INSERT INTO sensors SELECT * FROM s3Cluster( 'default' , 'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/sensors/monthly/*.csv.zst' , 'CSVWithNames' , $$ sensor_id UInt16, sensor_type String, location UInt32, lat Float32, lon Float32, timestamp DateTime , P1 Float32, P2 Float32, P0 Float32, durP1 Float32, ratioP1 Float32, durP2 Float32, ratioP2 Float32, pressure Float32, altitude Float32, pressure_sealevel Float32, temperature Float32, humidity Float32 $$ ) SETTINGS format_csv_delimiter = ';' , input_format_allow_errors_ratio = '0.5' , input_format_allow_errors_num = 10000 , input_format_parallel_parsing = 0 , date_time_input_format = 'best_effort' , max_insert_threads = 32 , parallel_distributed_insert_select = 1 ;