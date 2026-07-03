تعتمد فوترة ClickPipes على استخدام موارد الحوسبة والبيانات المُدخلة. لمزيد من المعلومات حول نموذج التسعير لكل فئة، راجع صفحات الفوترة المخصصة:
يُتاح استخدام ClickPipes الخاصة بـ MySQL وMongoDB CDC مجانًا قبل الوصول إلى مرحلة التوافر العام (GA). سيتم إخطار العملاء مسبقًا قبل إطلاقها في مرحلة GA لمراجعة استخدامهم لـ ClickPipes وتحسينه.
|الصفحة
|الوصف
|ClickPipes for Postgres CDC
|تسعير ClickPipes لـ PostgreSQL CDC.
|ClickPipes for streaming and object storage
|تسعير ClickPipes الخاصة بالبث والتخزين الكائني.