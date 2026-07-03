يشرح هذا القسم نموذج تسعير ClickPipes للتدفق والتخزين الكائني.

​ كيف يبدو هيكل تسعير ClickPipes؟

يتكوّن من بُعدين:

الحوسبة : السعر لكل وحدة في الساعة . تمثل الحوسبة تكلفة تشغيل كبسولات النسخ المتماثلة في ClickPipes، سواء كانت تُدخل البيانات بشكل نشط أم لا. وينطبق ذلك على جميع أنواع ClickPipes.

: السعر . تمثل الحوسبة تكلفة تشغيل كبسولات النسخ المتماثلة في ClickPipes، سواء كانت تُدخل البيانات بشكل نشط أم لا. وينطبق ذلك على جميع أنواع ClickPipes. البيانات المُدخلة: السعر لكل GB. يسري معدل البيانات المُدخلة على جميع ClickPipes الخاصة بالتدفق (Kafka, Confluent, Amazon MSK, Amazon Kinesis, Redpanda, WarpStream, Azure Event Hubs) بالنسبة إلى البيانات المنقولة عبر كبسولات النسخ المتماثلة. وتُحتسب تكلفة حجم البيانات المُدخلة (GB) استنادًا إلى البايتات المستلَمة من المصدر (غير مضغوطة أو مضغوطة).

​ ما هي النسخ المتماثلة في ClickPipes؟

يستقبل ClickPipes البيانات من مصادر بيانات بعيدة عبر بنية تحتية مخصصة تعمل وتتوسع بشكل مستقل عن خدمة ClickHouse Cloud. ولذلك، فهو يستخدم نسخًا متماثلة مخصصة للحوسبة.

​ ما العدد والحجم الافتراضيان للنسخ المتماثلة؟

يأتي كل ClickPipe افتراضيًا مع نسخة متماثلة واحدة مزوّدة بـ 512 MiB من RAM و0.125 vCPU ‏(XS). وهذا يعادل 0.0625 من وحدات الحوسبة في ClickHouse ‏(الوحدة الواحدة = 8 GiB RAM و2 vCPUs).

​ ما أسعار ClickPipes المعلنة؟

الحوسبة: ‏ 0.20 لكلوحدةفيالساعة ( ‏ 0.20 لكل وحدة في الساعة (‏ 0.20لكلوحدةفيالساعة ( ‏ 0.0125 لكل نسخة متماثلة في الساعة لحجم النسخة المتماثلة الافتراضي)

0.0125 لكل نسخة متماثلة في الساعة لحجم النسخة المتماثلة الافتراضي) البيانات المُدخلة: ‏$0.04 لكل GB

يعتمد سعر بُعد الحوسبة على عدد وحجم النسخ المتماثلة في ClickPipe. ويمكن تعديل حجم النسخة المتماثلة الافتراضي باستخدام التحجيم الرأسي، ويكون تسعير كل حجم للنسخ المتماثلة كما يلي:

حجم النسخة المتماثلة وحدات الحوسبة RAM vCPU السعر لكل ساعة صغير جدًا (XS) (افتراضي) 0.0625 512 MiB 0.125. $0.0125 صغير (S) 0.125 1 GiB 0.25 $0.025 متوسط (M) 0.25 2 GiB 0.5 $0.05 كبير (L) 0.5 4 GiB 1.0 $0.10 كبير جدًا (XL) 1.0 8 GiB 2.0 $0.20

​ كيف يبدو ذلك في مثال توضيحي؟

تفترض الأمثلة التالية وجود نسخة متماثلة واحدة بحجم M، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.

100 GB على مدار 24 ساعة 1 TB على مدار 24 ساعة 10 TB على مدار 24 ساعة Streaming ClickPipe (0.25 x 0.20 x 24) + (0.04 x 100) = 5.20 < / t d > < t d > ( 0.25 x 0.20 x 24 ) + ( 0.04 x 1000 ) = 5.20</td> <td>(0.25 x 0.20 x 24) + (0.04 x 1000) = 5.20 < / t d >< t d > ( 0.25 x 0.20 x 24 ) + ( 0.04 x 1000 ) = 41.20 مع 4 نُسخ متماثلة:

(0.25 x 0.20 x 24 x 4) + (0.04 x 10000) = $404.80 ClickPipe للتخزين الكائني ^* (0.25 x 0.20 x 24) = 1.20 < / t d > < t d > ( 0.25 x 0.20 x 24 ) = 1.20</td> <td>(0.25 x 0.20 x 24) = 1.20 < / t d >< t d > ( 0.25 x 0.20 x 24 ) = 1.20 (0.25 x 0.20 x 24) = $1.20

1 ^1 1 تقتصر حوسبة ClickPipes هنا على التنسيق، ويُفترض أن خدمة ClickHouse الأساسية تتولى نقل البيانات الفعلي

​ FAQ حول ClickPipes للتدفق والتخزين الكائني

ما النسخ المتماثلة في ClickPipes؟ يقوم ClickPipes باستيعاب البيانات من مصادر بيانات بعيدة عبر بنية تحتية مخصصة تعمل وتتوسع بشكل مستقل عن خدمة ClickHouse Cloud. ولهذا السبب، فهو يستخدم نسخًا متماثلة مخصصة للحوسبة. توضح المخططات أدناه بنية مبسطة. بالنسبة إلى ClickPipes للبث، تصل النسخ المتماثلة لـ ClickPipes إلى مصادر البيانات البعيدة (مثل وسيط Kafka)، وتسحب البيانات، وتعالجها، وتستوعبها في خدمة ClickHouse الوجهة. في حالة ClickPipes لتخزين الكائنات، تتولى النسخة المتماثلة لـ ClickPipes تنسيق مهمة تحميل البيانات (تحديد الملفات المطلوب نسخها، والحفاظ على الحالة، ونقل الأقسام)، بينما تُسحب البيانات مباشرةً بواسطة خدمة ClickHouse.

ما العدد الافتراضي للنسخ المتماثلة وما حجمها؟ يكون كل ClickPipe افتراضيًا مزودًا بنسخة متماثلة واحدة تتوفر لها 2 GiB من RAM و0.5 vCPU. ويعادل ذلك 0.25 من وحدات حوسبة ClickHouse (الوحدة الواحدة = 8 GiB RAM و2 vCPUs).

هل يمكن توسيع النسخ المتماثلة لـ ClickPipes؟ نعم، يمكن توسيع ClickPipes للبث أفقيًا وعموديًا. تضيف التوسعة الأفقية مزيدًا من النسخ المتماثلة لزيادة معدل النقل، بينما تزيد التوسعة العمودية الموارد (CPU وRAM) المخصصة لكل نسخة متماثلة للتعامل مع أعباء العمل الأعلى كثافة. يمكن تهيئة ذلك أثناء إنشاء ClickPipe، أو في أي وقت لاحق ضمن Settings -> Advanced Settings -> Scaling.

كم عدد النسخ المتماثلة لـ ClickPipes التي أحتاج إليها؟ يعتمد ذلك على متطلبات معدل النقل وزمن الاستجابة الخاصة بعبء العمل. نوصي بالبدء بالقيمة الافتراضية، وهي نسخة متماثلة واحدة، وقياس زمن الاستجابة لديك، ثم إضافة نسخ متماثلة عند الحاجة. ضع في اعتبارك أنه بالنسبة إلى Kafka ClickPipes، يجب عليك أيضًا توسيع partitions الخاصة بوسيط Kafka بما يتناسب مع ذلك. عناصر التحكم في التوسعة متاحة ضمن “settings” لكل ClickPipe للبث.

كيف تبدو بنية تسعير ClickPipes؟ تتكون من بُعدين: Compute : السعر لكل وحدة في الساعة تمثل الحوسبة تكلفة تشغيل كبسولات النسخ المتماثلة لـ ClickPipes سواء كانت تستوعب البيانات بنشاط أم لا. وينطبق ذلك على جميع أنواع ClickPipes.

: السعر لكل وحدة في الساعة تمثل الحوسبة تكلفة تشغيل كبسولات النسخ المتماثلة لـ ClickPipes سواء كانت تستوعب البيانات بنشاط أم لا. وينطبق ذلك على جميع أنواع ClickPipes. البيانات المُستوعبة: تسعير لكل GB ينطبق سعر البيانات المُستوعبة على جميع ClickPipes للبث (Kafka وConfluent وAmazon MSK وAmazon Kinesis وRedpanda وWarpStream، Azure Event Hubs) للبيانات المنقولة عبر كبسولات النسخ المتماثلة. ويُحتسب حجم البيانات المُستوعبة (GB) بناءً على البايتات المستلمة من المصدر (غير المضغوطة أو المضغوطة).

ما الأسعار العامة لـ ClickPipes؟ Compute: 0.20 لكلوحدةفيالساعة ( 0.20 لكل وحدة في الساعة ( 0.20لكلوحدةفيالساعة ( 0.05 لكل نسخة متماثلة في الساعة)

0.05 لكل نسخة متماثلة في الساعة) البيانات المُستوعبة: $0.04 لكل GB

كيف يبدو ذلك في مثال توضيحي؟ على سبيل المثال، تبلغ تكلفة استيعاب 1 TB من البيانات على مدار 24 ساعة باستخدام Kafka connector وباستخدام نسخة متماثلة واحدة (0.25 وحدة حوسبة) ما يلي: (0.25 \times 0.20 \times 24) + (0.04 \times 1000) = $41.2

بالنسبة إلى connectors الخاصة بتخزين الكائنات (S3 وGCS)، لا تُتكبد سوى تكلفة حوسبة ClickPipes لأن كبسولة ClickPipes لا تعالج البيانات بل تقتصر على تنسيق عملية النقل التي تُشغّلها خدمة ClickHouse الأساسية: 0.25 \times 0,20 \times 24 = $1.2