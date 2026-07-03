أكتب البيانات إلى ClickHouse Cloud وأحتاج إلى ضمان أنني، عند قراءتها، أحصل على أحدث المعلومات الكاملة.
السؤال
الإجابة
إذا كنت تستخدم البروتوكول الأصلي، أو جلسة لإجراء عمليات الكتابة/القراءة، فينبغي أن تكون متصلًا بالنسخة المتماثلة نفسها. في هذه الحالة، ستقرأ مباشرةً من العقدة التي تكتب إليها، ولذلك ستكون القراءة متسقة دائمًا.
الاتصال بالعقدة نفسها
إذا لم تتمكن من ضمان أنك تتصل بالعقدة نفسها (على سبيل المثال، عند الاتصال بالعقدة عبر طلبات HTTPS التي يوزّعها موازن التحميل)، فيمكنك إما: A)
الاتصال بعقدة عشوائية
- اكتب بياناتك
- اتصل بنسخة متماثلة جديدة
- نفّذ
SYSTEM SYNC REPLICA db.table_name LIGHTWEIGHT
- اقرأ أحدث البيانات
SYSTEM reference
OR
B) اقرأ في أي وقت باستخدام الاتساق التسلسلي
لاحظ أنه عند استخدام ClickHouse Cloud ومحرك الجداول الافتراضي SharedMergeTree، لا تكون هناك حاجة إلى استخدام
SELECT
...
SETTINGS select_sequential_consistency = 1
insert_quorum_parallel — إذ إن جميع عمليات الإدراج إلى SharedMergeTree هي quorum inserts (بحكم التصميم).
سيؤدي استخدام
SYSTEM SYNC REPLICAS أو
select_sequential_consistency إلى زيادة الحمل على ClickHouse Keeper، وقد يتباطأ الأداء تبعًا للحمل الواقع على الخدمة.
والنهج الموصى به هو تنفيذ عمليات الكتابة/القراءة ضمن الجلسة نفسها أو عبر البروتوكول الأصلي (اتصال ثابت).