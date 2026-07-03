Skip to main content
MgBench es un nuevo benchmark analítico para datos de logs generados por máquinas, de Andrew Crotty. Descargue los datos:
Descomprima los datos:
Cree la base de datos y las tablas:
Insertar datos:

Ejecutar consultas de benchmark

La consulta 3.5 a continuación usa UNION. Establezca el modo para combinar los resultados de las consultas SELECT. Esta configuración solo se utiliza cuando se usa con UNION sin especificar explícitamente UNION ALL o UNION DISTINCT.
Los datos también están disponibles para realizar consultas interactivas en el Playground, ejemplo.
Última modificación el 3 de julio de 2026