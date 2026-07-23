- أنواع الأجزاء (Wide مقابل Compact): كيفية تخزين بيانات الأعمدة داخل الجزء
- تنسيقات التخزين (Full مقابل Packed): كيفية تخزين ملفات الجزء على القرص
تُحدِّد أنواع الأجزاء كيفية تنظيم بيانات الأعمدة داخل جزء البيانات.
أنواع الأجزاء: Wide مقابل Compact
|النوع
|الوصف
|الأنسب لـ
|Wide
|يُخزَّن كل عمود في ملف منفصل (أو عدة ملفات)، ولكلٍّ منها ملف علامات خاص به
|الاستعلامات التي تختار مجموعة فرعية من الأعمدة
|Compact
|تُخزَّن جميع الأعمدة في ملف واحد مع ملف علامات واحد
|أداء الإدخال والاستعلامات التي تتطلب جميع الأعمدة
يُحدَّد نوع الجزء بواسطة إعدادات الجدول التالية:
متى يُستخدم كل نوع
min_bytes_for_wide_part: الحد الأدنى لعدد البايتات اللازم لكي يستخدم الجزء تنسيق Wide
min_rows_for_wide_part: الحد الأدنى لعدد الصفوف اللازم لكي يستخدم الجزء تنسيق Wide
Compact؛ وإلا فسيستخدم تنسيق
Wide.
الأجزاء Compact:
اعتبارات الأداء
- أداء أفضل في إدخال البيانات
- مثالية عندما تحتاج الاستعلامات إلى جميع الأعمدة
- أكثر كفاءة للأجزاء الصغيرة
- أكثر كفاءة للاستعلامات التي تختار مجموعة فرعية فقط من الأعمدة
- أفضل لمجموعات البيانات الكبيرة التي تتطلب وصولًا انتقائيًا إلى الأعمدة
min_bytes_for_wide_part=0.
قد يكون هذا مفيدًا في السيناريوهات التالية:
- عندما تكون لديك جداول تحتوي على عدد كبير من الأعمدة (مثلًا أكثر من 600 عمود) وتُجري عمليات insert كبيرة، فإن تعيين هذه القيمة إلى 0 قد يساعد في تحسين الأداء
- لتحسين استخدام الذاكرة في جداول النظام مثل
system.metric_logو
system.text_logالتي تستهلك قدرًا مفرطًا من الذاكرة أثناء عمليات الدمج
- عند التعامل مع جداول ذات أحجام insert مرتفعة وتريد تحسين التخزين وسلوك الدمج
- عندما تريد سلوكًا متسقًا لتنسيق الأجزاء ولا تريد العبء الإضافي الناتج عن انتقالات التنسيق بناءً على حدود الحجم
لا تُحسب إحصاءات أحجام الأعمدة للأجزاء Compact، مما قد يؤثر في جهود المراقبة والتحسين. عند الاستعلام عن
القيود
system.parts_columns، تظهر الأجزاء Compact القيمة
0 لكل من
column_data_compressed_bytes و
column_data_uncompressed_bytes. لمزيد من المعلومات، راجع “معرفة عدد الأجزاء Wide أو Compact وأحجامها”.
تحدد تنسيقات التخزين كيفية تخزين ملفات الجزء فعليًا على القرص.
تنسيقات التخزين: Full مقابل Packed
|التنسيق
|الوصف
|التوفّر
|Full
|يُخزَّن كل ملف على حدة داخل دليل الجزء
|مفتوح المصدر وCloud
|Packed
|تُجمَّع جميع الملفات في ملف أرشيف واحد
|مفتوح المصدر وCloud
في التخزين الكامل، يتكوّن كل جزء من عدة ملفات منفصلة، ويُخزَّن كل ملف منها على القرص بشكل مستقل. وهذا هو تنسيق التخزين الافتراضي.
التخزين الكامل
في التخزين بنمط Packed، تُجمَّع جميع ملفات الأجزاء في أرشيف واحد. ويؤدي ذلك إلى تقليل عدد عمليات الملفات بشكل كبير، وهو أمر بالغ الأهمية في التخزين البعيد مثل S3، حيث يرتبط بكل طلب زمن انتقال وتكلفة. فوائد التخزين بنمط Packed:
التخزين بنمط Packed
- عدد أقل من استدعاءات واجهة برمجة تطبيقات S3/تخزين الكائنات
- تقليل الضغط على البيانات الوصفية في خدمة التنسيق
- خفض تكاليف التخزين (قد يكون التخزين الكامل أعلى تكلفة بكثير)
- أداء أفضل للأجزاء الصغيرة في التخزين البعيد
يستخدم الجزء تخزين Packed إذا تحقق أي من هذه الشروط:
عند استخدام تخزين Packed
- البايتات غير المضغوطة <
min_bytes_for_full_part_storage
- عدد الصفوف <
min_rows_for_full_part_storage
- مستوى الدمج <
min_level_for_full_part_storage
0، لذا تستخدم الأجزاء التخزين الكامل ما لم ترفع قيمة أحدها.
يمكن استخدام الإعداد
التوافق مع الرجوع إلى إصدار أقدمبمجرد كتابة جزء باستخدام تخزين Packed، لن تعود إصدارات ClickHouse التي لا تدعم تخزين Packed قادرة على قراءته. لذلك، فإن تمكين تخزين Packed يمنع الرجوع إلى مثل هذا الإصدار، لذا لا تفعّله إلا عندما تكون واثقًا من أنك لن تحتاج إلى التراجع.
min_level_for_full_part_storage لتحسين الأداء والتكلفة معًا على مستوى تخزين الكائنات، ولا سيما للجداول التي تتلقى عمليات إدراج مستمرة.
ويتاح هذا الإعداد بدءًا من إصدار ClickHouse 25.10، ويعمل بالاقتران مع
min_level_for_wide_part لتوفير تحكم شامل في استراتيجيات تخزين الأجزاء.
يمكن النظر في تغييره من القيمة الافتراضية (0) في حالات الاستخدام التالية:
- عندما تتلقى الجداول إدخالًا منتظمًا للبيانات، تُدمج الأجزاء الأولية سريعًا، ما يجعل تخزينها بصيغة الجزء الكامل منذ البداية أمرًا غير مجدٍ
- يمنع ضبط هذه المعلمة طلبات S3 PUT المكلفة أثناء عمليات الإدراج. فعلى سبيل المثال، أظهر أحد التحليلات أن عمليات الإدراج التي تُنشئ أجزاء كاملة بلغ متوسطها 31.3 طلب PUT لكل عملية إدراج، بينما بلغ متوسط تلك التي تُنشئ أجزاء Packed فقط 2.22 طلب PUT لكل عملية إدراج
- تصبح عمليات الإدراج أسرع، خاصةً في الجداول التي تحتوي على عدد كبير من الأعمدة، لأن تخزين Packed يكتب جميع البيانات في ملف واحد بدلًا من إنشاء ملفات منفصلة لكل عمود.
min_level_for_full_part_storage = 2 لعمليات النشر التي تستخدم تخزين الكائنات.
وهذا يضمن ما يلي:
- تستخدم الأجزاء ذات المستوى 0 (عمليات الإدراج الأولية) تخزين Packed
- تواصل الأجزاء ذات المستوى 1 استخدام تخزين Packed
- لا تستخدم صيغة التخزين الكامل إلا الأجزاء عند المستوى 2 وما فوق
هذان المفهومان مستقلان عن بعضهما، ويمكنك استخدام أي تركيبة بينهما:
دمج أنواع الأجزاء وتنسيقات التخزين
|التركيبة
|حالة الاستخدام
|Wide + Full
|الأجزاء الكبيرة على التخزين المحلي (افتراضيًا)
|Wide + Packed
|الأجزاء الكبيرة على تخزين الكائنات
|Compact + Full
|الأجزاء الصغيرة على التخزين المحلي
|Compact + Packed
|الأجزاء الصغيرة على تخزين الكائنات
يمكنك التحقق من نوع الجزء ونوع تخزينه للأجزاء الموجودة باستخدام جدول
الاستعلام عن معلومات الأجزاء
system.parts:
سترى شيئًا مثل هذا:
SELECT
part_type,
part_storage_type,
max(level),
count(),
formatReadableSize(max(data_uncompressed_bytes)),
formatReadableSize(min(data_uncompressed_bytes))
FROM system.parts
WHERE (database != 'system') AND active
GROUP BY
1,
2
ORDER BY
1 ASC,
2 ASC
┌─part_type─┬─part_storage_type─┬─max(level)─┬─count()─┬─formatReadab⋯sed_bytes))─┬─formatReadab⋯sed_bytes))─┐
1. │ Compact │ Full │ 12688 │ 2456 │ 1023.87 MiB │ 23.78 MiB │
2. │ Compact │ Packed │ 97383 │ 13748 │ 127.77 MiB │ 1.00 B │
3. │ Wide │ Full │ 7642 │ 2000 │ 1.38 TiB │ 30.18 MiB │
4. │ Wide │ Packed │ 10 │ 187 │ 110.01 MiB │ 1.30 KiB │
└───────────┴───────────────────┴────────────┴─────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘