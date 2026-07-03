الأسئلة الشائعة
الحوسبة
هل يمكنني إنشاء خدمات متعددة في مجموعة EKS هذه؟
هل يمكنني إنشاء خدمات متعددة في مجموعة EKS هذه؟
نعم. لا يلزم توفير البنية التحتية إلا مرة واحدة فقط لكل تركيبة من حساب AWS والمنطقة.
ما المناطق التي تدعمونها لـ BYOC؟
ما المناطق التي تدعمونها لـ BYOC؟
يدعم BYOC نفس مجموعة المناطق التي يدعمها ClickHouse Cloud.
هل ستكون هناك أعباء إضافية على الموارد؟ وما الموارد اللازمة لتشغيل خدمات أخرى غير مثيلات ClickHouse؟
هل ستكون هناك أعباء إضافية على الموارد؟ وما الموارد اللازمة لتشغيل خدمات أخرى غير مثيلات ClickHouse؟
إلى جانب مثيلات ClickHouse (ClickHouse servers وClickHouse Keeper)، نشغّل خدمات مثل
clickhouse-operator و
aws-cluster-autoscaler وIstio وغيرها، بالإضافة إلى حزمة المراقبة الخاصة بنا.حاليًا، لدينا ثلاث عقد m5.xlarge (واحدة لكل AZ) ضمن مجموعة عقد مخصصة لتشغيل أعباء العمل تلك.
الشبكة والأمان
هل يمكننا إلغاء الأذونات التي جرى إعدادها أثناء التثبيت بعد اكتمال الإعداد؟
هل يمكننا إلغاء الأذونات التي جرى إعدادها أثناء التثبيت بعد اكتمال الإعداد؟
هذا غير ممكن حاليًا.
هل أخذتم في الاعتبار ضوابط أمان مستقبلية تتيح لمهندسي ClickHouse الوصول إلى البنية التحتية الخاصة بالعملاء لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها؟
هل أخذتم في الاعتبار ضوابط أمان مستقبلية تتيح لمهندسي ClickHouse الوصول إلى البنية التحتية الخاصة بالعملاء لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها؟
نعم. إن تنفيذ آلية يتحكم فيها العميل، بحيث يمكنه الموافقة على وصول المهندسين إلى العنقود، مدرج على خارطة الطريق لدينا. في الوقت الحالي، يجب على المهندسين المرور عبر عملية التصعيد الداخلية لدينا للحصول على وصول فوري إلى العنقود عند الحاجة. ويُسجَّل ذلك ويُراجَع من قِبل فريق الأمان لدينا.
ما حجم نطاق IP الخاص بـ VPC الذي يتم إنشاؤه؟
ما حجم نطاق IP الخاص بـ VPC الذي يتم إنشاؤه؟
نستخدم افتراضيًا
10.0.0.0/16 لـ BYOC VPC. نوصي بحجز /22 على الأقل تحسبًا لأي توسّع مستقبلي،
لكن إذا كنت تفضّل تقليص الحجم، فمن الممكن استخدام /23 إذا كان من المرجح أن يقتصر العدد
على 30 كبسولة خادم.
هل يمكنني تحديد وتيرة الصيانة؟
هل يمكنني تحديد وتيرة الصيانة؟
تواصل مع الدعم لجدولة نوافذ الصيانة. يُرجى توقّع حد أدنى يتمثل في تحديثات أسبوعية.
اتفاقيات مستوى الخدمة لزمن التشغيل
هل توفّر ClickHouse اتفاقية مستوى خدمة لزمن التشغيل لـ BYOC؟
هل توفّر ClickHouse اتفاقية مستوى خدمة لزمن التشغيل لـ BYOC؟
لا، نظرًا لأن طبقة البيانات مستضافة في البيئة السحابية الخاصة بالعميل، فإن توافر الخدمة يعتمد على موارد لا تخضع لسيطرة ClickHouse. لذلك، لا توفّر ClickHouse اتفاقية مستوى خدمة رسمية لزمن التشغيل لعمليات نشر BYOC. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، يُرجى التواصل مع support@clickhouse.com.