يُتاح استخدام ClickPipes الخاصة بـ MySQL وMongoDB CDC مجانًا قبل الوصول إلى مرحلة التوافر العام (GA). سيتم إخطار العملاء مسبقًا قبل إطلاقها في مرحلة GA لمراجعة استخدامهم لـ ClickPipes وتحسينه.