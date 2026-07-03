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يُتاح استخدام ClickPipes الخاصة بـ MySQL وMongoDB CDC مجانًا قبل الوصول إلى مرحلة التوافر العام (GA). سيتم إخطار العملاء مسبقًا قبل إطلاقها في مرحلة GA لمراجعة استخدامهم لـ ClickPipes وتحسينه.
تعتمد فوترة ClickPipes على استخدام موارد الحوسبة والبيانات المُدخلة. لمزيد من المعلومات حول نموذج التسعير لكل فئة، راجع صفحات الفوترة المخصصة:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦