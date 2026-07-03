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Consulta https://amplab.cs.berkeley.edu/benchmark/ Regístrate para obtener una cuenta gratuita en https://aws.amazon.com. Necesitarás una tarjeta de crédito, un correo electrónico y un número de teléfono. Obtén una nueva clave de acceso en https://console.aws.amazon.com/iam/home?nc2=h_m_sc#security_credential Ejecuta lo siguiente en la consola:
Ejecute las siguientes consultas de ClickHouse:
Vuelve a la consola:
Consultas para obtener muestras de datos:
Última modificación el 3 de julio de 2026