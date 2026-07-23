Se recomienda usar archivos
tgzoficiales precompilados para todas las distribuciones de Linux en las que no sea posible instalar paquetes
debo
rpm.
1
Revisar las recomendaciones
Antes de instalar ClickHouse, consulte las siguientes recomendaciones:
- Swap: Desactive el archivo de intercambio del sistema operativo en entornos de producción.
- Espacio en disco: El ejecutable de ClickHouse requiere al menos 2,5 GB de espacio en disco para su instalación.
- Red: Para despliegues distribuidos (clustering), use al menos una conectividad de red de 10 Gbit. El ancho de banda de la red es fundamental para procesar consultas distribuidas con grandes volúmenes de datos intermedios, así como para la replicación.
- Estime el volumen de datos: Tome una muestra de sus datos y calcule el tamaño medio de cada fila; luego, multiplíquelo por el número de filas que prevé almacenar.
- Aplique el coeficiente de compresión: Cargue una muestra en ClickHouse y compare el tamaño de los datos originales con el tamaño de la tabla almacenada. Los datos de clickstream, por ejemplo, suelen comprimirse entre 6 y 10 veces.
- Tenga en cuenta las réplicas: Si prevé almacenar datos en varias réplicas, multiplique el volumen estimado por el número de réplicas.
2
Descargar e instalar la última versión estable
La versión requerida puede descargarse con
curl o
wget desde el repositorio https://packages.clickhouse.com/tgz/.
Después, los archivos descargados deben descomprimirse e instalarse con los scripts de instalación.A continuación se muestra un ejemplo de cómo instalar la última versión estable.
Para entornos de producción, se recomienda usar la versión
stable más reciente.
Puedes encontrar el número de la versión en esta página de GitHub
con el sufijo
-stable.
3
Obtener la última versión de ClickHouse
Obtén la última versión de ClickHouse desde GitHub y guárdala en la variable
LATEST_VERSION.
LATEST_VERSION=$(curl -s https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickHouse/master/utils/list-versions/version_date.tsv | \
grep -Eo '[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+' | sort -V -r | head -n 1)
export LATEST_VERSION
4
Detectar la arquitectura de tu sistema
Detecta la arquitectura del sistema y establece la variable ARCH en consecuencia:
case $(uname -m) in
x86_64) ARCH=amd64 ;; # Para procesadores Intel/AMD de 64 bits
aarch64) ARCH=arm64 ;; # Para procesadores ARM de 64 bits
*) echo "Unknown architecture $(uname -m)"; exit 1 ;; # Salir si la arquitectura no es compatible
esac
5
Descargar archivos tar para cada componente de ClickHouse
Descarga los archivos tar para cada componente de ClickHouse. El bucle intenta primero con los paquetes específicos de la arquitectura y, si no están disponibles, recurre a los genéricos.
for PKG in clickhouse-common-static clickhouse-common-static-dbg clickhouse-server clickhouse-client clickhouse-keeper
do
curl -fO "https://packages.clickhouse.com/tgz/stable/$PKG-$LATEST_VERSION-${ARCH}.tgz" \
|| curl -fO "https://packages.clickhouse.com/tgz/stable/$PKG-$LATEST_VERSION.tgz"
done
6
Extraer e instalar paquetes
Ejecuta los siguientes comandos para extraer e instalar los siguientes paquetes:
clickhouse-common-static
# Extraer e instalar el paquete clickhouse-common-static
tar -xzvf "clickhouse-common-static-$LATEST_VERSION-${ARCH}.tgz" \
|| tar -xzvf "clickhouse-common-static-$LATEST_VERSION.tgz"
sudo "clickhouse-common-static-$LATEST_VERSION/install/doinst.sh"
clickhouse-common-static-dbg
# Extraer e instalar el paquete de símbolos de depuración
tar -xzvf "clickhouse-common-static-dbg-$LATEST_VERSION-${ARCH}.tgz" \
|| tar -xzvf "clickhouse-common-static-dbg-$LATEST_VERSION.tgz"
sudo "clickhouse-common-static-dbg-$LATEST_VERSION/install/doinst.sh"
clickhouse-server
# Extraer e instalar el paquete del servidor con configuración
tar -xzvf "clickhouse-server-$LATEST_VERSION-${ARCH}.tgz" \
|| tar -xzvf "clickhouse-server-$LATEST_VERSION.tgz"
sudo "clickhouse-server-$LATEST_VERSION/install/doinst.sh" configure
sudo /etc/init.d/clickhouse-server start # Iniciar el servidor
clickhouse-client
# Extraer e instalar el paquete clickhouse-client
tar -xzvf "clickhouse-client-$LATEST_VERSION-${ARCH}.tgz" \
|| tar -xzvf "clickhouse-client-$LATEST_VERSION.tgz"
sudo "clickhouse-client-$LATEST_VERSION/install/doinst.sh"