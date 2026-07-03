كيفية تفعيل SSL على خادم ClickHouse واحد باستخدام Let's Encrypt تعرّف على كيفية إعداد SSL لخادم ClickHouse واحد باستخدام Let's Encrypt، بما في ذلك إصدار الشهادات، والتهيئة، والتحقق.

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