- رسوم ClickHouse Cloud — تُحصّلها ClickHouse مقابل خدمات ClickHouse الخاصة بك، بناءً على إجمالي الذاكرة المخصّصة.
- رسوم البنية التحتية على AWS — تُحصّلها AWS مباشرةً من حساب AWS الخاص بك عن كل مورد يوفّره نشر BYOC هناك.
تعتمد رسوم ClickHouse Cloud على إجمالي الذاكرة المخصّصة. تواصل مع الفريق لمعرفة كيفية انطباق ذلك على بيئتك.
رسوم ClickHouse Cloud
تفرض AWS الرسوم مباشرةً على حسابك مقابل كل مورد يتم توفيره عبر BYOC. ولا تضيف ClickHouse أي هامش سعري على سعة AWS ولا تعيد بيعها. راجع خدمات AWS الخاضعة للفوترة للاطلاع على القائمة الكاملة للخدمات الإلزامية والاختيارية. أبرز العوامل المؤثرة في التكلفة، بالترتيب التنازلي المعتاد من حيث مساهمتها في فاتورة BYOC، هي:
رسوم البنية التحتية على AWS
- Amazon EC2 — مثيلات العامل التي تعتمد عليها مجموعات العُقد المُدارة في EKS. تُستخدم عائلات Graviton القياسية (على سبيل المثال،
m7g) افتراضيًا. ويتحدد نوع العائلة وعددها بحسب الذاكرة المخصصة لخدمتك وبحسب التوسع التلقائي لمجموعة العُقد.
- Amazon S3 — تخزين بيانات جداول ClickHouse والنسخ الاحتياطية في مخازن S3 لديك. تُحتسب الرسوم لكل غيغابايت-شهر، بالإضافة إلى رسوم الطلبات ورسوم النقل بين المناطق.
- Amazon EBS — وحدات تخزين gp3 المرفقة بعُقد العامل لنظام التشغيل وصور الحاويات وسجلات ClickHouse.
- NAT Gateway ونقل البيانات بين مناطق التوافر — حركة البيانات الخارجة من الشبكات الفرعية الخاصة، بالإضافة إلى حركة المرور بين مناطق التوافر (تقوم عمليات النشر متعددة مناطق التوافر بنسخ البيانات عبر هذه المناطق).
- Amazon EKS — رسوم ثابتة لكل ساعة عنقود مقابل طبقة التحكم.
- Elastic Load Balancing (NLB) — رسوم لكل LCU-ساعة لحركة الإدخال الواردة من العملاء.
- CloudWatch Logs وRoute 53 وKMS ونقاط نهاية VPC — تمثل عمومًا جزءًا صغيرًا من إجمالي الفاتورة، لكنها تختلف بحسب عبء العمل.
- خدمات AWS الخاضعة للفوترة — قائمة كاملة بخدمات AWS التي يوفّرها BYOC
- حدود خدمات AWS والحصص — الحصص التي ينبغي التحقق منها قبل النشر
- معمارية BYOC — المكوّنات التي ينشرها ClickHouse Cloud في حسابك