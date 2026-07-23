Skip to main content

Objetivo

En esta guía aprenderás a:
  • Cargar los datos de OpenCelliD en ClickHouse
  • Conectar Apache Superset a ClickHouse
  • Crear un dashboard con los datos disponibles en el conjunto de datos
Aquí tienes una vista previa del dashboard creado en esta guía:

Obtener el conjunto de datos

Este conjunto de datos proviene de OpenCelliD, la base de datos abierta de torres de telefonía móvil más grande del mundo. En 2021, contenía más de 40 millones de registros sobre torres de telefonía móvil (GSM, LTE, UMTS, etc.) de todo el mundo, con sus coordenadas geográficas y metadatos (código de país, red, etc.). El proyecto OpenCelliD está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International, y redistribuimos una instantánea de este conjunto de datos bajo los términos de esa misma licencia. La versión más reciente del conjunto de datos puede descargarse después de iniciar sesión.

Cargar los datos de ejemplo

ClickHouse Cloud ofrece una forma sencilla de cargar este conjunto de datos desde S3. Inicie sesión en su organización de ClickHouse Cloud o cree una prueba gratuita en ClickHouse.cloud.Seleccione su servicio y, a continuación, Data sources -> Predefined sample data.
Menú Actions del servicio de ClickHouse Cloud que muestra las opciones Data sources y Predefined sample data
Seleccione el conjunto de datos Cell Towers en la pestaña Sample data y haga clic en Load data:

Examinar el esquema de la tabla cell_towers

Consola SQLSi necesitas una conexión de cliente SQL, tu servicio de ClickHouse Cloud tiene una consola SQL web asociada; despliega Conectarse a la consola SQL a continuación para ver más detalles.
En tu lista de servicios de ClickHouse Cloud, haz clic en un servicio.
Conectarse a la consola SQL
Esto te redirigirá a la consola SQL.
Consola SQL
Esta es la salida de DESCRIBE. Más adelante en esta guía se describirán las opciones de tipos de campos.

Ejecuta algunas consultas de ejemplo

  1. Número de torres de telefonía móvil por tipo:
  1. Torres de telefonía móvil por código de país móvil (MCC):
Según la consulta anterior y la lista de MCC, los países con más torres de telefonía móvil son: EE. UU., Alemania y Rusia. Quizá le interese crear un Diccionario en ClickHouse para descodificar estos valores.

Caso de uso: incorporar datos geográficos

Con la función pointInPolygon.
  1. Cree una tabla en la que almacenaremos polígonos:
  1. Este es un contorno aproximado de Moscú (sin la “Nueva Moscú”):
  1. Comprueba cuántas torres de telefonía móvil hay en Moscú:

Revisión del esquema

Antes de crear visualizaciones en Superset, revise las columnas que va a utilizar. Este conjunto de datos proporciona principalmente la ubicación (longitud y latitud) y los tipos de radio de las torres de telefonía móvil de todo el mundo. Las descripciones de las columnas se pueden consultar en el foro de la comunidad. Las columnas utilizadas en las visualizaciones que se crearán se describen a continuación. Aquí tiene una descripción de las columnas tomada del foro de OpenCelliD:
mccPara encontrar su MCC, consulte Códigos de red móvil y use los tres dígitos de la columna Código de país móvil.
El esquema de esta tabla se diseñó para un almacenamiento compacto en disco y para acelerar las consultas.
  • Los datos de radio se almacenan como Enum8 (UInt8) en lugar de una cadena.
  • mcc, o código de país móvil, se almacena como UInt16, ya que sabemos que el rango va de 1 a 999.
  • lon y lat son Float64.
Ninguno de los demás campos se utiliza en las consultas ni en las visualizaciones de esta guía, pero se describen en el foro enlazado anteriormente por si le interesa.

Crear visualizaciones con Apache Superset

Superset se puede ejecutar fácilmente con Docker. Si ya tienes Superset en ejecución, solo necesitas añadir ClickHouse Connect con pip install clickhouse-connect. Si necesitas instalar Superset, abre Launch Apache Superset in Docker justo debajo.
Superset proporciona instrucciones para instalar Superset localmente con Docker Compose. Después de clonar el repositorio de Apache Superset desde GitHub, puedes ejecutar el código de desarrollo más reciente o una etiqueta específica. Recomendamos la versión 2.0.0, ya que es la versión más reciente que no está marcada como pre-release.Hay algunas tareas que deben realizarse antes de ejecutar docker compose:
  1. Agregar el driver oficial de ClickHouse Connect
  2. Obtener una clave de API de Mapbox y agregarla como variable de entorno (opcional)
  3. Especificar la versión de Superset que se ejecutará
Los comandos siguientes deben ejecutarse desde el nivel superior del repositorio de GitHub, superset.

Driver oficial de ClickHouse Connect

Para que el driver ClickHouse Connect esté disponible en el despliegue de Superset, agrégalo al archivo local de requisitos:

Mapbox

Esto es opcional; puedes representar datos de ubicación en Superset sin una clave de API de Mapbox, pero verás un mensaje indicando que debes agregar una clave y faltará la imagen de fondo del mapa (solo verás los puntos de datos y no el fondo del mapa). Mapbox ofrece un nivel gratuito si deseas usarlo.Algunas de las visualizaciones de ejemplo que las guías te indican crear usan datos de ubicación, por ejemplo, longitud y latitud. Superset incluye compatibilidad con mapas de Mapbox. Para usar las visualizaciones de Mapbox, necesitas una clave de API de Mapbox. Regístrate en el nivel gratuito de Mapbox y genera una clave de API.Haz que la clave de API esté disponible para Superset:

Desplegar la versión 2.0.0 de Superset

Para desplegar la versión 2.0.0, ejecuta:
Para crear un dashboard de Superset con el conjunto de datos OpenCelliD, debes:
  • Añadir tu servicio de ClickHouse como una base de datos de Superset
  • Añadir la tabla cell_towers como un conjunto de datos de Superset
  • Crear algunos gráficos
  • Añadir los gráficos a un dashboard

Añade tu servicio de ClickHouse como una base de datos de Superset

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información: Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
Botón Connect del servicio de ClickHouse Cloud
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.
Detalles de conexión HTTPS de ClickHouse Cloud
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse. En Superset, puedes añadir una base de datos eligiendo su tipo y, después, proporcionando los datos de conexión. Abre Superset y busca el +; allí encontrarás un menú con las opciones Data y luego Connect database. Elige ClickHouse Connect de la lista:
Si ClickHouse Connect no aparece entre las opciones, tendrás que instalarlo. El comando es pip install clickhouse-connect, y puedes encontrar más información aquí.

Añade tus datos de conexión

Asegúrate de activar SSL al conectarte a ClickHouse Cloud u otros sistemas de ClickHouse que requieran el uso de SSL.

Añade la tabla cell_towers como un conjunto de datos de Superset

En Superset, un conjunto de datos se corresponde con una tabla dentro de una base de datos. Haz clic en añadir un conjunto de datos y elige tu servicio de ClickHouse, la base de datos que contiene tu tabla (default) y selecciona la tabla cell_towers:

Crea algunos gráficos

Al añadir un gráfico en Superset, debes especificar el conjunto de datos (cell_towers) y el tipo de gráfico. Dado que el conjunto de datos OpenCelliD proporciona coordenadas de longitud y latitud de torres de telefonía móvil, crearemos un gráfico de mapa. El tipo deck.gL Scatterplot es adecuado para este conjunto de datos, ya que funciona bien con puntos de datos densos en un mapa.

Especifica la consulta utilizada para el mapa

Un gráfico de dispersión de deck.gl requiere una longitud y una latitud, y también se pueden aplicar uno o más filtros a la consulta. En este ejemplo se aplican dos filtros: uno para torres de telefonía móvil con radios UMTS y otro para el código de país móvil asignado a los Países Bajos. Los campos lon y lat contienen la longitud y la latitud: Añade un filtro con mcc = 204 (o sustitúyelo por cualquier otro valor de mcc): Añade un filtro con radio = 'UMTS' (o sustitúyelo por cualquier otro valor de radio; puedes ver las opciones en la salida de DESCRIBE TABLE cell_towers): Esta es la configuración completa del gráfico que filtra por radio = 'UMTS' y mcc = 204: Haz clic en UPDATE CHART para mostrar la visualización.

Añade los gráficos a un dashboard

Esta captura de pantalla muestra ubicaciones de torres de telefonía móvil con radios LTE, UMTS y GSM. Todos los gráficos se crean de la misma manera y se añaden a un dashboard.
Los datos también están disponibles para consultas interactivas en el Playground.Este ejemplo completará automáticamente el nombre de usuario e incluso la consulta.Aunque no puedes crear tablas en el Playground, puedes ejecutar todas las consultas e incluso usar Superset (ajusta el nombre del host y el número de puerto).
Última modificación el 23 de julio de 2026