سيُطبَّق TTL في نهاية الأمر. ماذا يعني ذلك؟ يحدّد إعداد الجدول
قواعد TTL والتحكم
merge_with_ttl_timeout في
MergeTree الحد الأدنى للتأخير بالثواني قبل تكرار عملية دمج مع delete TTL. القيمة الافتراضية هي 14400 ثانية (4 ساعات). لكن هذا ليس سوى الحد الأدنى للتأخير، وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول قبل أن يتم تشغيل عملية الدمج الخاصة بـ delete TTL.
يمكنك عرض جميع إعدادات TTL الحالية لديك (مثل
merge_with_ttl_timeout) باستخدام هذا الاستعلام:
تبدو الاستجابة كما يلي:
SELECT *
FROM system.merge_tree_settings
WHERE name like '%ttl%'
يمكنك استخدام
┌─name───────────────────────────────────────────────────────────┬─value───┬─changed─┬─description────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─min──┬─max──┬─readonly─┬─type───┐
│ max_replicated_merges_with_ttl_in_queue │ 1 │ 0 │ How many tasks of merging parts with TTL are allowed simultaneously in ReplicatedMergeTree queue. │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ UInt64 │
│ max_number_of_merges_with_ttl_in_pool │ 2 │ 0 │ When there is more than specified number of merges with TTL entries in pool, do not assign new merge with TTL. This is to leave free threads for regular merges and avoid "Too many parts" │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ UInt64 │
│ merge_tree_clear_old_broken_detached_parts_ttl_timeout_seconds │ 2592000 │ 1 │ Remove old broken detached parts in the background if they remained intouched for a specified by this setting period of time. │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ UInt64 │
│ merge_with_ttl_timeout │ 14400 │ 0 │ Minimal time in seconds, when merge with delete TTL can be repeated. │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ Int64 │
│ merge_with_recompression_ttl_timeout │ 14400 │ 0 │ Minimal time in seconds, when merge with recompression TTL can be repeated. │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ Int64 │
│ ttl_only_drop_parts │ 0 │ 0 │ Only drop altogether the expired parts and not partially prune them. │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ Bool │
│ materialize_ttl_recalculate_only │ 0 │ 0 │ Only recalculate ttl info when MATERIALIZE TTL │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ Bool │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────────┴────────┘
SHOW CREATE TABLE للتحقق مما إذا كان جدولك يحتوي على قواعد TTL، وما إذا كانت أيّ من
SETTINGS الخاصة بالجدول قد عدّلت قيم الإعدادات المذكورة أعلاه:
SHOW CREATE TABLE <TableName>
ليس هذا الحل الأكثر أناقة، ولكن يمكنك استدعاء
فرض تطبيق قاعدة TTL
MATERIALIZE TTL صراحةً، مما يفرض تطبيق جميع قواعد TTL على الجدول فعليًا:
ALTER TABLE my_table
MATERIALIZE TTL
قد لا تُطبَّق قواعد TTL لديك بسبب عدم توفر عدد كافٍ من خيوط المعالجة العاملة في المجمّع الخلفي. على سبيل المثال، إذا كنت تُدرج البيانات بكثافة، فقد يُستغل المجمّع الخلفي بالكامل في عمليات الدمج العادية. ومع ذلك، يمكنك زيادة حجم المجمّع الخلفي. يمكنك التحقق من الحجم الحالي للمجمّع الخلفي باستخدام هذا الاستعلام:
خيوط المعالجة الخلفية التي تؤثر في TTL
يكون الرد على النحو التالي:
SELECT *
FROM system.settings
WHERE name = 'background_pool_size';
راجع التوثيق لمعرفة كيفية تعديل إعداد
┌─name─────────────────┬─value─┬─changed─┬─description─────────────────────┬─min──┬─max──┬─readonly─┬─type───┬─default─┬─alias_for─┐
│ background_pool_size │ 16 │ 0 │ Obsolete setting, does nothing. │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ UInt64 │ 16 │ │
└──────────────────────┴───────┴─────────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────────┴────────┴─────────┴───────────┘
background_pool_size، وهو مُهيّأ على النحو التالي:
يمكنك الاطلاع على نشاط
<background_pool_size>16</background_pool_size>
background pool الحالي باستخدام هذا الاستعلام:
SELECT *
FROM system.metrics
WHERE metric like 'Background%'