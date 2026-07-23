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Se recomienda usar archivos tgz oficiales precompilados para todas las distribuciones de Linux en las que no sea posible instalar paquetes deb o rpm.
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Revisar las recomendaciones

Antes de instalar ClickHouse, consulte las siguientes recomendaciones:
  • Swap: Desactive el archivo de intercambio del sistema operativo en entornos de producción.
  • Espacio en disco: El ejecutable de ClickHouse requiere al menos 2,5 GB de espacio en disco para su instalación.
  • Red: Para despliegues distribuidos (clustering), use al menos una conectividad de red de 10 Gbit. El ancho de banda de la red es fundamental para procesar consultas distribuidas con grandes volúmenes de datos intermedios, así como para la replicación.
Estimación de los requisitos de almacenamientoPara estimar el espacio en disco necesario para sus datos:
  1. Estime el volumen de datos: Tome una muestra de sus datos y calcule el tamaño medio de cada fila; luego, multiplíquelo por el número de filas que prevé almacenar.
  2. Aplique el coeficiente de compresión: Cargue una muestra en ClickHouse y compare el tamaño de los datos originales con el tamaño de la tabla almacenada. Los datos de clickstream, por ejemplo, suelen comprimirse entre 6 y 10 veces.
  3. Tenga en cuenta las réplicas: Si prevé almacenar datos en varias réplicas, multiplique el volumen estimado por el número de réplicas.
Para consultar requisitos de hardware más detallados, vea “Dimensionamiento y recomendaciones de hardware”
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Descargar e instalar la última versión estable

La versión requerida puede descargarse con curl o wget desde el repositorio https://packages.clickhouse.com/tgz/. Después, los archivos descargados deben descomprimirse e instalarse con los scripts de instalación.A continuación se muestra un ejemplo de cómo instalar la última versión estable.
Para entornos de producción, se recomienda usar la versión stable más reciente. Puedes encontrar el número de la versión en esta página de GitHub con el sufijo -stable.
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Obtener la última versión de ClickHouse

Obtén la última versión de ClickHouse desde GitHub y guárdala en la variable LATEST_VERSION.
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Detectar la arquitectura de tu sistema

Detecta la arquitectura del sistema y establece la variable ARCH en consecuencia:
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Descargar archivos tar para cada componente de ClickHouse

Descarga los archivos tar para cada componente de ClickHouse. El bucle intenta primero con los paquetes específicos de la arquitectura y, si no están disponibles, recurre a los genéricos.
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Extraer e instalar paquetes

Ejecuta los siguientes comandos para extraer e instalar los siguientes paquetes:
  • clickhouse-common-static
  • clickhouse-common-static-dbg
  • clickhouse-server
  • clickhouse-client
Última modificación el 23 de julio de 2026