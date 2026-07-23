1–
33). Las consultas dentro de una misma familia (
a,
b,
c, …) comparten el mismo grafo de joins, pero difieren en sus predicados de selección.
Referencias
- How Good Are Query Optimizers, Really? (Leis et al., VLDB 2015)
- Repositorio Join Order Benchmark
El conjunto de datos JOB es una instantánea de IMDb con 21 tablas. Las definiciones de las tablas están disponibles en
Creación de las tablas
init_cloud.sql en el repositorio de ClickHouse.
Cada tabla usa el motor
MergeTree, ordenado por su columna de clave primaria
id, reflejando el esquema original de PostgreSQL, donde cada tabla declara
id integer NOT NULL PRIMARY KEY. Las columnas anulables de PostgreSQL se asignan a tipos
Nullable(...).
Cree las tablas:
curl -O https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickHouse/master/tests/benchmarks/job/init_cloud.sql
clickhouse client --query "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS job"
clickhouse client --database job --queries-file init_cloud.sql
Los datos provienen de la instantánea original de IMDb utilizado por JOB, distribuido como un archivo CSV por tabla (
Carga de los datos
aka_name.csv,
title.csv, …).
Estos CSV usan la semántica de
COPY de PostgreSQL con
ESCAPE '\': una barra invertida solo escapa el carácter de comillas dentro de un campo entrecomillado, mientras que fuera de las comillas la barra invertida es un carácter literal.
ClickHouse espera archivos CSV conformes con RFC 4180 (comillas duplicadas, sin escapes con barra invertida), por lo que primero hay que volver a codificar los archivos.
convert_csv.py realiza esa recodificación.
Lee el CSV original desde stdin y escribe un CSV estándar en stdout, duplicando las comillas incrustadas y conservando los campos vacíos sin comillas (que ClickHouse asigna a
NULL en las columnas
Nullable).
Para crear las tablas a partir de los CSV originales:
- Cree las tablas (consulte más arriba).
- Descargue el data set de IMDb como un archivo
imdb.tgz, siguiendo las instrucciones del repositorio Join Order Benchmark.
- Convierta e importe los datos:
Una vez pobladas las tablas, pueden exportarse a Parquet para volver a importarlas más rápidamente más adelante; p. ej.
set -euo pipefail
for table in aka_name aka_title cast_info char_name comp_cast_type company_name \
company_type complete_cast info_type keyword kind_type link_type \
movie_companies movie_info movie_info_idx movie_keyword movie_link \
name person_info role_type title; do
echo "Loading ${table} ..."
python3 convert_csv.py < "${table}.csv" > "${table}.clean.csv"
clickhouse client --database job --query "INSERT INTO ${table} FORMAT CSV" < "${table}.clean.csv"
done
clickhouse client --database job --query "SELECT * FROM title ORDER BY id FORMAT Parquet" > title.parquet.
Tamaños detallados de las tablas:
(Los tamaños comprimidos en ClickHouse se obtienen de
|Tabla
|tamaño (en filas)
|tamaño (comprimido en ClickHouse)
|aka_name
|901,343
|31.86 MiB
|aka_title
|361,472
|14.32 MiB
|cast_info
|36,244,344
|296.25 MiB
|char_name
|3,140,339
|107.95 MiB
|comp_cast_type
|4
|132.00 B
|company_name
|234,997
|8.38 MiB
|company_type
|4
|162.00 B
|complete_cast
|135,086
|748.80 KiB
|info_type
|113
|1.25 KiB
|keyword
|134,170
|1.88 MiB
|kind_type
|7
|177.00 B
|link_type
|18
|284.00 B
|movie_companies
|2,609,129
|21.20 MiB
|movie_info
|14,835,720
|300.46 MiB
|movie_info_idx
|1,380,035
|8.01 MiB
|movie_keyword
|4,523,930
|21.06 MiB
|movie_link
|29,997
|178.21 KiB
|name
|4,167,491
|131.16 MiB
|person_info
|2,963,664
|154.12 MiB
|role_type
|12
|246.00 B
|title
|2,528,312
|78.04 MiB
|Total
|74,190,187
|1.15 GiB
system.tables.total_bytes y se basan en las definiciones de tabla anteriores.)
Las 113 consultas de JOB se pueden encontrar aquí en el repositorio de ClickHouse. Los ajustes utilizados para ejecutarlas están en
Consultas
settings.json.
Consulta el README para ver los problemas conocidos y las notas sobre consultas concretas.
Las consultas hacen referencia a las tablas por su nombre, así que ejecútalas en la base de datos
job (por ejemplo, con
clickhouse client --database job).
Una consulta de ejemplo (
1a):
SELECT MIN(mc.note) AS production_note,
MIN(t.title) AS movie_title,
MIN(t.production_year) AS movie_year
FROM company_type AS ct,
info_type AS it,
movie_companies AS mc,
movie_info_idx AS mi_idx,
title AS t
WHERE ct.kind = 'production companies'
AND it.info = 'top 250 rank'
AND mc.note NOT LIKE '%(as Metro-Goldwyn-Mayer Pictures)%'
AND (mc.note LIKE '%(co-production)%'
OR mc.note LIKE '%(presents)%')
AND ct.id = mc.company_type_id
AND t.id = mc.movie_id
AND t.id = mi_idx.movie_id
AND mc.movie_id = mi_idx.movie_id
AND it.id = mi_idx.info_type_id;