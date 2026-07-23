لمحة عامة عن النسخ الاحتياطي والاستعادة في ClickHouse

النسخ الاحتياطي / الاستعادة من نقطة نهاية S3 أو إليها

يتناول هذا المقال إنشاء نسخ احتياطية أو استعادتها إلى/من حاوية S3 عبر نقطة نهاية S3.

-- core commands BACKUP | RESTORE --- what to backup/restore (or exclude) TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup] | DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] | DATABASE database_name [AS database_name_in_backup] | TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup] | VIEW view_name [AS view_name_in_backup] | [EXCEPT TABLES ...] | ALL [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] } [,...] --- [ON CLUSTER 'cluster_name'] --- where to backup or restore to or from TO | FROM File ( '<path>/<filename>' ) | Disk ( '<disk_name>' , '<path>/' ) | S3( '<S3 endpoint>/<path>' , '<Access key ID>' , '<Secret access key>' , '<extra_credentials>' ) | AzureBlobStorage( '<connection string>/<url>' , '<container>' , '<path>' , '<account name>' , '<account key>' ) --- additional settings [SETTINGS ...] [ASYNC]

راجع “ملخص الأوامر” لمزيد من التفاصيل عن كل أمر.

​ مثال للاستخدام

​ نسخة احتياطية تزايدية إلى نقطة نهاية S3

في هذا المثال، سننشئ نسخة احتياطية على نقطة نهاية S3 ثم نستعيدها منها مرة أخرى.

للاطلاع على شرح الفروق بين النسخة الاحتياطية الكاملة والنسخة الاحتياطية التزايدية، راجع “أنواع النسخ الاحتياطي”

ستحتاج إلى المعلومات التالية لاستخدام هذه الطريقة:

المَعلمة مثال نقطة نهاية S3 https://backup-ch-docs.s3.us-east-1.amazonaws.com/backups/ معرّف مفتاح الوصول BKIOZLE2VYN3VXXTP9RC مفتاح الوصول السري 40bwYnbqN7xU8bVePaUCh3+YEyGXu8UOMV9ANpwL

تُحدَّد وجهة النسخة الاحتياطية كما يلي:

S3( '<s3 endpoint>/<directory>' , '<access key id>' , '<secret access key>' , '<extra_credentials>' )