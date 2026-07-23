- البيانات موجودة في S3، لذا يمكننا استخدام الدالة الجدولية
s3لإنشاء جدول من الملفات. ويمكننا أيضًا استعلام البيانات في موضعها مباشرةً. لنلقِ نظرة على بعض الصفوف قبل محاولة إدراجها في ClickHouse:
البيانات موجودة في ملفات CSV، لكنها تستخدم فاصلة منقوطة كفاصل. وتبدو الصفوف كما يلي:
SELECT *
FROM s3(
'https://clickhouse-public-datasets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/sensors/monthly/2019-06_bmp180.csv.zst',
'CSVWithNames'
)
LIMIT 10
SETTINGS format_csv_delimiter = ';';
┌─sensor_id─┬─sensor_type─┬─location─┬────lat─┬────lon─┬─timestamp───────────┬──pressure─┬─altitude─┬─pressure_sealevel─┬─temperature─┐
│ 9119 │ BMP180 │ 4594 │ 50.994 │ 7.126 │ 2019-06-01T00:00:00 │ 101471 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 19.9 │
│ 21210 │ BMP180 │ 10762 │ 42.206 │ 25.326 │ 2019-06-01T00:00:00 │ 99525 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 19.3 │
│ 19660 │ BMP180 │ 9978 │ 52.434 │ 17.056 │ 2019-06-01T00:00:04 │ 101570 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 15.3 │
│ 12126 │ BMP180 │ 6126 │ 57.908 │ 16.49 │ 2019-06-01T00:00:05 │ 101802.56 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 8.07 │
│ 15845 │ BMP180 │ 8022 │ 52.498 │ 13.466 │ 2019-06-01T00:00:05 │ 101878 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 23 │
│ 16415 │ BMP180 │ 8316 │ 49.312 │ 6.744 │ 2019-06-01T00:00:06 │ 100176 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 14.7 │
│ 7389 │ BMP180 │ 3735 │ 50.136 │ 11.062 │ 2019-06-01T00:00:06 │ 98905 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 12.1 │
│ 13199 │ BMP180 │ 6664 │ 52.514 │ 13.44 │ 2019-06-01T00:00:07 │ 101855.54 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 19.74 │
│ 12753 │ BMP180 │ 6440 │ 44.616 │ 2.032 │ 2019-06-01T00:00:07 │ 99475 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 17 │
│ 16956 │ BMP180 │ 8594 │ 52.052 │ 8.354 │ 2019-06-01T00:00:08 │ 101322 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 17.2 │
└───────────┴─────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────────────┴─────────────┘
- سنستخدم جدول
MergeTreeالتالي لتخزين البيانات في ClickHouse:
CREATE TABLE sensors
(
sensor_id UInt16,
sensor_type Enum('BME280', 'BMP180', 'BMP280', 'DHT22', 'DS18B20', 'HPM', 'HTU21D', 'PMS1003', 'PMS3003', 'PMS5003', 'PMS6003', 'PMS7003', 'PPD42NS', 'SDS011'),
location UInt32,
lat Float32,
lon Float32,
timestamp DateTime,
P1 Float32,
P2 Float32,
P0 Float32,
durP1 Float32,
ratioP1 Float32,
durP2 Float32,
ratioP2 Float32,
pressure Float32,
altitude Float32,
pressure_sealevel Float32,
temperature Float32,
humidity Float32,
date Date MATERIALIZED toDate(timestamp)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (timestamp, sensor_id);
- تتضمن خدمات ClickHouse Cloud عنقودًا باسم
default. سنستخدم دالة الجدول
s3Cluster، التي تقرأ ملفات S3 بالتوازي من العقد في عنقودك. (إذا لم يكن لديك عنقود، فاستخدم الدالة
s3فقط وأزل اسم العنقود.)
إليك الاستجابة - تُظهر عدد الصفوف وسرعة المعالجة. يتم الإدخال بمعدل يتجاوز 6 ملايين صف في الثانية!
INSERT INTO sensors
SELECT *
FROM s3Cluster(
'default',
'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/sensors/monthly/*.csv.zst',
'CSVWithNames',
$$ sensor_id UInt16,
sensor_type String,
location UInt32,
lat Float32,
lon Float32,
timestamp DateTime,
P1 Float32,
P2 Float32,
P0 Float32,
durP1 Float32,
ratioP1 Float32,
durP2 Float32,
ratioP2 Float32,
pressure Float32,
altitude Float32,
pressure_sealevel Float32,
temperature Float32,
humidity Float32 $$
)
SETTINGS
format_csv_delimiter = ';',
input_format_allow_errors_ratio = '0.5',
input_format_allow_errors_num = 10000,
input_format_parallel_parsing = 0,
date_time_input_format = 'best_effort',
max_insert_threads = 32,
parallel_distributed_insert_select = 1;
0 rows in set. Elapsed: 3419.330 sec. Processed 20.69 billion rows, 1.67 TB (6.05 million rows/s., 488.52 MB/s.)
- لنرَ مقدار مساحة التخزين على القرص المطلوبة لجدول
sensors:
تم ضغط 1.67T إلى 310 GiB، ويبلغ إجمالي عدد الصفوف 20.69 مليار صف:
SELECT
disk_name,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes) AS size) AS compressed,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes) AS usize) AS uncompressed,
round(usize / size, 2) AS compr_rate,
sum(rows) AS rows,
count() AS part_count
FROM system.parts
WHERE (active = 1) AND (table = 'sensors')
GROUP BY
disk_name
ORDER BY size DESC;
┌─disk_name─┬─compressed─┬─uncompressed─┬─compr_rate─┬────────rows─┬─part_count─┐
│ s3disk │ 310.21 GiB │ 1.30 TiB │ 4.29 │ 20693971809 │ 472 │
└───────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘
- لنحلّل البيانات الآن بعد انتقالها إلى ClickHouse. لاحظ أن كمية البيانات تزداد بمرور الوقت مع نشر المزيد من المستشعرات:
يمكننا إنشاء مخطط في SQL Console لعرض النتائج بشكل مرئي:
SELECT
date,
count()
FROM sensors
GROUP BY date
ORDER BY date ASC;
- يحسب هذا الاستعلام عدد الأيام شديدة الحرارة والرطوبة:
فيما يلي تصور للنتيجة:
WITH
toYYYYMMDD(timestamp) AS day
SELECT day, count() FROM sensors
WHERE temperature >= 40 AND temperature <= 50 AND humidity >= 90
GROUP BY day
ORDER BY day ASC;