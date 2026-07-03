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كيفية حساب نسبة القيم الفارغة/الصفرية في كل عمود في جدول

إذا كان العمود متناثرًا (فارغًا أو يحتوي في معظمه على أصفار)، يمكن لـ ClickHouse ترميزه بتنسيق متناثر وتحسين العمليات الحسابية تلقائيًا، إذ لا تتطلب البيانات فك الضغط الكامل أثناء الاستعلامات. في الواقع، إذا كنت تعرف مدى تَناثُر العمود، فيمكنك تحديد نسبته باستخدام إعداد ratio_of_defaults_for_sparse_serialization لتحسين التسلسل. قد يستغرق هذا الاستعلام المفيد بعض الوقت، لكنه يحلل كل صف في جدولك ويحدد نسبة القيم التي تكون صفرًا (أو القيمة الافتراضية) في كل عمود في الجدول المحدد:
على سبيل المثال، نفّذنا الاستعلام أعلاه على جدول مجموعة بيانات المستشعرات البيئية المسمّى sensors، والذي يضم أكثر من 20 مليار صف و19 عمودًا:
إليك الإجابة:
من النتائج أعلاه:
  • أعمدة sensor_id ليست متناثرة على الإطلاق. بل إن كل صف يحتوي على قيمة غير صفرية
  • يكون sensor_type متناثرًا فقط بنحو 15.9% من الحالات
  • العمود P0 متناثر جدًا: 99.9% من القيم فيه تساوي صفرًا
  • العمود pressure متناثر إلى حد كبير بنسبة 83%
  • والعمود temperature تحتوي 53.2% من قيمه على قيم مفقودة أو صفرية
كما قلنا، فهذا استعلام مفيد لحساب مدى تناثر أعمدتك في جدول ClickHouse!
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦