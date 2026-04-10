​ Filtros de origen de datos fijables

Ahora los equipos pueden fijar filtros de origen de datos y compartirlos con todo el equipo. Al hacer clic en el icono de fijar de cualquier filtro, puedes elegir entre fijarlo solo para ti o compartirlo con todos. Los filtros compartidos aparecen en una sección propia en la parte superior de la lista de filtros, lo que facilita que cualquier miembro del equipo los encuentre y los aplique sin necesidad de conocer el nombre exacto del filtro.

Esta ha sido una de las funcionalidades más solicitadas por la comunidad. Esto significa que los equipos ya no tienen que comunicar configuraciones de filtros por canales externos. Los filtros compartidos pasan a ser visibles para todos los usuarios en cuanto se fijan, y también se pueden compartir valores de filtro específicos, no solo los campos del filtro, de modo que este conserva todo su contexto.

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​ Reactivar un servicio desde ClickStack Cloud

Los usuarios de ClickStack Cloud ahora pueden reactivar un servicio en suspensión directamente desde la aplicación. Antes, si tu servicio se había detenido por inactividad, veías un mensaje de “reintentar”, pero la aplicación no reactivaba el servicio por ti. Tenías que ir a ClickStack Cloud, reactivarlo manualmente y luego volver para pulsar “reintentar” tú mismo.

Ahora la aplicación gestiona todo el proceso de principio a fin. Cuando un servicio está en suspensión, el mensaje muestra “activar servicio” y se encarga de todo sin que tengas que salir de la pantalla en la que estás. Es un pequeño cambio que mejora la experiencia y elimina una interrupción frustrante de varios pasos en tu flujo de trabajo, especialmente si entras en ClickStack después de un período de inactividad y solo quieres ir directo a tus datos.

​ Activación coherente de las funciones de IA

Las funciones de IA en ClickStack ahora se activan exclusivamente a través del plano de control de ClickHouse Cloud, que pasa a ser la única fuente de verdad. Antes había dos casillas de verificación independientes: una en el plano de control de ClickStack y otra dentro de la propia aplicación. Activar una no garantizaba que la otra estuviera sincronizada, lo que generaba confusión sobre si la IA estaba realmente activa.

Ahora, la casilla de verificación dentro de ClickStack enlaza a ClickHouse Cloud y, por lo demás, permanece deshabilitada. Si activas el interruptor en ClickHouse Cloud, la función queda disponible en ClickStack automáticamente. Esto hace que la activación de la IA sea coherente y predecible, y elimina las dudas sobre qué ajuste controla realmente el comportamiento.

​ Alertas con SQL sin procesar

Las alertas ya están disponibles para gráficos de líneas con SQL sin procesar, lo que amplía la funcionalidad actual de gráficos con SQL sin procesar para admitir notificaciones basadas en umbrales. Si tienes un gráfico de líneas respaldado por una consulta SQL personalizada, puedes adjuntarle una alerta y configurarla igual que cualquier otra alerta de gráfico. Por ahora, esto está disponible para gráficos de líneas y de barras, ya que los parámetros de intervalo y rango de fechas son necesarios para que la comparación con el umbral funcione.

Esto abre casos de uso realmente potentes. La demo muestra una consulta que cuenta los errores en el intervalo actual y los compara con los 30 intervalos anteriores, marcando los casos en que el valor supera en más de dos desviaciones estándar la norma histórica. Ese tipo de detección estadística de anomalías ahora se reduce a escribir el SQL adecuado y establecer un umbral. La configuración de la alerta está dentro del editor de gráficos, en una sección plegable, lo que mantiene la UI limpia hasta que realmente la necesitas.

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​ Mejoras en la TUI de HyperDX

Cada vez es más fácil empezar a usar la UI de terminal de HyperDX. Ahora puedes instalarla globalmente con npm install -g @hyperdx/cli y luego ejecutar hdx para iniciarla. Usa la opción --tui para abrir directamente la interfaz interactiva de terminal. El binario también está disponible a través de npm como hdx , así que no hace falta ningún paso de instalación adicional una vez instalado el paquete.

Esta semana llegaron dos funciones destacadas junto con las mejoras de instalación. Los mensajes de error ahora se muestran en la terminal con el resaltado adecuado y una presentación estructurada, siguiendo los patrones de formato de la interfaz web, para que obtengas el mismo nivel de detalle tanto en el navegador como en la TUI. También hay una nueva vista previa de SQL para que puedas ver la consulta subyacente que se está ejecutando. Además, se puede acceder a una nueva página de alertas mediante Shift+A desde el visor de eventos, lo que te ofrece una vista general de todas las alertas configuradas y su historial reciente de activaciones sin salir de la terminal.