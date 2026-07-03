- TPC-H
- New TPC Benchmarks for Decision Support and Web Commerce (Poess et. al., 2000)
- TPC-H Analyzed: Hidden Messages and Lessons Learned from an Influential Benchmark (Boncz et. al.), 2013
- Quantifying TPC-H Choke Points and Their Optimizations (Dresseler et. al.), 2020
Primero, clona el repositorio TPC-H y compila el generador de datos:
Generación e importación de datos
A continuación, genere los datos. El parámetro
git clone https://github.com/gregrahn/tpch-kit.git
cd tpch-kit/dbgen
make
-s especifica el factor de escala. Por ejemplo, con
-s 100, se generan 600 millones de filas para la tabla ‘lineitem’.
Para agilizar el proceso, puedes usar la generación por “fragmentos” (en varios procesos):
./dbgen -s 100
Tamaños detallados de las tablas con un factor de escala de 100:
for i in $(seq 1 8); do
./dbgen -s 100 -C 8 -S $i &
done
wait
(Los tamaños comprimidos en ClickHouse se toman de
|Tabla
|tamaño (en filas)
|tamaño (comprimido en ClickHouse)
|nation
|25
|2 kB
|region
|5
|1 kB
|part
|20.000.000
|895 MB
|supplier
|1.000.000
|75 MB
|partsupp
|80.000.000
|4.37 GB
|customer
|15.000.000
|1.19 GB
|orders
|150.000.000
|6.15 GB
|lineitem
|600.000.000
|26.69 GB
system.tables.total_bytes y se basan en las definiciones de tabla que aparecen a continuación).
Ahora cree las tablas en ClickHouse. Las definiciones de tabla están disponibles en
init.sql en el repositorio de ClickHouse.
Los datos se pueden importar de la siguiente manera:
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO nation FORMAT CSV" < nation.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO region FORMAT CSV" < region.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO part FORMAT CSV" < part.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO supplier FORMAT CSV" < supplier.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO partsupp FORMAT CSV" < partsupp.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO customer FORMAT CSV" < customer.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO orders FORMAT CSV" < orders.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO lineitem FORMAT CSV" < lineitem.tbl
En lugar de usar tpch-kit y generar las tablas por tu cuenta, también puedes importar los datos desde un bucket público de S3. Asegúrate de crear primero tablas vacías con
init.sql.
-- Factor de escala 1
INSERT INTO nation SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/nation.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO region SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/region.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO part SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/part.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO supplier SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/supplier.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO partsupp SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/partsupp.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO customer SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/customer.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO orders SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/orders.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO lineitem SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/lineitem.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
-- Factor de escala 10
INSERT INTO nation SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/nation.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO region SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/region.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO part SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/part.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO supplier SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/supplier.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO partsupp SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/partsupp.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO customer SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/customer.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO orders SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/orders.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO lineitem SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/lineitem.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
-- Factor de escala 100
INSERT INTO nation SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/nation.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO region SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/region.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO part SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/part.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO supplier SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/supplier.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO partsupp SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/partsupp.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO customer SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/customer.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO orders SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/orders.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO lineitem SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/lineitem.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
Las 22 consultas TPC-H se pueden encontrar aquí, en el repositorio de ClickHouse. Para obtener un comportamiento compatible con el estándar SQL y los resultados esperados, aplique la configuración definida en
Consultas
settings.json.
Consulte el README para conocer los problemas conocidos y las notas sobre consultas específicas.
Corrección
El resultado de las consultas coincide con los resultados oficiales, salvo que se indique lo contrario. Para verificarlo, genere una base de datos TPC-H con un factor
de escala = 1 (
dbgen, vea más arriba) y compárela con los resultados esperados en tpch-kit.