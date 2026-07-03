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الصيغة

راجع “ملخص الأوامر” لمزيد من التفاصيل عن كل أمر.

تهيئة نسخ احتياطي / استعادة لاستخدام نقطة نهاية AzureBlobStorage

لكتابة النسخ الاحتياطية إلى حاوية AzureBlobStorage، تحتاج إلى المعلومات التالية:
  • سلسلة الاتصال / URL الخاصة بنقطة نهاية AzureBlobStorage،
  • الحاوية،
  • المسار،
  • اسم الحساب (إذا تم تحديد URL)
  • مفتاح الحساب (إذا تم تحديد URL)
سيتم تحديد وجهة النسخة الاحتياطية على النحو التالي:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦