أرى أن مورّدين آخرين يقدّمون إصدارات البناء الخاصة من ClickHouse. ما الفرق بين إصدارات البناء الرسمية لـ ClickHouse وهذه إصدارات الجهات الخارجية؟
السؤال
فيما يلي بعض الاختلافات التي لاحظناها في إصدارات البناء الأخرى:
الإجابة
- تُستبدل السلاسل النصية “official” باسم المورّد
- تظهر بعد تأخير يمتد لعدة أشهر ولا تتضمن أحدث إصلاحات الأخطاء، ما يعني أن إصدارات البناء هذه قد تحتوي على ثغرات أُصلحت بالفعل في الإصدارات الرسمية
- إصدارات البناء هذه ليست متطابقة على مستوى البِت، كما أن العناوين في الشيفرة مختلفة. ونتيجة لذلك، لا يمكن تحليل تتبعات المكدس الناتجة عنها، ولا يمكن لفريق ClickHouse الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها
- إصدارات البناء هذه غير قابلة للتدقيق أو لإعادة الإنتاج - إذ لا يوجد نظام CI متاح للعامة يتضمن سجلات البناء نفسها
- لا تُشغَّل مجموعة اختبارات ClickHouse على إصدارات البناء هذه، لذا لا يجري التحقق من عملها عبر مجموعة الاختبارات
- قد لا تكون متاحة لجميع المعماريات (مثل ARM وغيرها)
- تتضمن أحيانًا ترقيعات موجَّهة لعميل معيّن، وقد يؤدي ذلك إلى كسر التوافق وإضافة مخاطر أخرى
- نصدر إصدارًا مستقرًا كل شهر، وتكون آخر ثلاثة إصدارات مستقرة مدعومة من ناحية التشخيصات وترحيل إصلاحات الأخطاء إلى الإصدارات الأقدم.
- كما نصدر إصدار دعم طويل الأمد (LTS) مرتين سنويًا، ويظل مدعومًا لمدة عام بعد إصداره الأولي، وهو مخصص عمليًا فقط للشركات التي لا تسمح بعمليات ترقية متكررة أو باستخدام برمجيات غير LTS. (ونحن من كبار المعجبين بإصدارات البناء المستقرة الشهرية!)