توجد مشكلة قد تؤدي إلى عدم ظهور البيانات في القواميس مباشرةً بعد إنشائها.

​ القواميس في ClickHouse

قد تشهد القواميس التي أُنشئت في ClickHouse Cloud بعض عدم الاتساق خلال المرحلة الأولية من الإنشاء. وهذا يعني أنك قد لا ترى أي بيانات في القاموس فور إنشائه. لكن بعد عدة إعادات للمحاولة، قد يصل استعلام الإنشاء إلى نُسخ متماثلة مختلفة، وعندها ستصبح البيانات مرئية.

يحدث هذا أحيانًا لأن القاموس أُنشئ قبل وصول الجزء إلى الخادم. على سبيل المثال:

2024-01-25 13:38:25.615837 - CREATE DICTIONARY received 2024-01-25 13:38:25.626468 - CREATE DICTIONARY finished 2024-01-25 13:38:25.733008 - Part all_0_0_0 downloaded

كما ترى، لم يصل هذا الجزء إلا بعد إنشاء القاموس. وقد تصبح هذه المشكلة أكبر إذا كنت تستخدم LIFETIME(MIN 0 MAX 0) ، لأن هذا يعني أن القاموس لن يُحدَّث تلقائيًا أبدًا. لذلك، سيظل القاموس فارغًا إلى أن يُنفَّذ الأمر RELOAD DICTIONARIES .

يكمن حل هذه المشكلة في استخدام استعلام SELECT بدلًا من تحديد جدول مصدر عند إنشاء القاموس، مع تفعيل الإعداد select_sequential_consistency=1 .

بدلًا من تحديد جدول مصدر:

SOURCE(CLICKHOUSE( table 'test.temp_title_table_1706189903924' user default password 'PASSWORD' ))

استخدم استعلام SELECT مع select_sequential_consistency=1 :

SOURCE(CLICKHOUSE(QUERY 'SELECT songTitle, mappedTitle FROM test.temp_title_table_1706189903924 SETTINGS select_sequential_consistency=1' USER default PASSWORD '' ))

​ لماذا تحدث هذه المشكلة؟

عندما تُدرِج بيانات ثم تُنشئ قاموسًا أو تعيد تحميله، قد تصل عبارة DDL إلى نسخة متماثلة قبل أن تصلها البيانات (أو البيانات الجديدة). ويؤدي ذلك إلى عدم اتساق القواميس بين النسخ المتماثلة. بعد ذلك، وبحسب النسخة المتماثلة التي تستقبل الاستعلام، قد تحصل على نتائج مختلفة.

لاحظ أن الأمر نفسه يحدث عندما تُدرِج بيانات ثم تقرأ مباشرةً من table. فإذا قرأت من نسخة متماثلة لم تُكرِّر البيانات بعد، فلن ترى البيانات المُدرَجة حديثًا. وعندما تحتاج إلى sequential consistency، مقابل تكلفة على الأداء (ولهذا لا يُنصح عمومًا باستخدامها)، يمكنك تفعيل select_sequential_consistency .