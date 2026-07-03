إذا كان العمود متناثرًا (فارغًا أو يحتوي في معظمه على أصفار)، يمكن لـ ClickHouse ترميزه بتنسيق متناثر وتحسين العمليات الحسابية تلقائيًا، إذ لا تتطلب البيانات فك الضغط الكامل أثناء الاستعلامات. في الواقع، إذا كنت تعرف مدى تَناثُر العمود، فيمكنك تحديد نسبته باستخدام إعداد
كيفية حساب نسبة القيم الفارغة/الصفرية في كل عمود في جدول
ratio_of_defaults_for_sparse_serialization لتحسين التسلسل.
قد يستغرق هذا الاستعلام المفيد بعض الوقت، لكنه يحلل كل صف في جدولك ويحدد نسبة القيم التي تكون صفرًا (أو القيمة الافتراضية) في كل عمود في الجدول المحدد:
على سبيل المثال، نفّذنا الاستعلام أعلاه على جدول مجموعة بيانات المستشعرات البيئية المسمّى
SELECT *
APPLY x -> (x = defaultValueOfArgumentType(x)) APPLY avg APPLY x -> round(x, 3)
FROM table_name
FORMAT Vertical
sensors، والذي يضم أكثر من 20 مليار صف و19 عمودًا:
إليك الإجابة:
SELECT *
APPLY x -> (x = defaultValueOfArgumentType(x)) APPLY avg APPLY x -> round(x, 3)
FROM sensors
FORMAT Vertical
من النتائج أعلاه:
Row 1:
──────
round(avg(equals(sensor_id, defaultValueOfArgumentType(sensor_id))), 3): 0
round(avg(equals(sensor_type, defaultValueOfArgumentType(sensor_type))), 3): 0.159
round(avg(equals(location, defaultValueOfArgumentType(location))), 3): 0
round(avg(equals(lat, defaultValueOfArgumentType(lat))), 3): 0.001
round(avg(equals(lon, defaultValueOfArgumentType(lon))), 3): 0.001
round(avg(equals(timestamp, defaultValueOfArgumentType(timestamp))), 3): 0
round(avg(equals(P1, defaultValueOfArgumentType(P1))), 3): 0.474
round(avg(equals(P2, defaultValueOfArgumentType(P2))), 3): 0.475
round(avg(equals(P0, defaultValueOfArgumentType(P0))), 3): 0.995
round(avg(equals(durP1, defaultValueOfArgumentType(durP1))), 3): 0.999
round(avg(equals(ratioP1, defaultValueOfArgumentType(ratioP1))), 3): 0.999
round(avg(equals(durP2, defaultValueOfArgumentType(durP2))), 3): 1
round(avg(equals(ratioP2, defaultValueOfArgumentType(ratioP2))), 3): 1
round(avg(equals(pressure, defaultValueOfArgumentType(pressure))), 3): 0.83
round(avg(equals(altitude, defaultValueOfArgumentType(altitude))), 3): 1
round(avg(equals(pressure_sealevel, defaultValueOfArgumentType(pressure_sealevel))), 3): 1
round(avg(equals(temperature, defaultValueOfArgumentType(temperature))), 3): 0.532
round(avg(equals(humidity, defaultValueOfArgumentType(humidity))), 3): 0.544
1 row in set. Elapsed: 992.041 sec. Processed 20.69 billion rows, 1.39 TB (20.86 million rows/s., 1.40 GB/s.)
- أعمدة
sensor_idليست متناثرة على الإطلاق. بل إن كل صف يحتوي على قيمة غير صفرية
- يكون
sensor_typeمتناثرًا فقط بنحو 15.9% من الحالات
- العمود
P0متناثر جدًا: 99.9% من القيم فيه تساوي صفرًا
- العمود
pressureمتناثر إلى حد كبير بنسبة 83%
- والعمود
temperatureتحتوي 53.2% من قيمه على قيم مفقودة أو صفرية