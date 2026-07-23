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Se recomienda utilizar paquetes oficiales rpm precompilados para CentOS, RedHat y cualquier otra distribución de Linux basada en rpm.
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Revisar recomendaciones

Antes de instalar ClickHouse, consulte las siguientes recomendaciones:
  • Swap: Desactive el archivo de intercambio del sistema operativo en entornos de producción.
  • Espacio en disco: El ejecutable de ClickHouse requiere al menos 2,5 GB de espacio en disco para su instalación.
  • Red: Para despliegues distribuidos (clustering), use al menos una conectividad de red de 10 Gbit. El ancho de banda de la red es fundamental para procesar consultas distribuidas con grandes volúmenes de datos intermedios, así como para la replicación.
Estimación de los requisitos de almacenamientoPara estimar el espacio en disco necesario para sus datos:
  1. Estime el volumen de datos: Tome una muestra de sus datos y calcule el tamaño medio de cada fila; luego, multiplíquelo por el número de filas que prevé almacenar.
  2. Aplique el coeficiente de compresión: Cargue una muestra en ClickHouse y compare el tamaño de los datos originales con el tamaño de la tabla almacenada. Los datos de clickstream, por ejemplo, suelen comprimirse entre 6 y 10 veces.
  3. Tenga en cuenta las réplicas: Si prevé almacenar datos en varias réplicas, multiplique el volumen estimado por el número de réplicas.
Para consultar requisitos de hardware más detallados, vea “Dimensionamiento y recomendaciones de hardware”
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Configurar el repositorio RPM

Añada el repositorio oficial ejecutando el siguiente comando:
Para sistemas con el gestor de paquetes zypper (openSUSE, SLES), ejecute:
En los pasos siguientes, yum install puede sustituirse por zypper install, según el gestor de paquetes que esté utilizando.
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Instalar el servidor y el cliente de ClickHouse

Para instalar ClickHouse, ejecute los siguientes comandos:
  • Puede sustituir stable por lts para usar distintos tipos de release según sus necesidades.
  • Puede descargar e instalar los paquetes manualmente desde packages.clickhouse.com/rpm.
  • Para especificar una versión concreta, añada -$version al final del nombre del paquete, por ejemplo:
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Iniciar ClickHouse server

Para iniciar ClickHouse server, ejecute:
Para iniciar ClickHouse client, ejecute:
Si configuró una contraseña para su servidor, tendrá que ejecutar:
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Instalar ClickHouse Keeper independiente

En entornos de producción, recomendamos encarecidamente ejecutar ClickHouse Keeper en nodos dedicados. En entornos de prueba, si decide ejecutar ClickHouse Server y ClickHouse Keeper en el mismo servidor, no necesita instalar ClickHouse Keeper, ya que está incluido con ClickHouse server.
Para instalar clickhouse-keeper en servidores de ClickHouse Keeper independientes, ejecute:
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Habilitar e iniciar ClickHouse Keeper

Última modificación el 23 de julio de 2026