse-server:latest"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-02
hostname: clickhouse-02
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-02/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-02/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml:/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
ports:
- "127.0.0.1:8124:8123"
- "127.0.0.1:9001:9000"
depends_on:
- clickhouse-keeper-01
- clickhouse-keeper-02
- clickhouse-keeper-03
clickhouse-keeper-01:
image: "clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-keeper-01
hostname: clickhouse-keeper-01
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-keeper-01/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml:/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
ports:
- "127.0.0.1:9181:9181"
clickhouse-keeper-02:
image: "clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-keeper-02
hostname: clickhouse-keeper-02
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-keeper-02/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml:/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
ports:
- "127.0.0.1:9182:9181"
clickhouse-keeper-03:
image: "clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-keeper-03
hostname: clickhouse-keeper-03
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-keeper-03/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml:/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
ports:
- "127.0.0.1:9183:9181"
for i in {01..02}; do
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/config.d
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/users.d
touch fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
touch fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
done
- El directorio
config.dcontiene el archivo de configuración del servidor ClickHouse
config.xml, en el que se define la configuración personalizada de cada nodo de ClickHouse. Esta configuración se combina con el archivo de configuración predeterminado
config.xmlde ClickHouse, incluido en cada instalación de ClickHouse.
- El directorio
users.dcontiene el archivo de configuración de usuarios
users.xml, en el que se define la configuración personalizada para los usuarios. Esta configuración se combina con el archivo de configuración predeterminado
users.xmlde ClickHouse, incluido en cada instalación de ClickHouse.
2
Configurar nodos de ClickHouse
Configuración del servidorAhora modifique cada archivo de configuración vacío
config.xml ubicado en
fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/config.d. Las líneas que se
muestran a continuación deben cambiarse para que sean específicas de cada nodo:
<clickhouse replace="true">
<logger>
<level>debug</level>
<log>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
<display_name>cluster_1S_2R node 1</display_name>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<http_port>8123</http_port>
<tcp_port>9000</tcp_port>
<user_directories>
<users_xml>
<path>users.xml</path>
</users_xml>
<local_directory>
<path>/var/lib/clickhouse/access/</path>
</local_directory>
</user_directories>
<distributed_ddl>
<path>/clickhouse/task_queue/ddl</path>
</distributed_ddl>
<remote_servers>
<cluster_1S_2R>
<shard>
<internal_replication>true</internal_replication>
<replica>
<host>clickhouse-01</host>
<port>9000</port>
</replica>
<replica>
<host>clickhouse-02</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
</cluster_1S_2R>
</remote_servers>
<zookeeper>
<node>
<host>clickhouse-keeper-01</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-02</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-03</host>
<port>9181</port>
</node>
</zookeeper>
<macros>
<shard>01</shard>
<replica>01</replica>
<cluster>cluster_1S_2R</cluster>
</macros>
</clickhouse>
Cada sección del archivo de configuración anterior se explica con más detalle a continuación.
|Directorio
|File
fs/volumes/clickhouse-01/etc/clickhouse-server/config.d
config.xml
fs/volumes/clickhouse-02/etc/clickhouse-server/config.d
config.xml
Redes y registroLa comunicación externa a través de la interfaz de red se habilita al activar la configuración de listen host. Esto garantiza que el host del servidor ClickHouse sea accesible desde otros hosts:
El puerto de la API HTTP está configurado como
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
8123:
El puerto TCP para la comunicación mediante el protocolo nativo de ClickHouse entre clickhouse-client y otras herramientas nativas de ClickHouse, y clickhouse-server y otros clickhouse-servers está configurado en
<http_port>8123</http_port>
9000:
El registro se define en el bloque
<tcp_port>9000</tcp_port>
<logger>. Esta configuración de ejemplo
genera un log de depuración que rotará cada 1000 MB hasta tres veces:
Para obtener más información sobre la configuración de logging, consulte los comentarios incluidos en el archivo de configuración predeterminado de ClickHouse.
<logger>
<level>debug</level>
<log>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
Configuración del clústerLa configuración del clúster se establece en el bloque
<remote_servers>.
Aquí se define el nombre del clúster
cluster_1S_2R.El bloque
<cluster_1S_2R></cluster_1S_2R> define el layout del clúster
mediante las configuraciones
<shard></shard> y
<replica></replica>, y actúa como
plantilla para las consultas de DDL distribuido, es decir, consultas que se ejecutan en todo el
clúster mediante la cláusula
ON CLUSTER. De forma predeterminada, las consultas de DDL distribuido
están permitidas, pero también pueden desactivarse con el parámetro
allow_distributed_ddl_queries.
internal_replication está configurado en true para que los datos se escriban en una sola de las réplicas.
Para cada servidor, se especifican los siguientes parámetros:
<remote_servers>
<!-- cluster name (should not contain dots) -->
<cluster_1S_2R>
<!-- <allow_distributed_ddl_queries>false</allow_distributed_ddl_queries> -->
<shard>
<!-- Optional. Whether to write data to just one of the replicas. Default: false (write data to all replicas). -->
<internal_replication>true</internal_replication>
<replica>
<host>clickhouse-01</host>
<port>9000</port>
</replica>
<replica>
<host>clickhouse-02</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
</cluster_1S_2R>
</remote_servers>
|Parámetro
|Descripción
|Valor predeterminado
host
|La dirección del servidor remoto. Puede usar el nombre de dominio o la dirección IPv4 o IPv6. Si especifica el dominio, el servidor realiza una consulta DNS al iniciarse y el resultado se almacena mientras el servidor esté en ejecución. Si la consulta DNS falla, el servidor no se inicia. Si cambia el registro DNS, debe reiniciar el servidor.
|-
port
|El puerto TCP para la comunicación de mensajería (
tcp_port en la configuración, normalmente establecido en 9000). No debe confundirse con
http_port.
|-
Configuración de KeeperLa sección
<ZooKeeper> indica a ClickHouse dónde se está ejecutando ClickHouse Keeper (o ZooKeeper).
Como estamos utilizando un cluster de ClickHouse Keeper, es necesario especificar cada
<node> del cluster,
junto con su hostname y número de puerto mediante las etiquetas
<host> y
<port> respectivamente.La configuración de ClickHouse Keeper se explica en el siguiente paso del tutorial.
<zookeeper>
<node>
<host>clickhouse-keeper-01</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-02</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-03</host>
<port>9181</port>
</node>
</zookeeper>
Aunque es posible ejecutar ClickHouse Keeper en el mismo servidor que ClickHouse Server, en entornos de producción recomendamos encarecidamente que ClickHouse Keeper se ejecute en servidores dedicados.
Configuración de macrosAdemás, la sección
<macros> se utiliza para definir sustituciones de parámetros para
tablas replicadas. Estas se listan en
system.macros y permiten usar sustituciones
como
{shard} y
{replica} en las consultas.
<macros>
<shard>01</shard>
<replica>01</replica>
<cluster>cluster_1S_2R</cluster>
</macros>
Estos se definirán de forma específica según la configuración del clúster.
Configuración de usuarioAhora modifique cada archivo de configuración vacío
users.xml ubicado en
fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/users.d con lo siguiente:
/users.d/users.xml
<?xml version="1.0"?>
<clickhouse replace="true">
<profiles>
<default>
<max_memory_usage>10000000000</max_memory_usage>
<use_uncompressed_cache>0</use_uncompressed_cache>
<load_balancing>in_order</load_balancing>
<log_queries>1</log_queries>
</default>
</profiles>
<users>
<default>
<access_management>1</access_management>
<profile>default</profile>
<networks>
<ip>::/0</ip>
</networks>
<quota>default</quota>
<access_management>1</access_management>
<named_collection_control>1</named_collection_control>
<show_named_collections>1</show_named_collections>
<show_named_collections_secrets>1</show_named_collections_secrets>
</default>
</users>
<quotas>
<default>
<interval>
<duration>3600</duration>
<queries>0</queries>
<errors>0</errors>
<result_rows>0</result_rows>
<read_rows>0</read_rows>
<execution_time>0</execution_time>
</interval>
</default>
</quotas>
</clickhouse>
En este ejemplo, el usuario
default se configura sin contraseña para simplificar.
En la práctica, esto no es recomendable.
En este ejemplo, cada archivo
users.xml es idéntico en todos los nodos del clúster.
3
Configurar ClickHouse Keeper
Configuración de ClickHouse KeeperPara que la replicación funcione, es necesario configurar un clúster de ClickHouse Keeper. ClickHouse Keeper proporciona el sistema de coordinación para la replicación de datos y actúa como reemplazo directo de ZooKeeper, que también podría utilizarse. No obstante, se recomienda ClickHouse Keeper, ya que ofrece mejores garantías y fiabilidad, además de utilizar menos recursos que ZooKeeper. Para lograr alta disponibilidad y mantener el quorum, se recomienda ejecutar al menos tres nodos de ClickHouse Keeper.
Cree los archivos
ClickHouse Keeper puede ejecutarse en cualquier nodo del clúster junto con ClickHouse, aunque se recomienda hacerlo en un nodo dedicado, lo que permite escalar y administrar el clúster de ClickHouse Keeper de forma independiente del clúster de base de datos.
keeper_config.xml para cada nodo de ClickHouse Keeper
con el siguiente comando desde la raíz de la carpeta de ejemplo:
Modifique los archivos de configuración vacíos que se crearon en el directorio de cada nodo
for i in {01..03}; do
touch fs/volumes/clickhouse-keeper-${i}/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
done
fs/volumes/clickhouse-keeper-{}/etc/clickhouse-keeper. Las
líneas resaltadas a continuación deben modificarse para que sean específicas de cada nodo:
/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
<clickhouse replace="true">
<logger>
<level>information</level>
<log>/var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<keeper_server>
<tcp_port>9181</tcp_port>
<server_id>1</server_id>
<log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path>
<snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path>
<coordination_settings>
<operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms>
<session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms>
<raft_logs_level>information</raft_logs_level>
</coordination_settings>
<raft_configuration>
<server>
<id>1</id>
<hostname>clickhouse-keeper-01</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>2</id>
<hostname>clickhouse-keeper-02</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>3</id>
<hostname>clickhouse-keeper-03</hostname>
<port>9234</port>
</server>
</raft_configuration>
</keeper_server>
</clickhouse>
Cada archivo de configuración contendrá la siguiente configuración única (que se muestra a continuación). El
|Directorio
|Archivo
fs/volumes/clickhouse-keeper-01/etc/clickhouse-keeper
keeper_config.xml
fs/volumes/clickhouse-keeper-02/etc/clickhouse-keeper
keeper_config.xml
fs/volumes/clickhouse-keeper-03/etc/clickhouse-keeper
keeper_config.xml
server_id utilizado debe ser único para ese nodo específico de ClickHouse Keeper
en el clúster y coincidir con el
<id> del servidor definido en la sección
<raft_configuration>.
tcp_port es el puerto que utilizan los clientes de ClickHouse Keeper.
La siguiente sección se utiliza para configurar los servidores que participan en el quórum del algoritmo de consenso Raft:
<tcp_port>9181</tcp_port>
<server_id>{id}</server_id>
<raft_configuration>
<server>
<id>1</id>
<hostname>clickhouse-keeper-01</hostname>
<!-- Puerto TCP utilizado para la comunicación entre nodos de ClickHouse Keeper -->
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>2</id>
<hostname>clickhouse-keeper-02</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>3</id>
<hostname>clickhouse-keeper-03</hostname>
<port>9234</port>
</server>
</raft_configuration>
4
Prueba la configuración
Asegúrate de que Docker se esté ejecutando en tu equipo. Inicia el clúster con el comando
docker-compose up desde la raíz del directorio
cluster_1S_2R:
Deberías ver que Docker empieza a descargar las imágenes de ClickHouse y Keeper, y luego inicia los contenedores:
docker-compose up -d
Para verificar que el cluster esté en funcionamiento, conéctese a
[+] Running 6/6
✔ Network cluster_1s_2r_default Created
✔ Container clickhouse-keeper-03 Started
✔ Container clickhouse-keeper-02 Started
✔ Container clickhouse-keeper-01 Started
✔ Container clickhouse-01 Started
✔ Container clickhouse-02 Started
clickhouse-01 o
clickhouse-02 y ejecute la
siguiente consulta. A continuación se muestra el comando para conectarse al primer nodo:
Si todo ha ido bien, verá el prompt del cliente de ClickHouse:
# Connect to any node
docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client
Ejecute la siguiente consulta para comprobar qué topologías de clúster están definidas para cada host:
cluster_1S_2R node 1 :)
Query
SELECT
cluster,
shard_num,
replica_num,
host_name,
port
FROM system.clusters;
Ejecute la siguiente consulta para verificar el estado del cluster de ClickHouse Keeper:
Response
┌─cluster───────┬─shard_num─┬─replica_num─┬─host_name─────┬─port─┐
1. │ cluster_1S_2R │ 1 │ 1 │ clickhouse-01 │ 9000 │
2. │ cluster_1S_2R │ 1 │ 2 │ clickhouse-02 │ 9000 │
3. │ default │ 1 │ 1 │ localhost │ 9000 │
└───────────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴──────┘
Query
SELECT *
FROM system.zookeeper
WHERE path IN ('/', '/clickhouse')
El comando
Response
┌─name───────┬─value─┬─path────────┐
1. │ sessions │ │ /clickhouse │
2. │ task_queue │ │ /clickhouse │
3. │ keeper │ │ / │
4. │ clickhouse │ │ / │
└────────────┴───────┴─────────────┘
mntr también se usa habitualmente para verificar que ClickHouse Keeper
está en ejecución y para obtener información sobre el estado de la relación entre los tres nodos de Keeper.
En la configuración utilizada en este ejemplo, hay tres nodos que trabajan juntos.
Los nodos elegirán un líder y los nodos restantes serán followers.El comando
mntr proporciona información relacionada con el rendimiento y con si un nodo
determinado es follower o leader.Ejecute el siguiente comando desde un shell en
clickhouse-keeper-01,
clickhouse-keeper-02 y
clickhouse-keeper-03 para comprobar el estado de cada nodo de Keeper. El comando
para
clickhouse-keeper-01 se muestra a continuación:
A continuación se muestra un ejemplo de respuesta de un nodo seguidor:
docker exec -it clickhouse-keeper-01 /bin/sh -c 'echo mntr | nc 127.0.0.1 9181'
A continuación se muestra un ejemplo de respuesta de un nodo líder:
Response
zk_version v23.3.1.2823-testing-46e85357ce2da2a99f56ee83a079e892d7ec3726
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 0
zk_min_latency 0
zk_packets_received 0
zk_packets_sent 0
zk_num_alive_connections 0
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state follower
zk_znode_count 6
zk_watch_count 0
zk_ephemerals_count 0
zk_approximate_data_size 1271
zk_key_arena_size 4096
zk_latest_snapshot_size 0
zk_open_file_descriptor_count 46
zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615
Con esto, ha configurado correctamente un clúster de ClickHouse con un solo segmento y dos réplicas. En el siguiente paso, creará una tabla en el clúster.
Response
zk_version v23.3.1.2823-testing-46e85357ce2da2a99f56ee83a079e892d7ec3726
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 0
zk_min_latency 0
zk_packets_received 0
zk_packets_sent 0
zk_num_alive_connections 0
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 6
zk_watch_count 0
zk_ephemerals_count 0
zk_approximate_data_size 1271
zk_key_arena_size 4096
zk_latest_snapshot_size 0
zk_open_file_descriptor_count 48
zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615
zk_followers 2
zk_synced_followers 2
5
Crear una base de datos
Ahora que ha verificado que el clúster está correctamente configurado y en funcionamiento, va a recrear la misma tabla que se usa en el tutorial del conjunto de datos de ejemplo de precios de propiedades en el Reino Unido. Contiene alrededor de 30 millones de filas con precios pagados por propiedades inmobiliarias en Inglaterra y Gales desde 1995.Conéctese al cliente de cada host ejecutando los siguientes comandos en pestañas o ventanas de terminal independientes:
Puedes ejecutar la consulta siguiente desde
docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client
docker exec -it clickhouse-02 clickhouse-client
clickhouse-client en cada host para confirmar que
todavía no se ha creado ninguna base de datos, aparte de las predeterminadas:
Query
SHOW DATABASES;
Desde el cliente
Response
┌─name───────────────┐
1. │ INFORMATION_SCHEMA │
2. │ default │
3. │ information_schema │
4. │ system │
└────────────────────┘
clickhouse-01, ejecute la siguiente consulta DDL distribuida mediante la
cláusula
ON CLUSTER para crear una nueva base de datos llamada
uk:
Puedes volver a ejecutar la misma consulta que antes desde el cliente de cada host para confirmar que la base de datos se ha creado en todo el clúster, aunque la consulta se haya ejecutado solo en
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS uk
ON CLUSTER cluster_1S_2R;
clickhouse-01:
SHOW DATABASES;
┌─name───────────────┐
1. │ INFORMATION_SCHEMA │
2. │ default │
3. │ information_schema │
4. │ system │
5. │ uk │
└────────────────────┘
6
Crear una tabla en el clúster
Ahora que se ha creado la base de datos, cree una tabla en el clúster. Ejecute la siguiente consulta desde cualquiera de los clientes host:
Observa que es idéntica a la consulta utilizada en la sentencia
CREATE TABLE IF NOT EXISTS uk.uk_price_paid_local
ON CLUSTER cluster_1S_2R
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4, 'other' = 0),
is_new UInt8,
duration Enum8('freehold' = 1, 'leasehold' = 2, 'unknown' = 0),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2);
CREATE original del
tutorial del conjunto de datos de ejemplo
precios de viviendas del Reino Unido,
salvo por la cláusula
ON CLUSTER y el uso del motor
ReplicatedMergeTree.La cláusula
ON CLUSTER está diseñada para la ejecución distribuida de consultas DDL (Data Definition Language)
como
CREATE,
DROP,
ALTER y
RENAME, lo que garantiza que estos
cambios de esquema se apliquen en todos los nodos de un clúster.El motor
ReplicatedMergeTree
funciona igual que el motor de tabla
MergeTree normal, pero también replica los datos.Puedes ejecutar la consulta siguiente desde el cliente
clickhouse-01 o
clickhouse-02
para confirmar que la tabla se ha creado en todo el clúster:
Query
SHOW TABLES IN uk;
Response
┌─name────────────────┐
1. │ uk_price_paid. │
└─────────────────────┘
7
Insertar datos
Dado que el conjunto de datos es grande y tarda varios minutos en ingestarse por completo, comenzaremos insertando solo un pequeño subconjunto.Inserte un subconjunto más pequeño de los datos mediante la siguiente consulta desde
clickhouse-01:
Observe que los datos están completamente replicados en cada host:
INSERT INTO uk.uk_price_paid_local
SELECT
toUInt32(price_string) AS price,
parseDateTimeBestEffortUS(time) AS date,
splitByChar(' ', postcode)[1] AS postcode1,
splitByChar(' ', postcode)[2] AS postcode2,
transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type,
b = 'Y' AS is_new,
transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration,
addr1,
addr2,
street,
locality,
town,
district,
county
FROM url(
'http://prod1.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv',
'CSV',
'uuid_string String,
price_string String,
time String,
postcode String,
a String,
b String,
c String,
addr1 String,
addr2 String,
street String,
locality String,
town String,
district String,
county String,
d String,
e String'
) LIMIT 10000
SETTINGS max_http_get_redirects=10;
Para demostrar qué ocurre cuando uno de los hosts falla, cree una base de datos de prueba sencilla y una tabla de prueba desde cualquiera de los hosts:
-- clickhouse-01
SELECT count(*)
FROM uk.uk_price_paid_local
-- ┌─count()─┐
-- 1.│ 10000 │
-- └─────────┘
-- clickhouse-02
SELECT count(*)
FROM uk.uk_price_paid_local
-- ┌─count()─┐
-- 1.│ 10000 │
-- └─────────┘
Al igual que con la tabla
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test ON CLUSTER cluster_1S_2R;
CREATE TABLE test.test_table ON CLUSTER cluster_1S_2R
(
`id` UInt64,
`name` String
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree
ORDER BY id;
uk_price_paid, podemos insertar datos desde cualquiera de los dos hosts:
¿Pero qué pasará si uno de los hosts está caído? Para simularlo, detenga
INSERT INTO test.test_table (id, name) VALUES (1, 'Clicky McClickface');
clickhouse-01 ejecutando:
Verifique que el host esté apagado ejecutando:
docker stop clickhouse-01
docker-compose ps
Con
Response
NAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS PORTS
clickhouse-02 clickhouse/clickhouse-server:latest "/entrypoint.sh" clickhouse-02 X minutes ago Up X minutes 127.0.0.1:8124->8123/tcp, 127.0.0.1:9001->9000/tcp
clickhouse-keeper-01 clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine "/entrypoint.sh" clickhouse-keeper-01 X minutes ago Up X minutes 127.0.0.1:9181->9181/tcp
clickhouse-keeper-02 clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine "/entrypoint.sh" clickhouse-keeper-02 X minutes ago Up X minutes 127.0.0.1:9182->9181/tcp
clickhouse-keeper-03 clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine "/entrypoint.sh" clickhouse-keeper-03 X minutes ago Up X minutes 127.0.0.1:9183->9181/tcp
clickhouse-01 ahora inactivo, inserta otra fila de datos en la tabla de prueba
y consulta la tabla:
INSERT INTO test.test_table (id, name) VALUES (2, 'Alexey Milovidov');
SELECT * FROM test.test_table;
Ahora reinicie
Response
┌─id─┬─name───────────────┐
1. │ 1 │ Clicky McClickface │
2. │ 2 │ Alexey Milovidov │
└────┴────────────────────┘
clickhouse-01 con el siguiente comando (puede volver a ejecutar
docker-compose ps para confirmarlo):
Vuelva a consultar la tabla de prueba desde
docker start clickhouse-01
clickhouse-01 tras ejecutar
docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client:
Query
SELECT * FROM test.test_table
Si en este punto desea ingestar el conjunto de datos completo de precios de propiedades del Reino Unido para experimentar con él, puede ejecutar las siguientes consultas:
Response
┌─id─┬─name───────────────┐
1. │ 1 │ Clicky McClickface │
2. │ 2 │ Alexey Milovidov │
└────┴────────────────────┘
Consulta la tabla desde
TRUNCATE TABLE uk.uk_price_paid_local ON CLUSTER cluster_1S_2R;
INSERT INTO uk.uk_price_paid_local
SELECT
toUInt32(price_string) AS price,
parseDateTimeBestEffortUS(time) AS date,
splitByChar(' ', postcode)[1] AS postcode1,
splitByChar(' ', postcode)[2] AS postcode2,
transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type,
b = 'Y' AS is_new,
transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration,
addr1,
addr2,
street,
locality,
town,
district,
county
FROM url(
'http://prod1.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv',
'CSV',
'uuid_string String,
price_string String,
time String,
postcode String,
a String,
b String,
c String,
addr1 String,
addr2 String,
street String,
locality String,
town String,
district String,
county String,
d String,
e String'
) SETTINGS max_http_get_redirects=10;
clickhouse-02 o
clickhouse-01:
Query
SELECT count(*) FROM uk.uk_price_paid_local;
Response
┌──count()─┐
1. │ 30212555 │ -- 30.21 million
└──────────┘
La ventaja de esta topología de clúster es que, con dos réplicas, los datos se almacenan en dos hosts independientes. Si uno de los hosts falla, la otra réplica sigue sirviendo los datos sin ninguna pérdida. Esto elimina los puntos únicos de fallo en el nivel de almacenamiento. Cuando un host deja de estar disponible, la réplica restante aún puede:
Conclusión
- Atender consultas de lectura sin interrupciones
- Aceptar nuevas escrituras (según la configuración de consistencia)
- Mantener la disponibilidad del servicio para las aplicaciones
- Sincronizar automáticamente los datos faltantes desde la réplica en buen estado
- Reanudar las operaciones normales sin intervención manual
- Restaurar rápidamente la redundancia total