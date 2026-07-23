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ClickHouse está disponible en el repositorio de Nixpkgs y se puede instalar con Nix en Linux y macOS.
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Revisar las recomendaciones

Antes de instalar ClickHouse, consulte las siguientes recomendaciones:
  • Swap: Desactive el archivo de intercambio del sistema operativo en entornos de producción.
  • Espacio en disco: El ejecutable de ClickHouse requiere al menos 2,5 GB de espacio en disco para su instalación.
  • Red: Para despliegues distribuidos (clustering), use al menos una conectividad de red de 10 Gbit. El ancho de banda de la red es fundamental para procesar consultas distribuidas con grandes volúmenes de datos intermedios, así como para la replicación.
Estimación de los requisitos de almacenamientoPara estimar el espacio en disco necesario para sus datos:
  1. Estime el volumen de datos: Tome una muestra de sus datos y calcule el tamaño medio de cada fila; luego, multiplíquelo por el número de filas que prevé almacenar.
  2. Aplique el coeficiente de compresión: Cargue una muestra en ClickHouse y compare el tamaño de los datos originales con el tamaño de la tabla almacenada. Los datos de clickstream, por ejemplo, suelen comprimirse entre 6 y 10 veces.
  3. Tenga en cuenta las réplicas: Si prevé almacenar datos en varias réplicas, multiplique el volumen estimado por el número de réplicas.
Para consultar requisitos de hardware más detallados, vea “Dimensionamiento y recomendaciones de hardware”
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Instalar ClickHouse con Nix

Puedes usar Nix para instalar ClickHouse sin añadirlo de forma permanente a tu sistema:
Esto hará que el binario clickhouse esté disponible en tu sesión actual de shell.
  • El paquete nixpkgs#clickhouse proporciona la versión estable más reciente.
  • El paquete nixpkgs#clickhouse-lts proporciona la versión con soporte a largo plazo.
  • Ambos paquetes funcionan en Linux y macOS.
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Instalación permanente

Para instalar ClickHouse de forma permanente en tu sistema:Si usas NixOS, añade esto a tu configuration.nix:
Después, reconstruye tu sistema:
Si no usas NixOS, instala con el perfil de Nix:
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Iniciar el servidor de ClickHouse

Después de la instalación, puedes iniciar el servidor de ClickHouse:
De forma predeterminada, el servidor se iniciará con una configuración básica y escuchará en localhost:9000.Para usarlo en producción en NixOS, puede que quieras configurar ClickHouse como un servicio del sistema. Consulta el manual de NixOS para ver las opciones de configuración disponibles.
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Iniciar el Client de ClickHouse

Para conectarte al servidor de ClickHouse, abre una nueva terminal y ejecuta:

Acerca del paquete de Nix

El paquete de ClickHouse en Nixpkgs incluye:
  • clickhouse-server - El servidor de base de datos de ClickHouse
  • clickhouse-client - El Client de línea de comandos para conectarse a ClickHouse
  • clickhouse-local - Una herramienta para ejecutar consultas SQL en archivos locales
  • Otras utilidades de ClickHouse
Para obtener más información sobre el paquete de ClickHouse en Nixpkgs, visita:
Última modificación el 23 de julio de 2026