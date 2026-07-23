تعرّف على أنواع الأجزاء المختلفة (Wide مقابل Compact) وتنسيقات التخزين (Full مقابل Packed) في ClickHouse، وكيف تؤثر على الأداء.

يستخدم ClickHouse مفهومين مستقلين لتنظيم البيانات داخل الأجزاء:

أنواع الأجزاء (Wide مقابل Compact): كيفية تخزين بيانات الأعمدة داخل الجزء

(Wide مقابل Compact): كيفية تخزين بيانات الأعمدة داخل الجزء تنسيقات التخزين (Full مقابل Packed): كيفية تخزين ملفات الجزء على القرص

​ أنواع الأجزاء: Wide مقابل Compact

تُحدِّد أنواع الأجزاء كيفية تنظيم بيانات الأعمدة داخل جزء البيانات.

النوع الوصف الأنسب لـ Wide يُخزَّن كل عمود في ملف منفصل (أو عدة ملفات)، ولكلٍّ منها ملف علامات خاص به الاستعلامات التي تختار مجموعة فرعية من الأعمدة Compact تُخزَّن جميع الأعمدة في ملف واحد مع ملف علامات واحد أداء الإدخال والاستعلامات التي تتطلب جميع الأعمدة

​ متى يُستخدم كل نوع

يُحدَّد نوع الجزء بواسطة إعدادات الجدول التالية:

min_bytes_for_wide_part : الحد الأدنى لعدد البايتات اللازم لكي يستخدم الجزء تنسيق Wide

: الحد الأدنى لعدد البايتات اللازم لكي يستخدم الجزء تنسيق Wide min_rows_for_wide_part : الحد الأدنى لعدد الصفوف اللازم لكي يستخدم الجزء تنسيق Wide

إذا كان عدد البايتات أو الصفوف في جزء البيانات أقل من قيمة الإعداد المقابل، فسيُخزَّن الجزء بتنسيق Compact ؛ وإلا فسيستخدم تنسيق Wide .

​ اعتبارات الأداء

الأجزاء Compact:

أداء أفضل في إدخال البيانات

مثالية عندما تحتاج الاستعلامات إلى جميع الأعمدة

أكثر كفاءة للأجزاء الصغيرة

الأجزاء Wide:

أكثر كفاءة للاستعلامات التي تختار مجموعة فرعية فقط من الأعمدة

أفضل لمجموعات البيانات الكبيرة التي تتطلب وصولًا انتقائيًا إلى الأعمدة

min_bytes_for_wide_part=0 . تكون عمليات الدمج من Compact إلى Wide أبطأ من عمليات الدمج من Wide إلى Wide لأن ClickHouse يستخدم خوارزميات الدمج العمودي في التحويل من Compact إلى Wide، بينما يستخدم خوارزميات أفقية في عمليات الدمج من Compact إلى Compact. إذا كنت تريد فرض استخدام الأجزاء Wide بغض النظر عن الحجم، فيمكنك تعيين

قد يكون هذا مفيدًا في السيناريوهات التالية:

عندما تكون لديك جداول تحتوي على عدد كبير من الأعمدة (مثلًا أكثر من 600 عمود) وتُجري عمليات insert كبيرة، فإن تعيين هذه القيمة إلى 0 قد يساعد في تحسين الأداء لتحسين استخدام الذاكرة في جداول النظام مثل system.metric_log و system.text_log التي تستهلك قدرًا مفرطًا من الذاكرة أثناء عمليات الدمج عند التعامل مع جداول ذات أحجام insert مرتفعة وتريد تحسين التخزين وسلوك الدمج عندما تريد سلوكًا متسقًا لتنسيق الأجزاء ولا تريد العبء الإضافي الناتج عن انتقالات التنسيق بناءً على حدود الحجم

يجدر بالذكر أنه رغم أن تعيين هذه القيمة إلى 0 قد يحسّن بعض خصائص الأداء، فقد يؤدي إلى إنشاء المزيد من طلبات GET إلى S3 storage بسبب تنسيق الأجزاء Wide.

system.parts_columns ، تظهر الأجزاء Compact القيمة 0 لكل من column_data_compressed_bytes و column_data_uncompressed_bytes . لمزيد من المعلومات، راجع لا تُحسب إحصاءات أحجام الأعمدة للأجزاء Compact، مما قد يؤثر في جهود المراقبة والتحسين. عند الاستعلام عن، تظهر الأجزاء Compact القيمةلكل من. لمزيد من المعلومات، راجع “معرفة عدد الأجزاء Wide أو Compact وأحجامها”

​ تنسيقات التخزين: Full مقابل Packed

تحدد تنسيقات التخزين كيفية تخزين ملفات الجزء فعليًا على القرص.

التنسيق الوصف التوفّر Full يُخزَّن كل ملف على حدة داخل دليل الجزء مفتوح المصدر وCloud Packed تُجمَّع جميع الملفات في ملف أرشيف واحد مفتوح المصدر وCloud

​ التخزين الكامل

في التخزين الكامل، يتكوّن كل جزء من عدة ملفات منفصلة، ويُخزَّن كل ملف منها على القرص بشكل مستقل. وهذا هو تنسيق التخزين الافتراضي.

​ التخزين بنمط Packed

في التخزين بنمط Packed، تُجمَّع جميع ملفات الأجزاء في أرشيف واحد. ويؤدي ذلك إلى تقليل عدد عمليات الملفات بشكل كبير، وهو أمر بالغ الأهمية في التخزين البعيد مثل S3، حيث يرتبط بكل طلب زمن انتقال وتكلفة.

فوائد التخزين بنمط Packed:

عدد أقل من استدعاءات واجهة برمجة تطبيقات S3/تخزين الكائنات

تقليل الضغط على البيانات الوصفية في خدمة التنسيق

خفض تكاليف التخزين (قد يكون التخزين الكامل أعلى تكلفة بكثير)

أداء أفضل للأجزاء الصغيرة في التخزين البعيد

​ عند استخدام تخزين Packed

يستخدم الجزء تخزين Packed إذا تحقق أي من هذه الشروط:

البايتات غير المضغوطة < min_bytes_for_full_part_storage

عدد الصفوف < min_rows_for_full_part_storage

مستوى الدمج < min_level_for_full_part_storage

تخزين Packed اختياري: فجميع الإعدادات الثلاثة قيمتها الافتراضية هي 0 ، لذا تستخدم الأجزاء التخزين الكامل ما لم ترفع قيمة أحدها.

التوافق مع الرجوع إلى إصدار أقدم بمجرد كتابة جزء باستخدام تخزين Packed، لن تعود إصدارات ClickHouse التي لا تدعم تخزين Packed قادرة على قراءته. لذلك، فإن تمكين تخزين Packed يمنع الرجوع إلى مثل هذا الإصدار، لذا لا تفعّله إلا عندما تكون واثقًا من أنك لن تحتاج إلى التراجع.

يمكن استخدام الإعداد min_level_for_full_part_storage لتحسين الأداء والتكلفة معًا على مستوى تخزين الكائنات، ولا سيما للجداول التي تتلقى عمليات إدراج مستمرة. ويتاح هذا الإعداد بدءًا من إصدار ClickHouse 25.10، ويعمل بالاقتران مع min_level_for_wide_part لتوفير تحكم شامل في استراتيجيات تخزين الأجزاء.

يمكن النظر في تغييره من القيمة الافتراضية (0) في حالات الاستخدام التالية:

عندما تتلقى الجداول إدخالًا منتظمًا للبيانات، تُدمج الأجزاء الأولية سريعًا، ما يجعل تخزينها بصيغة الجزء الكامل منذ البداية أمرًا غير مجدٍ

يمنع ضبط هذه المعلمة طلبات S3 PUT المكلفة أثناء عمليات الإدراج. فعلى سبيل المثال، أظهر أحد التحليلات أن عمليات الإدراج التي تُنشئ أجزاء كاملة بلغ متوسطها 31.3 طلب PUT لكل عملية إدراج، بينما بلغ متوسط تلك التي تُنشئ أجزاء Packed فقط 2.22 طلب PUT لكل عملية إدراج

تصبح عمليات الإدراج أسرع، خاصةً في الجداول التي تحتوي على عدد كبير من الأعمدة، لأن تخزين Packed يكتب جميع البيانات في ملف واحد بدلًا من إنشاء ملفات منفصلة لكل عمود.

التكوين الموصى به:

اضبط min_level_for_full_part_storage = 2 لعمليات النشر التي تستخدم تخزين الكائنات. وهذا يضمن ما يلي:

تستخدم الأجزاء ذات المستوى 0 (عمليات الإدراج الأولية) تخزين Packed

تواصل الأجزاء ذات المستوى 1 استخدام تخزين Packed

لا تستخدم صيغة التخزين الكامل إلا الأجزاء عند المستوى 2 وما فوق

تجنب هذا الإعداد للجداول التي تتلقى عمليات كتابة كبيرة جدًا ولكن غير متكررة، حيث لا تحدث عمليات دمج كافية، لأن عمليات الكتابة الأولية الكبيرة قد تستفيد من تخزين الجزء الكامل مباشرةً.

​ دمج أنواع الأجزاء وتنسيقات التخزين

هذان المفهومان مستقلان عن بعضهما، ويمكنك استخدام أي تركيبة بينهما:

التركيبة حالة الاستخدام Wide + Full الأجزاء الكبيرة على التخزين المحلي (افتراضيًا) Wide + Packed الأجزاء الكبيرة على تخزين الكائنات Compact + Full الأجزاء الصغيرة على التخزين المحلي Compact + Packed الأجزاء الصغيرة على تخزين الكائنات

​ الاستعلام عن معلومات الأجزاء

يمكنك التحقق من نوع الجزء ونوع تخزينه للأجزاء الموجودة باستخدام جدول system.parts

SELECT part_type, part_storage_type, max ( level ), count (), formatReadableSize( max (data_uncompressed_bytes)), formatReadableSize( min (data_uncompressed_bytes)) FROM system . parts WHERE ( database != 'system' ) AND active GROUP BY 1 , 2 ORDER BY 1 ASC , 2 ASC

سترى شيئًا مثل هذا: