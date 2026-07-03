​ نظرة عامة

يتيح لك BYOC ‏(Bring Your Own Cloud) نشر ClickHouse Cloud على بنيتك التحتية السحابية الخاصة. ويكون ذلك مفيدًا إذا كانت لديك متطلبات أو قيود محددة تحول دون استخدام خدمة ClickHouse Cloud المُدارة.

إذا كنت ترغب في الحصول على هذه الإمكانية، يُرجى التواصل معنا. راجع راجع شروط الخدمة لمزيد من المعلومات.

لا تتوفر حاليًا ميزة BYOC إلا على AWS. ويمكنك الانضمام إلى قائمة الانتظار الخاصة بـ GCP وAzure من هنا

صُمم BYOC خصيصًا لعمليات النشر واسعة النطاق، ويتطلب من العملاء توقيع عقد التزام.

​ مسرد المصطلحات

ClickHouse VPC: شبكة VPC المملوكة لـ ClickHouse Cloud.

شبكة VPC المملوكة لـ ClickHouse Cloud. Customer BYOC VPC: شبكة VPC المملوكة للحساب السحابي الخاص بالعميل، والتي تُوفَّر وتُدار بواسطة ClickHouse Cloud وتُخصَّص لعملية نشر BYOC على ClickHouse Cloud.

شبكة VPC المملوكة للحساب السحابي الخاص بالعميل، والتي تُوفَّر وتُدار بواسطة ClickHouse Cloud وتُخصَّص لعملية نشر BYOC على ClickHouse Cloud. Customer VPC شبكات VPC الأخرى المملوكة للحساب السحابي الخاص بالعميل والمستخدمة للتطبيقات التي تحتاج إلى الاتصال بـ Customer BYOC VPC.

​ الميزات المدعومة

SharedMergeTree : يستخدم ClickHouse Cloud وBYOC نفس الملف التنفيذي ونفس الإعدادات. لذلك، تكون جميع ميزات ClickHouse الأساسية مدعومة في BYOC، مثل SharedMergeTree.

: يستخدم ClickHouse Cloud وBYOC نفس الملف التنفيذي ونفس الإعدادات. لذلك، تكون جميع ميزات ClickHouse الأساسية مدعومة في BYOC، مثل SharedMergeTree. الوصول إلى Console لإدارة حالة الخدمة : يدعم عمليات مثل البدء، والإيقاف، والإنهاء. عرض الخدمات والحالة.

: النسخ الاحتياطي والاستعادة.

التحجيم الرأسي والأفقي اليدوي.

الخمول.

Warehouses : فصل الحوسبة عن الحوسبة

: فصل الحوسبة عن الحوسبة شبكة Zero Trust عبر Tailscale.

المراقبة : يتضمن Cloud Console لوحات معلومات مدمجة لمراقبة سلامة الخدمة. يدعم كشط Prometheus للمراقبة المركزية باستخدام Prometheus وGrafana وDatadog. راجع وثائق Prometheus للحصول على إرشادات الإعداد.

: VPC Peering.

Integrations : راجع القائمة الكاملة في هذه الصفحة.

: راجع القائمة الكاملة في هذه الصفحة. S3 الآمن.

AWS PrivateLink.

​ الميزات المخطط لها (غير مدعومة حاليًا)