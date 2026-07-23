ClickHouse está disponible en el repositorio de Nixpkgs y se puede instalar con Nix en Linux y macOS.
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Revisar las recomendaciones
Antes de instalar ClickHouse, consulte las siguientes recomendaciones:
- Swap: Desactive el archivo de intercambio del sistema operativo en entornos de producción.
- Espacio en disco: El ejecutable de ClickHouse requiere al menos 2,5 GB de espacio en disco para su instalación.
- Red: Para despliegues distribuidos (clustering), use al menos una conectividad de red de 10 Gbit. El ancho de banda de la red es fundamental para procesar consultas distribuidas con grandes volúmenes de datos intermedios, así como para la replicación.
- Estime el volumen de datos: Tome una muestra de sus datos y calcule el tamaño medio de cada fila; luego, multiplíquelo por el número de filas que prevé almacenar.
- Aplique el coeficiente de compresión: Cargue una muestra en ClickHouse y compare el tamaño de los datos originales con el tamaño de la tabla almacenada. Los datos de clickstream, por ejemplo, suelen comprimirse entre 6 y 10 veces.
- Tenga en cuenta las réplicas: Si prevé almacenar datos en varias réplicas, multiplique el volumen estimado por el número de réplicas.
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Instalar ClickHouse con Nix
Puedes usar Nix para instalar ClickHouse sin añadirlo de forma permanente a tu sistema:
Esto hará que el binario
# Instala la versión estable más reciente
nix shell nixpkgs#clickhouse
# O instala la versión LTS
nix shell nixpkgs#clickhouse-lts
clickhouse esté disponible en tu sesión actual de shell.
- El paquete
nixpkgs#clickhouseproporciona la versión estable más reciente.
- El paquete
nixpkgs#clickhouse-ltsproporciona la versión con soporte a largo plazo.
- Ambos paquetes funcionan en Linux y macOS.
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Instalación permanente
Para instalar ClickHouse de forma permanente en tu sistema:Si usas NixOS, añade esto a tu
configuration.nix:
Después, reconstruye tu sistema:
environment.systemPackages = with pkgs; [
clickhouse
];
Si no usas NixOS, instala con el perfil de Nix:
sudo nixos-rebuild switch
# Instala la versión estable más reciente
nix profile install nixpkgs#clickhouse
# O instala la versión LTS
nix profile install nixpkgs#clickhouse-lts
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Iniciar el servidor de ClickHouse
Después de la instalación, puedes iniciar el servidor de ClickHouse:
De forma predeterminada, el servidor se iniciará con una configuración básica y escuchará en
clickhouse-server
localhost:9000.Para usarlo en producción en NixOS, puede que quieras configurar ClickHouse como un servicio del sistema. Consulta el manual de NixOS para ver las opciones de configuración disponibles.
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Iniciar el Client de ClickHouse
Para conectarte al servidor de ClickHouse, abre una nueva terminal y ejecuta:
clickhouse-client
El paquete de ClickHouse en Nixpkgs incluye:
Acerca del paquete de Nix
clickhouse-server- El servidor de base de datos de ClickHouse
clickhouse-client- El Client de línea de comandos para conectarse a ClickHouse
clickhouse-local- Una herramienta para ejecutar consultas SQL en archivos locales
- Otras utilidades de ClickHouse