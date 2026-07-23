Se recomienda utilizar paquetes oficiales
rpm precompilados para CentOS, RedHat y cualquier otra
distribución de Linux basada en rpm.
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Revisar recomendaciones
Antes de instalar ClickHouse, consulte las siguientes recomendaciones:
- Swap: Desactive el archivo de intercambio del sistema operativo en entornos de producción.
- Espacio en disco: El ejecutable de ClickHouse requiere al menos 2,5 GB de espacio en disco para su instalación.
- Red: Para despliegues distribuidos (clustering), use al menos una conectividad de red de 10 Gbit. El ancho de banda de la red es fundamental para procesar consultas distribuidas con grandes volúmenes de datos intermedios, así como para la replicación.
- Estime el volumen de datos: Tome una muestra de sus datos y calcule el tamaño medio de cada fila; luego, multiplíquelo por el número de filas que prevé almacenar.
- Aplique el coeficiente de compresión: Cargue una muestra en ClickHouse y compare el tamaño de los datos originales con el tamaño de la tabla almacenada. Los datos de clickstream, por ejemplo, suelen comprimirse entre 6 y 10 veces.
- Tenga en cuenta las réplicas: Si prevé almacenar datos en varias réplicas, multiplique el volumen estimado por el número de réplicas.
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Configurar el repositorio RPM
Añada el repositorio oficial ejecutando el siguiente comando:
Para sistemas con el gestor de paquetes
sudo yum install -y yum-utils
sudo yum-config-manager --add-repo https://packages.clickhouse.com/rpm/clickhouse.repo
zypper (openSUSE, SLES), ejecute:
En los pasos siguientes,
sudo zypper addrepo -r https://packages.clickhouse.com/rpm/clickhouse.repo -g
sudo zypper --gpg-auto-import-keys refresh clickhouse-stable
yum install puede sustituirse por
zypper install, según
el gestor de paquetes que esté utilizando.
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Instalar el servidor y el cliente de ClickHouse
Para instalar ClickHouse, ejecute los siguientes comandos:
sudo yum install -y clickhouse-server clickhouse-client
- Puede sustituir
stablepor
ltspara usar distintos tipos de release según sus necesidades.
- Puede descargar e instalar los paquetes manualmente desde packages.clickhouse.com/rpm.
- Para especificar una versión concreta, añada
-$versional final del nombre del paquete, por ejemplo:
sudo yum install clickhouse-server-22.8.7.34
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Iniciar ClickHouse server
Para iniciar ClickHouse server, ejecute:
Para iniciar ClickHouse client, ejecute:
sudo systemctl enable clickhouse-server
sudo systemctl start clickhouse-server
sudo systemctl status clickhouse-server
Si configuró una contraseña para su servidor, tendrá que ejecutar:
clickhouse-client
clickhouse-client --password
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Instalar ClickHouse Keeper independiente
Para instalar
clickhouse-keeper en servidores de ClickHouse Keeper independientes, ejecute:
sudo yum install -y clickhouse-keeper
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Habilitar e iniciar ClickHouse Keeper
sudo systemctl enable clickhouse-keeper
sudo systemctl start clickhouse-keeper
sudo systemctl status clickhouse-keeper