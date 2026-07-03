قبل بدء إعداد BYOC، تحقّق من الحصص التالية في منطقة AWS التي تنوي النشر فيها. تُطبَّق الحصص على مستوى كل منطقة وكل حساب.
قائمة التحقق من الحصص قبل النشر
الحصص المطلوبة
|الخدمة
|اسم الحصة
|متطلب BYOC
|القيمة الافتراضية
|الإجراء
|EC2
|مثيلات Running On-Demand Standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)
|≥ ذروة vCPU لفئة الخدمة × 1.5 (سعة إضافية للتوسع التلقائي وترقيات MBB) + 100 نواة vCPU لأحمال عمل النظام وKeeper
|غالبًا 32–256 vCPU في الحسابات الجديدة
|اطلب زيادة لتتوافق مع متطلب BYOC
|EC2 (VPC)
|عدد شبكات VPC لكل منطقة
|≥ 1 (ينشئ BYOC شبكة VPC مخصصة واحدة)
|5
|تحقّق من التوفر
|EC2 (VPC)
|عناوين Elastic IP لكل منطقة
|≥ 3 (واحد لكل AZ من أجل NAT Gateway)
|5
|تحقّق من التوفر. اطلب زيادة إذا كنت تشغّل عدة عمليات نشر BYOC في المنطقة نفسها.
|EC2 (VPC)
|عدد NAT Gateways لكل AZ
|≥ 1
|5
|تحقّق من التوفر
|EC2 (VPC)
|عدد Internet Gateways لكل منطقة
|≥ 1
|5
|تحقّق من التوفر
|EC2 (VPC)
|عدد الشبكات الفرعية لكل VPC
|≥ 6 (3 عامة + 3 خاصة)
|200
|لا إجراء
|EC2 (VPC)
|عدد مجموعات الأمان لكل VPC
|≥ 10
|2,500
|لا إجراء
|EKS
|عدد العناقيد لكل منطقة
|≥ 1
|100
|لا إجراء
|EKS
|عدد مجموعات العقد المُدارة لكل عنقود
|≥ 4
|30
|لا إجراء
|EKS
|عدد العقد لكل مجموعة عقد مُدارة
|≥ ذروة عدد العقد لفئة الخدمة
|450
|لا إجراء
|S3
|عدد الـ buckets لكل حساب
|≥ 4 (البيانات، النسخ الاحتياطي، الفوترة، المراقبة)
|100 (يمكن زيادتها حتى 1,000)
|تحقّق من توفر سعة إضافية لأحمال العمل الأخرى
|EBS
|سعة التخزين لأقراص General Purpose SSD (gp3)
|≥ ذروة سجل ClickHouse + حجم نظام التشغيل × عدد العقد
|50 TiB
|تحقّق من التوفر
|Elastic Load Balancing
|عدد موازنات حمل الشبكة لكل منطقة
|≥ 1 لكل خدمة ClickHouse
|50
|تحقّق من التوفر
|CloudWatch Logs
|عدد مجموعات السجلات لكل منطقة
|≥ 5
|1,000,000
|لا إجراء
حصص للتحقق من تفعيل الميزات الاختيارية
|الميزة المفعّلة
|الخدمة
|حصة
|AWS PrivateLink
|EC2 (VPC)
|خدمات نقاط نهاية VPC لكل منطقة (القيمة الافتراضية 20) — اطلب زيادة لكل خدمة مفعّلة بـ PrivateLink تعمل بالتوازي.
|VPC Peering
|EC2 (VPC)
|اتصالات اقتران VPC النشطة لكل VPC (القيمة الافتراضية 50).
- خدمات AWS القابلة للفوترة — قائمة كاملة بخدمات AWS التي يوفّرها BYOC
- نموذج تكلفة BYOC (AWS) — كيف تُحتسب رسوم ClickHouse Cloud وAWS معًا
- بنية BYOC — المكوّنات التي ينشرها ClickHouse Cloud في حسابك