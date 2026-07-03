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الأسئلة الشائعة

الحوسبة

نعم. لا يلزم توفير البنية التحتية إلا مرة واحدة فقط لكل تركيبة من حساب AWS والمنطقة.
يدعم BYOC نفس مجموعة المناطق التي يدعمها ClickHouse Cloud.
إلى جانب مثيلات ClickHouse ‏(ClickHouse servers وClickHouse Keeper)، نشغّل خدمات مثل clickhouse-operator وaws-cluster-autoscaler وIstio وغيرها، بالإضافة إلى حزمة المراقبة الخاصة بنا.حاليًا، لدينا ثلاث عقد m5.xlarge ‏(واحدة لكل AZ) ضمن مجموعة عقد مخصصة لتشغيل أعباء العمل تلك.

الشبكة والأمان

هذا غير ممكن حاليًا.
نعم. إن تنفيذ آلية يتحكم فيها العميل، بحيث يمكنه الموافقة على وصول المهندسين إلى العنقود، مدرج على خارطة الطريق لدينا. في الوقت الحالي، يجب على المهندسين المرور عبر عملية التصعيد الداخلية لدينا للحصول على وصول فوري إلى العنقود عند الحاجة. ويُسجَّل ذلك ويُراجَع من قِبل فريق الأمان لدينا.
نستخدم افتراضيًا 10.0.0.0/16 لـ BYOC VPC. نوصي بحجز /22 على الأقل تحسبًا لأي توسّع مستقبلي، لكن إذا كنت تفضّل تقليص الحجم، فمن الممكن استخدام /23 إذا كان من المرجح أن يقتصر العدد على 30 كبسولة خادم.
تواصل مع الدعم لجدولة نوافذ الصيانة. يُرجى توقّع حد أدنى يتمثل في تحديثات أسبوعية.

اتفاقيات مستوى الخدمة لزمن التشغيل

لا، نظرًا لأن طبقة البيانات مستضافة في البيئة السحابية الخاصة بالعميل، فإن توافر الخدمة يعتمد على موارد لا تخضع لسيطرة ClickHouse. لذلك، لا توفّر ClickHouse اتفاقية مستوى خدمة رسمية لزمن التشغيل لعمليات نشر BYOC. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، يُرجى التواصل مع support@clickhouse.com.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦