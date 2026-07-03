حصص خدمات AWS التي يجب التحقق منها قبل الإعداد الأولي لـ BYOC، وكيفية طلب زيادتها، وما يجب مراقبته مع توسّع الخدمات

يعتمد نجاح نشر BYOC على توفّر حصص كافية لخدمات AWS (وكانت تُعرف سابقًا باسم حدود الخدمة) في حساب AWS الخاص بك. تفرض AWS حصصًا افتراضية لكل منطقة على معظم الخدمات. وكثير من هذه القيم الافتراضية أقل من احتياجات نشر BYOC في بيئة الإنتاج، خاصةً في حسابات AWS المنشأة حديثًا أو قليلة الاستخدام.

توفّر هذه الصفحة قائمة تحقق للحصص قبل النشر. يُرجى مراقبة استخدامك والعمل مباشرةً مع مزوّد الخدمة السحابية لطلب زيادة الحصص.

​ قائمة التحقق من الحصص قبل النشر

قبل بدء إعداد BYOC، تحقّق من الحصص التالية في منطقة AWS التي تنوي النشر فيها. تُطبَّق الحصص على مستوى كل منطقة وكل حساب.

​ الحصص المطلوبة

الخدمة اسم الحصة متطلب BYOC القيمة الافتراضية الإجراء EC2 مثيلات Running On-Demand Standard ‏(A, C, D, H, I, M, R, T, Z) ≥ ذروة vCPU لفئة الخدمة × 1.5 (سعة إضافية للتوسع التلقائي وترقيات MBB) + 100 نواة vCPU لأحمال عمل النظام وKeeper غالبًا 32–256 vCPU في الحسابات الجديدة اطلب زيادة لتتوافق مع متطلب BYOC EC2 (VPC) عدد شبكات VPC لكل منطقة ≥ 1 (ينشئ BYOC شبكة VPC مخصصة واحدة) 5 تحقّق من التوفر EC2 (VPC) عناوين Elastic IP لكل منطقة ≥ 3 (واحد لكل AZ من أجل NAT Gateway) 5 تحقّق من التوفر. اطلب زيادة إذا كنت تشغّل عدة عمليات نشر BYOC في المنطقة نفسها. EC2 (VPC) عدد NAT Gateways لكل AZ ≥ 1 5 تحقّق من التوفر EC2 (VPC) عدد Internet Gateways لكل منطقة ≥ 1 5 تحقّق من التوفر EC2 (VPC) عدد الشبكات الفرعية لكل VPC ≥ 6 (3 عامة + 3 خاصة) 200 لا إجراء EC2 (VPC) عدد مجموعات الأمان لكل VPC ≥ 10 2,500 لا إجراء EKS عدد العناقيد لكل منطقة ≥ 1 100 لا إجراء EKS عدد مجموعات العقد المُدارة لكل عنقود ≥ 4 30 لا إجراء EKS عدد العقد لكل مجموعة عقد مُدارة ≥ ذروة عدد العقد لفئة الخدمة 450 لا إجراء S3 عدد الـ buckets لكل حساب ≥ 4 (البيانات، النسخ الاحتياطي، الفوترة، المراقبة) 100 (يمكن زيادتها حتى 1,000) تحقّق من توفر سعة إضافية لأحمال العمل الأخرى EBS سعة التخزين لأقراص General Purpose SSD ‏(gp3) ≥ ذروة سجل ClickHouse + حجم نظام التشغيل × عدد العقد 50 TiB تحقّق من التوفر Elastic Load Balancing عدد موازنات حمل الشبكة لكل منطقة ≥ 1 لكل خدمة ClickHouse 50 تحقّق من التوفر CloudWatch Logs عدد مجموعات السجلات لكل منطقة ≥ 5 1,000,000 لا إجراء

​ حصص للتحقق من تفعيل الميزات الاختيارية

الميزة المفعّلة الخدمة حصة AWS PrivateLink EC2 (VPC) خدمات نقاط نهاية VPC لكل منطقة (القيمة الافتراضية 20) — اطلب زيادة لكل خدمة مفعّلة بـ PrivateLink تعمل بالتوازي. VPC Peering EC2 (VPC) اتصالات اقتران VPC النشطة لكل VPC (القيمة الافتراضية 50).

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