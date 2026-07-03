Skip to main content
Descargue los datos de http://labs.criteo.com/downloads/download-terabyte-click-logs/ Cree una tabla para importar los registros:
Inserte los datos:
Cree una tabla para los datos transformados:
Transforma los datos del log en bruto y colócalos en la segunda tabla:
Última modificación el 3 de julio de 2026