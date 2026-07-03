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السؤال

كيفية إنشاء قاموس في ClickHouse باستخدام مفاتيح من النوع String وقيم من النوع String من جدول MergeTree كمصدر

الإجابة

  • أنشئ جدول المصدر للقاموس
  • إدراج الصفوف
  • إنشاء قاموس يكون فيه كلٌّ من المفتاح والقيمة من النوع String
  • اختبر القاموس
يمكنك أيضًا استخدام الدالة dictGet لاسترداد قيم منه، مثل:
الاستجابة:
لمزيد من التفاصيل - https://clickhouse.com/docs/sql-reference/functions/ext-dict-functions
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦