تقوم AWS بفوترة تكاليف البنية التحتية مباشرةً على حسابك، وهي مستقلة عن اشتراكك في ClickHouse Cloud.
تُوفَّر هذه الخدمات في كل عملية نشر BYOC.
الخدمات الإلزامية
|الخدمة
|الغرض
|خاضعة للفوترة؟
|Amazon EKS
|مستوى تحكم Kubernetes مُدار يشغّل مستوى بيانات ClickHouse.
|نعم — لكل ساعة تشغيل للعنقود
|Amazon EC2 (worker instances via EKS managed node groups)
|موارد الحوسبة لكبسولات خادم ClickHouse، وClickHouse Keeper، والإضافات الخاصة بالمنصة. تُستخدم افتراضيًا عائلات مثيلات محسّنة للذاكرة.
|نعم — لكل ساعة مثيل
|Amazon EBS (gp3 volumes)
|تخزين محلي لنظام تشغيل العقدة، وصور الحاويات، وسجلات خادم ClickHouse.
|نعم — لكل GB-شهر + IOPS/throughput
|Amazon S3
|التخزين الأساسي لجداول ClickHouse، والنسخ الاحتياطية، وبيانات القياس عن بُعد الخاصة بالمنصة. تفرض سياسات الـ bucket إعدادات
BucketOwnerEnforced، وحظر الوصول العام، وSSE.
|نعم — التخزين + الطلبات + نقل البيانات
|Amazon VPC (VPC, subnets, route tables, security groups, internet gateway)
|عزل الشبكة لمستوى البيانات. ثلاث شبكات فرعية خاصة وثلاث شبكات فرعية عامة عبر مناطق التوافر.
|لا — موارد VPC نفسها مجانية
|NAT Gateway + Elastic IP (one per AZ)
|حركة الإنترنت الصادرة من الشبكات الفرعية الخاصة (اتصال مستوى التحكم، وسحب الصور، وبيانات القياس عن بُعد).
|نعم — لكل ساعة + معالجة البيانات
|VPC Endpoint for S3 (gateway endpoint)
|وصول خاص إلى S3 من دون المرور عبر NAT.
|لا — gateway endpoints مجانية
|Elastic Load Balancing (NLB)
|حركة المرور الواردة من العملاء إلى خدمات ClickHouse. يُنشئه AWS Load Balancer Controller داخل الـ cluster. الافتراضي: داخلي.
|نعم — لكل LCU-ساعة + البيانات المُعالجة
|AWS IAM (roles, policies, OIDC provider, Pod Identity associations)
|وصول عبر الحسابات إلى ClickHouse Cloud، وIRSA لوحدات التحكم داخل الـ cluster (cert-manager, external-dns, load-balancer-controller, cluster-autoscaler, EBS CSI driver, state-exporter).
|لا
|Amazon CloudWatch Logs
|سجلات مستوى التحكم في EKS (api, audit, authenticator, controllerManager, scheduler).
|نعم — الاستيعاب + التخزين
لا يتم توفير هذه الخدمات إلا عند تمكين الميزة المقابلة.
الخدمات الاختيارية
|الخدمة
|مفعّلة عند
|قابلة للفوترة؟
|AWS PrivateLink (VPC Endpoint Service)
|تُفعِّل اتصال PrivateLink لحركة مرور العميل بدلًا من NLB أو بالإضافة إليه.
|نعم — لكل ساعة لكل VPC endpoint + البيانات المُعالجة
|VPC Peering Connection
|تطلب إعداد ربط نظير بين BYOC VPC وVPC أخرى ضمن حسابك.
|لا بالنسبة إلى الاتصال نفسه. نقل البيانات عبر مناطق التوفّر وعبر المناطق خاضع للفوترة.
حتى عندما تكون الموارد الفردية مجانية، تظل رسوم نقل البيانات في AWS سارية:
رسوم نقل البيانات
- حركة المرور بين مناطق التوافر (Cross-AZ) بين عقد EKS وعبر النسخ المتماثلة في عمليات النشر متعددة مناطق التوافر.
- حركة البيانات الصادرة إلى الإنترنت عبر NAT Gateway، لنبضات مستوى التحكم، وبيانات القياس عن بُعد، وسحب الصور.
- حركة البيانات الصادرة إلى مستوى التحكم في ClickHouse Cloud عبر الطبقة التراكبية المشفرة (Tailscale).
- حركة البيانات الصادرة إلى شبكات العملاء عبر NLB أو نقطة نهاية PrivateLink.
- بنية BYOC — المكوّنات التي ينشرها ClickHouse Cloud في حسابك
- أمان شبكة BYOC — كيفية اتصال مستوى البيانات بـ ClickHouse Cloud
- صلاحيات BYOC — أدوار IAM التي تُنشأ أثناء إعداد BYOC