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Un benchmark popular que modela el almacén de datos interno de un proveedor mayorista. Los datos se almacenan en una representación en tercera forma normal, lo que requiere numerosos joins al ejecutar las consultas. A pesar de su antigüedad y de la poco realista suposición de que los datos se distribuyen de manera uniforme e independiente, TPC-H sigue siendo el benchmark de OLAP más popular hasta la fecha. Referencias

Generación e importación de datos

Primero, clona el repositorio TPC-H y compila el generador de datos:
A continuación, genere los datos. El parámetro -s especifica el factor de escala. Por ejemplo, con -s 100, se generan 600 millones de filas para la tabla ‘lineitem’.
Para agilizar el proceso, puedes usar la generación por “fragmentos” (en varios procesos):
Tamaños detallados de las tablas con un factor de escala de 100: (Los tamaños comprimidos en ClickHouse se toman de system.tables.total_bytes y se basan en las definiciones de tabla que aparecen a continuación). Ahora cree las tablas en ClickHouse. Las definiciones de tabla están disponibles en init.sql en el repositorio de ClickHouse. Los datos se pueden importar de la siguiente manera:
En lugar de usar tpch-kit y generar las tablas por tu cuenta, también puedes importar los datos desde un bucket público de S3. Asegúrate de crear primero tablas vacías con init.sql.

Consultas

Las 22 consultas TPC-H se pueden encontrar aquí, en el repositorio de ClickHouse. Para obtener un comportamiento compatible con el estándar SQL y los resultados esperados, aplique la configuración definida en settings.json. Consulte el README para conocer los problemas conocidos y las notas sobre consultas específicas. Corrección El resultado de las consultas coincide con los resultados oficiales, salvo que se indique lo contrario. Para verificarlo, genere una base de datos TPC-H con un factor de escala = 1 (dbgen, vea más arriba) y compárela con los resultados esperados en tpch-kit.
Última modificación el 3 de julio de 2026