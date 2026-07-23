En esta guía aprenderás a:
Objetivo
- Cargar los datos de OpenCelliD en ClickHouse
- Conectar Apache Superset a ClickHouse
- Crear un dashboard con los datos disponibles en el conjunto de datos
Este conjunto de datos proviene de OpenCelliD, la base de datos abierta de torres de telefonía móvil más grande del mundo. En 2021, contenía más de 40 millones de registros sobre torres de telefonía móvil (GSM, LTE, UMTS, etc.) de todo el mundo, con sus coordenadas geográficas y metadatos (código de país, red, etc.). El proyecto OpenCelliD está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International, y redistribuimos una instantánea de este conjunto de datos bajo los términos de esa misma licencia. La versión más reciente del conjunto de datos puede descargarse después de iniciar sesión.
Obtener el conjunto de datos
- ClickHouse Cloud
- Autogestionado
Cargar los datos de ejemploClickHouse Cloud ofrece una forma sencilla de cargar este conjunto de datos desde S3. Inicie sesión en su organización de ClickHouse Cloud o cree una prueba gratuita en ClickHouse.cloud.Seleccione su servicio y, a continuación,
Data sources ->
Predefined sample data.
Seleccione el conjunto de datos Cell Towers en la pestaña Sample data y haga clic en Load data:
Examinar el esquema de la tabla cell_towers
DESCRIBE TABLE cell_towers
Esta es la salida de
Conectarse a la consola SQL
Conectarse a la consola SQL
En tu lista de servicios de ClickHouse Cloud, haz clic en un servicio.
Esto te redirigirá a la consola SQL.
DESCRIBE. Más adelante en esta guía se describirán las opciones de tipos de campos.
┌─name──────────┬─type──────────────────────────────────────────────────────────────────┬
│ radio │ Enum8('' = 0, 'CDMA' = 1, 'GSM' = 2, 'LTE' = 3, 'NR' = 4, 'UMTS' = 5) │
│ mcc │ UInt16 │
│ net │ UInt16 │
│ area │ UInt16 │
│ cell │ UInt64 │
│ unit │ Int16 │
│ lon │ Float64 │
│ lat │ Float64 │
│ range │ UInt32 │
│ samples │ UInt32 │
│ changeable │ UInt8 │
│ created │ DateTime │
│ updated │ DateTime │
│ averageSignal │ UInt8 │
└───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴
Ejecuta algunas consultas de ejemplo
- Número de torres de telefonía móvil por tipo:
SELECT radio, count() AS c FROM cell_towers GROUP BY radio ORDER BY c DESC
┌─radio─┬────────c─┐
│ UMTS │ 20686487 │
│ LTE │ 12101148 │
│ GSM │ 9931304 │
│ CDMA │ 556344 │
│ NR │ 867 │
└───────┴──────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.011 sec. Processed 43.28 million rows, 43.28 MB (3.83 billion rows/s., 3.83 GB/s.)
- Torres de telefonía móvil por código de país móvil (MCC):
SELECT mcc, count() FROM cell_towers GROUP BY mcc ORDER BY count() DESC LIMIT 10
Según la consulta anterior y la lista de MCC, los países con más torres de telefonía móvil son: EE. UU., Alemania y Rusia. Quizá le interese crear un Diccionario en ClickHouse para descodificar estos valores.
┌─mcc─┬─count()─┐
│ 310 │ 5024650 │
│ 262 │ 2622423 │
│ 250 │ 1953176 │
│ 208 │ 1891187 │
│ 724 │ 1836150 │
│ 404 │ 1729151 │
│ 234 │ 1618924 │
│ 510 │ 1353998 │
│ 440 │ 1343355 │
│ 311 │ 1332798 │
└─────┴─────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.019 sec. Processed 43.28 million rows, 86.55 MB (2.33 billion rows/s., 4.65 GB/s.)
Con la función
Caso de uso: incorporar datos geográficos
pointInPolygon.
- Cree una tabla en la que almacenaremos polígonos:
- ClickHouse Cloud
- Autogestionado
CREATE TABLE moscow (polygon Array(Tuple(Float64, Float64)))
ORDER BY polygon;
- Este es un contorno aproximado de Moscú (sin la “Nueva Moscú”):
INSERT INTO moscow VALUES ([(37.84172564285271, 55.78000432402266),
(37.8381207618713, 55.775874525970494), (37.83979446823122, 55.775626746008065), (37.84243326983639, 55.77446586811748), (37.84262672750849, 55.771974101091104), (37.84153238623039, 55.77114545193181), (37.841124690460184, 55.76722010265554),
(37.84239076983644, 55.76654891107098), (37.842283558197025, 55.76258709833121), (37.8421759312134, 55.758073999993734), (37.84198330422974, 55.75381499999371), (37.8416827275085, 55.749277102484484), (37.84157576190186, 55.74794544108413),
(37.83897929098507, 55.74525257875241), (37.83739676451868, 55.74404373042019), (37.838732481460525, 55.74298009816793), (37.841183997352545, 55.743060321833575), (37.84097476190185, 55.73938799999373), (37.84048155819702, 55.73570799999372),
(37.840095812164286, 55.73228210777237), (37.83983814285274, 55.73080491981639), (37.83846476321406, 55.729799917464675), (37.83835745269769, 55.72919751082619), (37.838636380279524, 55.72859509486539), (37.8395161005249, 55.727705075632784),
(37.83897964285276, 55.722727886185154), (37.83862557539366, 55.72034817326636), (37.83559735744853, 55.71944437307499), (37.835370708803126, 55.71831419154461), (37.83738169402022, 55.71765218986692), (37.83823396494291, 55.71691750159089),
(37.838056931213345, 55.71547311301385), (37.836812846557606, 55.71221445615604), (37.83522525396725, 55.709331054395555), (37.83269301586908, 55.70953687463627), (37.829667367706236, 55.70903403789297), (37.83311126588435, 55.70552351822608),
(37.83058993121339, 55.70041317726053), (37.82983872750851, 55.69883771404813), (37.82934501586913, 55.69718947487017), (37.828926414016685, 55.69504441658371), (37.82876530422971, 55.69287499999378), (37.82894754100031, 55.690759754047335),
(37.827697554878185, 55.68951421135665), (37.82447346292115, 55.68965045405069), (37.83136543914793, 55.68322046195302), (37.833554015869154, 55.67814012759211), (37.83544184655761, 55.67295011628339), (37.837480388885474, 55.6672498719639),
(37.838960677246064, 55.66316274139358), (37.83926093121332, 55.66046999999383), (37.839025050262435, 55.65869897264431), (37.83670784390257, 55.65794084879904), (37.835656529083245, 55.65694309303843), (37.83704060449217, 55.65689306460552),
(37.83696819873806, 55.65550363526252), (37.83760389616388, 55.65487847246661), (37.83687972750851, 55.65356745541324), (37.83515216004943, 55.65155951234079), (37.83312418518067, 55.64979413590619), (37.82801726983639, 55.64640836412121),
(37.820614174591, 55.64164525405531), (37.818908190475426, 55.6421883258084), (37.81717543386075, 55.64112490388471), (37.81690987037274, 55.63916106913107), (37.815099354492155, 55.637925371757085), (37.808769150787356, 55.633798276884455),
(37.80100123544311, 55.62873670012244), (37.79598013491824, 55.62554336109055), (37.78634567724606, 55.62033499605651), (37.78334147619623, 55.618768681480326), (37.77746201055901, 55.619855533402706), (37.77527329626457, 55.61909966711279),
(37.77801986242668, 55.618770300976294), (37.778212973541216, 55.617257701952106), (37.77784818518065, 55.61574504433011), (37.77016867724609, 55.61148576294007), (37.760191219573976, 55.60599579539028), (37.75338926983641, 55.60227892751446),
(37.746329965606634, 55.59920577639331), (37.73939925396728, 55.59631430313617), (37.73273665739439, 55.5935318803559), (37.7299954450912, 55.59350760316188), (37.7268679946899, 55.59469840523759), (37.72626726983634, 55.59229549697373),
(37.7262673598022, 55.59081598950582), (37.71897193121335, 55.5877595845419), (37.70871550793456, 55.58393177431724), (37.700497489410374, 55.580917323756644), (37.69204305026244, 55.57778089778455), (37.68544477378839, 55.57815154690915),
(37.68391050793454, 55.57472945079756), (37.678803592590306, 55.57328235936491), (37.6743402539673, 55.57255251445782), (37.66813862698363, 55.57216388774464), (37.617927457672096, 55.57505691895805), (37.60443099999999, 55.5757737568051),
(37.599683515869145, 55.57749105910326), (37.59754177842709, 55.57796291823627), (37.59625834786988, 55.57906686095235), (37.59501783265684, 55.57746616444403), (37.593090671936025, 55.57671634534502), (37.587018007904, 55.577944600233785),
(37.578692203704804, 55.57982895000019), (37.57327546607398, 55.58116294118248), (37.57385012109279, 55.581550362779), (37.57399562266922, 55.5820107079112), (37.5735356072979, 55.58226289171689), (37.57290393054962, 55.582393529795155),
(37.57037722355653, 55.581919415056234), (37.5592298306885, 55.584471614867844), (37.54189249206543, 55.58867650795186), (37.5297256269836, 55.59158133551745), (37.517837865081766, 55.59443656218868), (37.51200186508174, 55.59635625174229),
(37.506808949737554, 55.59907823904434), (37.49820432275389, 55.6062944994944), (37.494406071441674, 55.60967103463367), (37.494760001358024, 55.61066689753365), (37.49397137107085, 55.61220931698269), (37.49016528606031, 55.613417718449064),
(37.48773249206542, 55.61530616333343), (37.47921386508177, 55.622640129112334), (37.470652153442394, 55.62993723476164), (37.46273446298218, 55.6368075123157), (37.46350692265317, 55.64068225239439), (37.46050283203121, 55.640794546982576),
(37.457627470916734, 55.64118904154646), (37.450718034393326, 55.64690488145138), (37.44239252645875, 55.65397824729769), (37.434587576721185, 55.66053543155961), (37.43582144975277, 55.661693766520735), (37.43576786245721, 55.662755031737014),
(37.430982915344174, 55.664610641628116), (37.428547447097685, 55.66778515273695), (37.42945134592044, 55.668633314343566), (37.42859571562949, 55.66948145750025), (37.4262836402282, 55.670813882451405), (37.418709037048295, 55.6811141674414),
(37.41922139651101, 55.68235377885389), (37.419218771842885, 55.68359335082235), (37.417196501327446, 55.684375235224735), (37.41607020370478, 55.68540557585352), (37.415640857147146, 55.68686637150793), (37.414632153442334, 55.68903015131686),
(37.413344899475064, 55.690896881757396), (37.41171432275391, 55.69264232162232), (37.40948282275393, 55.69455101638112), (37.40703674603271, 55.69638690385348), (37.39607169577025, 55.70451821283731), (37.38952706878662, 55.70942491932811),
(37.387778313491815, 55.71149057784176), (37.39049275399779, 55.71419814298992), (37.385557272491454, 55.7155489617061), (37.38388335714726, 55.71849856042102), (37.378368238098155, 55.7292763261685), (37.37763597123337, 55.730845879211614),
(37.37890062088197, 55.73167906388319), (37.37750451918789, 55.734703664681774), (37.375610832015965, 55.734851959522246), (37.3723813571472, 55.74105626086403), (37.37014935714723, 55.746115620904355), (37.36944173016362, 55.750883999993725),
(37.36975304365541, 55.76335905525834), (37.37244070571134, 55.76432079697595), (37.3724259757175, 55.76636979670426), (37.369922155757884, 55.76735417953104), (37.369892695770275, 55.76823419316575), (37.370214730163575, 55.782312184391266),
(37.370493611114505, 55.78436801120489), (37.37120164550783, 55.78596427165359), (37.37284851456452, 55.7874378183096), (37.37608325135799, 55.7886695054807), (37.3764587460632, 55.78947647305964), (37.37530000265506, 55.79146512926804),
(37.38235915344241, 55.79899647809345), (37.384344043655396, 55.80113596939471), (37.38594269577028, 55.80322699999366), (37.38711208598329, 55.804919036911976), (37.3880239841309, 55.806610999993666), (37.38928977249147, 55.81001864976979),
(37.39038389947512, 55.81348641242801), (37.39235781481933, 55.81983538336746), (37.393709457672124, 55.82417822811877), (37.394685720901464, 55.82792275755836), (37.39557615344238, 55.830447148154136), (37.39844478226658, 55.83167107969975),
(37.40019761214057, 55.83151823557964), (37.400398790382326, 55.83264967594742), (37.39659544313046, 55.83322180909622), (37.39667059524539, 55.83402792148566), (37.39682089947515, 55.83638877400216), (37.39643489154053, 55.83861656112751),
(37.3955338994751, 55.84072348043264), (37.392680272491454, 55.84502158126453), (37.39241188227847, 55.84659117913199), (37.392529730163616, 55.84816071336481), (37.39486835714723, 55.85288092980303), (37.39873052645878, 55.859893456073635),
(37.40272161111449, 55.86441833633205), (37.40697072750854, 55.867579567544375), (37.410007082016016, 55.868369880337), (37.4120992989502, 55.86920843741314), (37.412668021163924, 55.87055369615854), (37.41482461111453, 55.87170587948249),
(37.41862266137694, 55.873183961039565), (37.42413732540892, 55.874879126654704), (37.4312182698669, 55.875614937236705), (37.43111093783558, 55.8762723478417), (37.43332105622856, 55.87706546369396), (37.43385747619623, 55.87790681284802),
(37.441303050262405, 55.88027084462084), (37.44747234260555, 55.87942070143253), (37.44716141796871, 55.88072960917233), (37.44769797085568, 55.88121221323979), (37.45204320500181, 55.882080694420715), (37.45673176190186, 55.882346110794586),
(37.463383999999984, 55.88252729504517), (37.46682797486874, 55.88294937719063), (37.470014457672086, 55.88361266759345), (37.47751410450743, 55.88546991372396), (37.47860317658232, 55.88534929207307), (37.48165826025772, 55.882563306475106),
(37.48316434442331, 55.8815803226785), (37.483831555817645, 55.882427612793315), (37.483182967125686, 55.88372791409729), (37.483092277908824, 55.88495581062434), (37.4855716508179, 55.8875561994203), (37.486440636245746, 55.887827444039566),
(37.49014203439328, 55.88897899871799), (37.493210285705544, 55.890208937135604), (37.497512451065035, 55.891342397444696), (37.49780744510645, 55.89174030252967), (37.49940333499519, 55.89239745507079), (37.50018383334346, 55.89339220941865),
(37.52421672750851, 55.903869074155224), (37.52977457672118, 55.90564076517974), (37.53503220370484, 55.90661661218259), (37.54042858064267, 55.90714113744566), (37.54320461007303, 55.905645048442985), (37.545686966066306, 55.906608607018505),
(37.54743976120755, 55.90788552162358), (37.55796999999999, 55.90901557907218), (37.572711542327866, 55.91059395704873), (37.57942799999998, 55.91073854155573), (37.58502865872187, 55.91009969268444), (37.58739968913264, 55.90794809960554),
(37.59131567193598, 55.908713267595054), (37.612687423278814, 55.902866854295375), (37.62348079629517, 55.90041967242986), (37.635797880950896, 55.898141151686396), (37.649487626983664, 55.89639275532968), (37.65619302513125, 55.89572360207488),
(37.66294133862307, 55.895295577183965), (37.66874564418033, 55.89505457604897), (37.67375601586915, 55.89254677027454), (37.67744661901856, 55.8947775867987), (37.688347, 55.89450045676125), (37.69480554232789, 55.89422926332761),
(37.70107096560668, 55.89322256101114), (37.705962965606716, 55.891763491662616), (37.711885134918205, 55.889110234998974), (37.71682005026245, 55.886577568759876), (37.7199315476074, 55.88458159806678), (37.72234560316464, 55.882281005794134),
(37.72364385977171, 55.8809452036196), (37.725371142837474, 55.8809722706006), (37.727870902099546, 55.88037213862385), (37.73394330422971, 55.877941504088696), (37.745339592590376, 55.87208120378722), (37.75525267724611, 55.86703807949492),
(37.76919976190188, 55.859821640197474), (37.827835219574, 55.82962968399116), (37.83341438888553, 55.82575289922351), (37.83652584655761, 55.82188784027888), (37.83809213491821, 55.81612575504693), (37.83605359521481, 55.81460347077685),
(37.83632178569025, 55.81276696067908), (37.838623105812026, 55.811486181656385), (37.83912198147584, 55.807329380532785), (37.839079078033414, 55.80510270463816), (37.83965844708251, 55.79940712529036), (37.840581150787344, 55.79131399999368),
(37.84172564285271, 55.78000432402266)]);
- Comprueba cuántas torres de telefonía móvil hay en Moscú:
SELECT count() FROM cell_towers
WHERE pointInPolygon((lon, lat), (SELECT * FROM moscow))
┌─count()─┐
│ 310463 │
└─────────┘
1 rows in set. Elapsed: 0.067 sec. Processed 43.28 million rows, 692.42 MB (645.83 million rows/s., 10.33 GB/s.)
Antes de crear visualizaciones en Superset, revise las columnas que va a utilizar. Este conjunto de datos proporciona principalmente la ubicación (longitud y latitud) y los tipos de radio de las torres de telefonía móvil de todo el mundo. Las descripciones de las columnas se pueden consultar en el foro de la comunidad. Las columnas utilizadas en las visualizaciones que se crearán se describen a continuación. Aquí tiene una descripción de las columnas tomada del foro de OpenCelliD:
Revisión del esquema
El esquema de esta tabla se diseñó para un almacenamiento compacto en disco y para acelerar las consultas.
|Columna
|Descripción
|radio
|Generación de tecnología: CDMA, GSM, UMTS, 5G NR
|mcc
|Código de país móvil:
204 corresponde a Países Bajos
|lon
|Longitud: junto con la latitud, ubicación aproximada de la torre
|lat
|Latitud: junto con la longitud, ubicación aproximada de la torre
- Los datos de
radiose almacenan como
Enum8(
UInt8) en lugar de una cadena.
mcc, o código de país móvil, se almacena como
UInt16, ya que sabemos que el rango va de 1 a 999.
lony
latson
Float64.
Superset se puede ejecutar fácilmente con Docker. Si ya tienes Superset en ejecución, solo necesitas añadir ClickHouse Connect con
Crear visualizaciones con Apache Superset
pip install clickhouse-connect. Si necesitas instalar Superset, abre Launch Apache Superset in Docker justo debajo.
Para crear un dashboard de Superset con el conjunto de datos OpenCelliD, debes:
Iniciar Apache Superset en Docker
Iniciar Apache Superset en Docker
Superset proporciona instrucciones para instalar Superset localmente con Docker Compose. Después de clonar el repositorio de Apache Superset desde GitHub, puedes ejecutar el código de desarrollo más reciente o una etiqueta específica. Recomendamos la versión 2.0.0, ya que es la versión más reciente que no está marcada como
pre-release.Hay algunas tareas que deben realizarse antes de ejecutar
docker compose:
- Agregar el driver oficial de ClickHouse Connect
- Obtener una clave de API de Mapbox y agregarla como variable de entorno (opcional)
- Especificar la versión de Superset que se ejecutará
Driver oficial de ClickHouse ConnectPara que el driver ClickHouse Connect esté disponible en el despliegue de Superset, agrégalo al archivo local de requisitos:
echo "clickhouse-connect" >> ./docker/requirements-local.txt
MapboxEsto es opcional; puedes representar datos de ubicación en Superset sin una clave de API de Mapbox, pero verás un mensaje indicando que debes agregar una clave y faltará la imagen de fondo del mapa (solo verás los puntos de datos y no el fondo del mapa). Mapbox ofrece un nivel gratuito si deseas usarlo.Algunas de las visualizaciones de ejemplo que las guías te indican crear usan datos de ubicación, por ejemplo, longitud y latitud. Superset incluye compatibilidad con mapas de Mapbox. Para usar las visualizaciones de Mapbox, necesitas una clave de API de Mapbox. Regístrate en el nivel gratuito de Mapbox y genera una clave de API.Haz que la clave de API esté disponible para Superset:
echo "MAPBOX_API_KEY=pk.SAMPLE-Use-your-key-instead" >> docker/.env-non-dev
Desplegar la versión 2.0.0 de SupersetPara desplegar la versión 2.0.0, ejecuta:
git checkout 2.0.0
TAG=2.0.0 docker-compose -f docker-compose-non-dev.yml pull
TAG=2.0.0 docker-compose -f docker-compose-non-dev.yml up
- Añadir tu servicio de ClickHouse como una base de datos de Superset
- Añadir la tabla cell_towers como un conjunto de datos de Superset
- Crear algunos gráficos
- Añadir los gráficos a un dashboard
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Añade tu servicio de ClickHouse como una base de datos de Superset
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse. En Superset, puedes añadir una base de datos eligiendo su tipo y, después, proporcionando los datos de conexión. Abre Superset y busca el +; allí encontrarás un menú con las opciones Data y luego Connect database. Elige ClickHouse Connect de la lista:
Si ClickHouse Connect no aparece entre las opciones, tendrás que instalarlo. El comando es
pip install clickhouse-connect, y puedes encontrar más información aquí.
Añade tus datos de conexión
En Superset, un conjunto de datos se corresponde con una tabla dentro de una base de datos. Haz clic en añadir un conjunto de datos y elige tu servicio de ClickHouse, la base de datos que contiene tu tabla (
Añade la tabla cell_towers como un conjunto de datos de Superset
default) y selecciona la tabla
cell_towers:
Al añadir un gráfico en Superset, debes especificar el conjunto de datos (
Crea algunos gráficos
cell_towers) y el tipo de gráfico. Dado que el conjunto de datos OpenCelliD proporciona coordenadas de longitud y latitud de torres de telefonía móvil, crearemos un gráfico de mapa. El tipo deck.gL Scatterplot es adecuado para este conjunto de datos, ya que funciona bien con puntos de datos densos en un mapa.
Un gráfico de dispersión de deck.gl requiere una longitud y una latitud, y también se pueden aplicar uno o más filtros a la consulta. En este ejemplo se aplican dos filtros: uno para torres de telefonía móvil con radios UMTS y otro para el código de país móvil asignado a los Países Bajos. Los campos
Especifica la consulta utilizada para el mapa
lon y
lat contienen la longitud y la latitud:
Añade un filtro con
mcc =
204 (o sustitúyelo por cualquier otro valor de
mcc):
Añade un filtro con
radio =
'UMTS' (o sustitúyelo por cualquier otro valor de
radio; puedes ver las opciones en la salida de
DESCRIBE TABLE cell_towers):
Esta es la configuración completa del gráfico que filtra por
radio = 'UMTS' y
mcc = 204:
Haz clic en UPDATE CHART para mostrar la visualización.
Esta captura de pantalla muestra ubicaciones de torres de telefonía móvil con radios LTE, UMTS y GSM. Todos los gráficos se crean de la misma manera y se añaden a un dashboard.