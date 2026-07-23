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يتناول هذا المقال إنشاء نسخ احتياطية أو استعادتها إلى/من حاوية S3 عبر نقطة نهاية S3.

الصياغة

راجع “ملخص الأوامر” لمزيد من التفاصيل عن كل أمر.

مثال للاستخدام

نسخة احتياطية تزايدية إلى نقطة نهاية S3

في هذا المثال، سننشئ نسخة احتياطية على نقطة نهاية S3 ثم نستعيدها منها مرة أخرى.
للاطلاع على شرح الفروق بين النسخة الاحتياطية الكاملة والنسخة الاحتياطية التزايدية، راجع “أنواع النسخ الاحتياطي”
ستحتاج إلى المعلومات التالية لاستخدام هذه الطريقة:
يرد شرح إنشاء حاوية S3 في قسم “استخدام تخزين كائنات S3 كقرص في ClickHouse”
تُحدَّد وجهة النسخة الاحتياطية كما يلي:

1

الإعداد

أنشئ قاعدة البيانات والجدول التاليين، ثم أدرج بعض البيانات العشوائية فيه.
2

أنشئ نسخة احتياطية أساسية

تتطلب النسخ الاحتياطية التزايدية نسخة احتياطية أساسية كنقطة انطلاق. المعلمة الأولى لوجهة S3 هي نقطة نهاية S3، تليها قيمة الدليل داخل الحاوية الذي سيُستخدم لهذه النسخة الاحتياطية. في هذا المثال، اسم الدليل هو my_backup.شغّل الأمر التالي لإنشاء النسخة الاحتياطية الأساسية:
3

أضف المزيد من البيانات

تُملأ النسخ الاحتياطية التزايدية بالفرق بين النسخة الاحتياطية الأساسية والمحتوى الحالي للجدول الذي يُؤخذ له نسخة احتياطية. أضف المزيد من البيانات قبل أخذ النسخة الاحتياطية التزايدية:
4

أنشئ نسخة احتياطية تزايدية

يشبه أمر النسخ الاحتياطي هذا أمر النسخة الاحتياطية الأساسية، لكنه يضيف SETTINGS base_backup وموقع النسخة الاحتياطية الأساسية. لاحظ أن وجهة النسخة الاحتياطية التزايدية ليست الدليل نفسه الخاص بالنسخة الأساسية، بل هي نقطة النهاية نفسها مع دليل هدف مختلف داخل الـ bucket. توجد النسخة الاحتياطية الأساسية في my_backup، وستُكتب النسخة التزايدية إلى my_incremental:
5

الاستعادة من النسخة الاحتياطية التزايدية

يستعيد هذا الأمر النسخة الاحتياطية التزايدية إلى جدول جديد باسم test_table_restored. لاحظ أنه عند استعادة نسخة احتياطية تزايدية، تُدرَج أيضًا النسخة الاحتياطية الأساسية. حدِّد النسخة الاحتياطية التزايدية فقط عند الاستعادة:
6

تحقّق من العدد

أُجريت عمليتا إدراج في الجدول الأصلي data، إحداهما لـ 1,000 صف والأخرى لـ 100 صف، ليصبح المجموع 1,100. تحقّق من أن الجدول المُستعاد يحتوي على 1,100 صف:
7

التحقق من المحتوى

يقارن هذا بين محتوى الجدول الأصلي test_table والجدول المستعاد test_table_restored:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦