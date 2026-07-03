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يوفّر ClickHouse BYOC مستوى بيانات مستقل ومتكامل داخل حساب AWS الخاص بك. تسرد هذه الصفحة جميع خدمات AWS التي يستخدمها هذا النشر، وتُصنّف كل خدمة على أنها إلزامية أو اختيارية، وتوضّح أيّها يُحتسب ضمن فاتورة AWS الخاصة بك.
تقوم AWS بفوترة تكاليف البنية التحتية مباشرةً على حسابك، وهي مستقلة عن اشتراكك في ClickHouse Cloud.

الخدمات الإلزامية

تُوفَّر هذه الخدمات في كل عملية نشر BYOC.

الخدمات الاختيارية

لا يتم توفير هذه الخدمات إلا عند تمكين الميزة المقابلة.

رسوم نقل البيانات

حتى عندما تكون الموارد الفردية مجانية، تظل رسوم نقل البيانات في AWS سارية:
  • حركة المرور بين مناطق التوافر (Cross-AZ) بين عقد EKS وعبر النسخ المتماثلة في عمليات النشر متعددة مناطق التوافر.
  • حركة البيانات الصادرة إلى الإنترنت عبر NAT Gateway، لنبضات مستوى التحكم، وبيانات القياس عن بُعد، وسحب الصور.
  • حركة البيانات الصادرة إلى مستوى التحكم في ClickHouse Cloud عبر الطبقة التراكبية المشفرة (Tailscale).
  • حركة البيانات الصادرة إلى شبكات العملاء عبر NLB أو نقطة نهاية PrivateLink.
راجع تسعير نقل البيانات في AWS للاطلاع على الأسعار الحالية.
  • بنية BYOC — المكوّنات التي ينشرها ClickHouse Cloud في حسابك
  • أمان شبكة BYOC — كيفية اتصال مستوى البيانات بـ ClickHouse Cloud
  • صلاحيات BYOC — أدوار IAM التي تُنشأ أثناء إعداد BYOC
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦