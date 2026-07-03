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تتضمن عمليات النشر من نوع BYOC إمكانات شاملة لـ observability، ما يتيح لك مراقبة خدمات ClickHouse عبر حزمة مراقبة Prometheus مخصصة، ونقاط نهاية مباشرة للمقاييس من خوادم ClickHouse. وتبقى جميع بيانات observability داخل حسابك السحابي، مما يمنحك تحكمًا كاملًا في البنية التحتية للمراقبة.

أساليب المراقبة باستخدام Prometheus

يوفّر BYOC طريقتين رئيسيتين لجمع المقاييس وعرضها باستخدام Prometheus:
  1. الاتصال بحزمة Prometheus المضمّنة: الوصول إلى مثيل Prometheus مركزي ومثبّت مسبقًا يعمل داخل مجموعة Kubernetes الخاصة بـ BYOC.
  2. جمع مقاييس ClickHouse مباشرةً: وجّه نشر Prometheus لديك إلى نقطة النهاية /metrics_all التي توفّرها كل خدمة ClickHouse.

مقارنة أساليب المراقبة

التوصية: بالنسبة إلى معظم حالات الاستخدام، نوصي بالتكامل مع حزمة Prometheus المضمّنة، لأنها توفّر مقاييس شاملة من جميع المكوّنات في نشر BYOC لديك (خدمات ClickHouse، وعنقود Kubernetes، والخدمات الداعمة)، بدلًا من الاكتفاء بمقاييس خادم ClickHouse فقط.

حزمة Prometheus المدمجة في BYOC

ينشر ClickHouse BYOC حزمة مراقبة Prometheus متكاملة داخل عنقود Kubernetes لديك، بما في ذلك Prometheus وGrafana وAlertManager، وThanos اختياريًا لتخزين المقاييس على المدى الطويل. تجمع هذه الحزمة المقاييس من:
  • خوادم ClickHouse وClickHouse Keeper
  • عنقود Kubernetes ومكونات النظام
  • عُقد البنية التحتية الأساسية

الوصول إلى حزمة Prometheus

للاتصال بحزمة Prometheus المدمجة:
  1. تواصل مع ClickHouse Support لتمكين موازن التحميل الخاص لبيئة BYOC لديك.
  2. اطلب عنوان URL لنقطة نهاية Prometheus من ClickHouse Support.
  3. تحقّق من توفر الاتصال عبر الشبكة الخاصة مع نقطة نهاية Prometheus—عادةً من خلال VPC peering أو أي إعداد آخر للشبكة الخاصة.
تختلف تنسيقات نقاط النهاية حسب نوع الاتصال:
لا يمكن الوصول إلى عنوان URL الخاص بحزمة Prometheus إلا عبر اتصالات الشبكة الخاصة، ولا يتطلب مصادقة. ويقتصر الوصول على الشبكات التي يمكنها الوصول إلى VPC الخاصة ببيئة BYOC لديك عبر VPC peering أو خيارات الاتصال الخاصة الأخرى.

التكامل مع أدوات المراقبة لديك

يمكنك الاستفادة من حزمة Prometheus الخاصة بـ BYOC ضمن بيئة المراقبة لديك بعدة طرق: الخيار 1: الاستعلام عن واجهة برمجة تطبيقات Prometheus
  • يمكنك الوصول مباشرةً إلى نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات Prometheus من منصة المراقبة المفضلة لديك أو من لوحات المعلومات المخصصة.
  • استخدم استعلامات PromQL لاستخراج المقاييس التي تحتاجها وتجميعها وعرضها بصريًا.
  • هذا الخيار مثالي لإنشاء لوحات معلومات مخصصة أو مسارات تنبيه.
نقطة نهاية استعلام Prometheus /query:
الخيار 2: استخدام federation للمقاييس إلى Prometheus الخاص بك
  • اضبط مثيل Prometheus الخارجي لديك لإجراء federation (السحب) للمقاييس من حزمة Prometheus الخاصة بـ ClickHouse BYOC.
  • يتيح لك ذلك توحيد جمع المقاييس ومركزيته عبر بيئات أو عناقيد متعددة.
  • مثال على إعداد federation في Prometheus:

تكامل Prometheus مع خدمة ClickHouse

توفّر خدمات ClickHouse نقطة نهاية للمقاييس متوافقة مع Prometheus، ويمكنك جمع المقاييس منها مباشرةً باستخدام مثيل Prometheus الخاص بك. يوفّر هذا النهج مقاييس خاصة بـ ClickHouse، لكنه لا يشمل مقاييس Kubernetes أو مقاييس الخدمات المساندة.

الوصول إلى نقطة نهاية المقاييس

تتوفّر نقطة نهاية المقاييس على المسار /metrics_all في نقطة نهاية خدمة ClickHouse الخاصة بك:
استجابة نموذجية:

المصادقة

تتطلب نقطة نهاية المقاييس المصادقة باستخدام بيانات اعتماد ClickHouse. نوصي باستخدام المستخدم default أو إنشاء مستخدم مخصص بأقل الأذونات اللازمة خصيصًا لكشط المقاييس. الأذونات المطلوبة:
  • إذن REMOTE للاتصال بالخدمة
  • أذونات SELECT على جداول النظام ذات الصلة
مثال على إعداد المستخدم:

تهيئة Prometheus

هيّئ مثيل Prometheus لديك لجمع المقاييس من نقطة نهاية مقاييس ClickHouse:
استبدل:
  • <service-subdomain>.<byoc-subdomain>.<region>.<provider>.byoc.clickhouse-byoc.com:8443 بنقطة نهاية الخدمة الفعلية لديك
  • <username> و <password> ببيانات اعتماد مستخدم scraping الخاص بك

ClickHouse Mixin

للفرق التي تريد مجموعة جاهزة من لوحات المعلومات، يوفّر ClickHouse ‏ClickHouse Mixin لـ Prometheus. وهي لوحة معلومات Grafana جاهزة ومصممة خصيصًا لمراقبة عناقيد ClickHouse.

إعداد Grafana واستيراد ClickHouse Mix-in

بمجرد دمج مثيل Prometheus لديك مع حزمة مراقبة ClickHouse، يمكنك عرض المقاييس في Grafana باتباع الخطوات التالية:
  1. إضافة Prometheus كمصدر بيانات في Grafana انتقل إلى “Data sources” في الشريط الجانبي لـ Grafana، وانقر على “Add data source”، ثم اختر “Prometheus”. أدخل عنوان URL الخاص بمثيل Prometheus وأي بيانات اعتماد مطلوبة لإجراء الاتصال.
  1. استيراد لوحة معلومات ClickHouse في Grafana، انتقل إلى قسم لوحات المعلومات واختر “Import”. يمكنك إما رفع ملف JSON الخاص بلوحة المعلومات أو لصق محتواه مباشرةً. يمكنك الحصول على ملف JSON من مستودع ClickHouse mixin: ملف JSON للوحة معلومات ClickHouse Mix-in
  1. استعراض المقاييس بمجرد استيراد لوحة المعلومات وتهيئتها باستخدام مصدر بيانات Prometheus لديك، ستتمكن من رؤية مقاييس في الوقت الفعلي من خدمات ClickHouse Cloud الخاصة بك.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦