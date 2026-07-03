يوضح هذا القسم نموذج التسعير الخاص بموصل Change Data Capture ‏(CDC) لـ Postgres في ClickPipes. وقد صُمم هذا النموذج بهدف إبقاء التسعير تنافسيًا للغاية مع الالتزام برؤيتنا الأساسية:

جعل نقل البيانات من Postgres إلى ClickHouse سلسًا وبتكلفة ميسورة للعملاء من أجل التحليلات في الوقت الفعلي.

يُعد هذا الموصل أكثر كفاءة من حيث التكلفة بأكثر من 5 مرات مقارنةً بأدوات ETL الخارجية والميزات المماثلة في منصات قواعد البيانات الأخرى.

بدأ احتساب التكلفة ضمن الفواتير الشهرية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025 لجميع العملاء (الحاليين والجدد) الذين يستخدمون Postgres CDC ClickPipes.

​ أبعاد التسعير

يوجد بُعدان رئيسيان للتسعير:

البيانات المُستوعَبة: البايتات الخام غير المضغوطة القادمة من Postgres والمُستوعَبة في ClickHouse. الحوسبة: تُدير وحدات الحوسبة المُخصَّصة لكل خدمة عدة Postgres CDC ClickPipes، وهي مستقلة عن وحدات الحوسبة التي تستخدمها ClickHouse Cloud service. هذه الحوسبة الإضافية مخصصة حصرًا لـ Postgres CDC ClickPipes. تُحتسب الحوسبة على مستوى الخدمة، لا على مستوى كل pipe منفردة. تتضمن كل وحدة حوسبة 2 vCPUs و8 GB من RAM.

يعمل موصّل Postgres CDC في مرحلتين رئيسيتين:

التحميل الأولي / إعادة المزامنة : تلتقط هذه المرحلة لقطة كاملة من جداول Postgres، وتحدث عند إنشاء pipe لأول مرة أو إعادة مزامنتها.

: تلتقط هذه المرحلة لقطة كاملة من جداول Postgres، وتحدث عند إنشاء pipe لأول مرة أو إعادة مزامنتها. النسخ المتماثل المستمر (CDC): النسخ المتماثل المستمر للتغييرات—كعمليات الإدراج والتحديث والحذف وتغييرات المخطط—من Postgres إلى ClickHouse.

في معظم حالات الاستخدام، يمثّل النسخ المتماثل المستمر أكثر من 90% من دورة حياة ClickPipe. ونظرًا لأن التحميل الأولي ينطوي على نقل كميات كبيرة من البيانات دفعةً واحدة، نقدّم سعرًا مخفضًا لتلك المرحلة.

المرحلة التكلفة التحميل الأولي / إعادة المزامنة 0.10$ لكل GB النسخ المتماثل المستمر (CDC) 0.20$ لكل GB

يغطي هذا البُعد وحدات الحوسبة المُخصَّصة لكل خدمة حصرًا لـ Postgres ClickPipes. تُشارَك الحوسبة بين جميع Postgres pipes ضمن الخدمة الواحدة. يتم تخصيصها عند إنشاء أول Postgres pipe وإلغاء تخصيصها حين لا تتبقى أي Postgres CDC pipes. تعتمد كمية الحوسبة المُخصَّصة على مستوى مؤسستك:

المستوى التكلفة المستوى الأساسي (Basic Tier) 0.5 وحدة حوسبة لكل خدمة — 0.10$ في الساعة مستوى Scale أو Enterprise 1 وحدة حوسبة لكل خدمة — 0.20$ في الساعة

لنفترض أن خدمتك تعمل على مستوى Scale وتتضمن الإعداد التالي:

2 Postgres ClickPipes تعملان بالنسخ المتماثل المستمر

تستوعب كل pipe 500 GB من تغييرات البيانات (CDC) شهريًا

عند تشغيل أول pipe، تُخصِّص الخدمة وحدة حوسبة واحدة ضمن مستوى Scale لـ Postgres CDC

​ تفصيل التكلفة الشهرية

البيانات المُستوعَبة (CDC):

2 pipes × 500 GB = 1 , 000 GB شهريًا 2 \text{ pipes} \times 500 \text{ GB} = 1,000 \text{ GB شهريًا} 2 pipes × 500 GB = 1 , 000 GB شهريًا

1 , 000 GB × $ 0.20 / GB = $ 200 1,000 \text{ GB} \times \$0.20/\text{GB} = \$200 1 , 000 GB × $0.20/ GB = $200

الحوسبة:

1 وحدة حوسبة × $ 0.20 / ساعة × 730 ساعة (شهر تقريبي) = $ 146 1 \text{ وحدة حوسبة} \times \$0.20/\text{ساعة} \times 730 \text{ ساعة (شهر تقريبي)} = \$146 1 وحدة حوسبة × $0.20/ ساعة × 730 ساعة (شهر تقريبي) = $146

الحوسبة مشتركة بين كلتا الـ pipes

إجمالي التكلفة الشهرية:

$ 200 (استيعاب) + $ 146 (حوسبة) = $ 346 \$200 \text{ (استيعاب)} + \$146 \text{ (حوسبة)} = \$346 $200 (استيعاب) + $146 (حوسبة) = $346

​ الأسئلة الشائعة حول Postgres CDC ClickPipes

هل تُقاس البيانات المُستوعَبة في التسعير بناءً على الحجم المضغوط أم غير المضغوط؟ تُقاس البيانات المُستوعَبة على أنها بيانات غير مضغوطة واردة من Postgres، سواء أثناء التحميل الأولي أو CDC (عبر replication slot). لا يضغط Postgres البيانات أثناء النقل افتراضيًا، ويعالج ClickPipe البايتات الخام غير المضغوطة.

متى سيبدأ ظهور تسعير Postgres CDC في فواتيري؟ بدأ ظهور تسعير Postgres CDC ClickPipes في الفواتير الشهرية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025 لجميع العملاء، سواء الحاليين أو الجدد.

هل ستُفرض عليّ رسوم إذا أوقفت pipes الخاصة بي مؤقتًا؟ لا تُطبَّق رسوم البيانات المُستوعَبة أثناء إيقاف أي pipe مؤقتًا، إذ لا يتم نقل أي بيانات. ومع ذلك، تظل رسوم الحوسبة سارية، سواء كانت 0.5 أو 1 وحدة حوسبة، وذلك بحسب مستوى المؤسسة لديك. وهذه تكلفة ثابتة على مستوى الخدمة وتسري على جميع pipes ضمن تلك الخدمة.

كيف يمكنني تقدير تكلفة التسعير الخاصة بي؟ توفّر صفحة Overview في ClickPipes مقاييس لكلٍّ من التحميل الأولي/إعادة المزامنة وأحجام بيانات CDC. ويمكنك تقدير تكاليف Postgres CDC باستخدام هذه المقاييس إلى جانب تسعير ClickPipes.

هل يمكنني توسيع الحوسبة المخصّصة لـ Postgres CDC في خدمتي؟ بشكل افتراضي، لا يمكن للمستخدم ضبط توسيع الحوسبة. فالموارد المخصّصة مُحسّنة للتعامل مع معظم أحمال عمل العملاء بكفاءة. وإذا كانت حالة الاستخدام لديك تتطلب حوسبة أكبر أو أقل، فيُرجى فتح تذكرة دعم حتى نتمكن من تقييم طلبك.

ما مستوى دقة التسعير؟ Compute : تُحتسب الفوترة بالساعة. وتُقرَّب الساعات الجزئية إلى الساعة التالية.

: تُحتسب الفوترة بالساعة. وتُقرَّب الساعات الجزئية إلى الساعة التالية. Ingested Data: تُقاس وتُفوَّتر لكل غيغابايت (GB) من البيانات غير المضغوطة.

هل يمكنني استخدام أرصدة ClickHouse Cloud الخاصة بي مع Postgres CDC عبر ClickPipes؟ نعم. يُعد تسعير ClickPipes جزءًا من تسعير ClickHouse Cloud الموحّد. وستُطبَّق أي أرصدة منصة لديك تلقائيًا على استخدام ClickPipes أيضًا.