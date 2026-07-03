هل أخذتم في الاعتبار ضوابط أمان مستقبلية تتيح لمهندسي ClickHouse الوصول إلى البنية التحتية الخاصة بالعملاء لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها؟

نعم. إن تنفيذ آلية يتحكم فيها العميل، بحيث يمكنه الموافقة على وصول المهندسين إلى العنقود، مدرج على خارطة الطريق لدينا. في الوقت الحالي، يجب على المهندسين المرور عبر عملية التصعيد الداخلية لدينا للحصول على وصول فوري إلى العنقود عند الحاجة. ويُسجَّل ذلك ويُراجَع من قِبل فريق الأمان لدينا.