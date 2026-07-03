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Al igual que Star Schema Benchmark (SSB), TPC-DS se basa en TPC-H, pero tomó el camino opuesto: amplió el número de JOIN necesarios almacenando los datos en un complejo esquema en copo de nieve (24 tablas en lugar de 8). La distribución de los datos es sesgada (p. ej., distribuciones normal y de Poisson). Incluye 99 consultas de informes y ad hoc con sustituciones aleatorias. Referencias

Generación e importación de datos

Primero, clona el repositorio de TPC-DS y compila el generador de datos:
A continuación, genere los datos. El parámetro -scale especifica el factor de escala.
Ahora, cree las tablas en ClickHouse. Las definiciones de las tablas están disponibles en init.sql en el repositorio de ClickHouse. Los datos pueden importarse de la siguiente manera:
A continuación, ejecuta las consultas generadas.

Consultas

Las 99 consultas TPC-DS se pueden encontrar aquí, en el repositorio de ClickHouse. Para obtener un comportamiento compatible con el estándar SQL y los resultados esperados, aplica la configuración de settings.json. Consulta el README para ver los problemas conocidos y las notas sobre consultas específicas. Corrección Los resultados de las consultas coinciden con los resultados oficiales, salvo que se indique lo contrario. Puede haber pequeñas diferencias de precisión, permitidas por la especificación TPC-DS.
Última modificación el 3 de julio de 2026