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يعتمد نجاح نشر BYOC على توفّر حصص كافية لخدمات AWS (وكانت تُعرف سابقًا باسم حدود الخدمة) في حساب AWS الخاص بك. تفرض AWS حصصًا افتراضية لكل منطقة على معظم الخدمات. وكثير من هذه القيم الافتراضية أقل من احتياجات نشر BYOC في بيئة الإنتاج، خاصةً في حسابات AWS المنشأة حديثًا أو قليلة الاستخدام. توفّر هذه الصفحة قائمة تحقق للحصص قبل النشر. يُرجى مراقبة استخدامك والعمل مباشرةً مع مزوّد الخدمة السحابية لطلب زيادة الحصص.

قائمة التحقق من الحصص قبل النشر

قبل بدء إعداد BYOC، تحقّق من الحصص التالية في منطقة AWS التي تنوي النشر فيها. تُطبَّق الحصص على مستوى كل منطقة وكل حساب.

الحصص المطلوبة

حصص للتحقق من تفعيل الميزات الاختيارية

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦