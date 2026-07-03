الأسئلة الشائعة
الحوسبة
هل يمكنني إنشاء خدمات متعددة في عنقود EKS الواحدة هذه؟
هل يمكنني إنشاء خدمات متعددة في عنقود EKS الواحدة هذه؟
ما المناطق التي تدعمونها لـ BYOC؟
ما المناطق التي تدعمونها لـ BYOC؟
هل ستكون هناك زيادة في استهلاك الموارد؟ وما الموارد اللازمة لتشغيل الخدمات بخلاف مثيلات ClickHouse؟
هل ستكون هناك زيادة في استهلاك الموارد؟ وما الموارد اللازمة لتشغيل الخدمات بخلاف مثيلات ClickHouse؟
clickhouse-operator و
aws-cluster-autoscaler وIstio ومكدس المراقبة.يبقى استهلاك الموارد لهذه المكوّنات المشتركة مستقرًا نسبيًا، ولا يزداد خطيًا مع عدد خدمات ClickHouse لديك أو حجمها. وكإرشاد تقريبي، نستخدم في AWS عادةً مجموعة عُقد مخصصة تضم نحو أربع مثيلات EC2 من نوع
4xlarge لتشغيل أعباء العمل هذه.
الشبكة والأمان
هل يمكننا إلغاء الصلاحيات التي أُعدّت أثناء التثبيت بعد اكتمال الإعداد؟
هل يمكننا إلغاء الصلاحيات التي أُعدّت أثناء التثبيت بعد اكتمال الإعداد؟
هل أخذتم في الاعتبار ضوابط أمان مستقبلية تتيح لمهندسي ClickHouse الوصول إلى البنية التحتية للعملاء لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها؟
هل أخذتم في الاعتبار ضوابط أمان مستقبلية تتيح لمهندسي ClickHouse الوصول إلى البنية التحتية للعملاء لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها؟
ما حجم نطاق عناوين IP الخاص بـ VPC الذي يتم إنشاؤه؟
ما حجم نطاق عناوين IP الخاص بـ VPC الذي يتم إنشاؤه؟
10.0.0.0/16 لـ BYOC VPC. نوصي بحجز /22 على الأقل تحسبًا للتوسّع المستقبلي المحتمل،
لكن إذا كنت تفضّل تقليل الحجم، فمن الممكن استخدام /23 إذا كان من المرجّح أن تقتصر
على 30 جراب خادم.
هل يمكنني تحديد وتيرة الصيانة؟
هل يمكنني تحديد وتيرة الصيانة؟
كيف يعمل الاتصال الشبكي بين BYOC VPC و S3؟
كيف يعمل الاتصال الشبكي بين BYOC VPC و S3؟
ما المنافذ المستخدمة للاتصال الداخلي ضمن عنقود ClickHouse؟
ما المنافذ المستخدمة للاتصال الداخلي ضمن عنقود ClickHouse؟
- بروتوكول ClickHouse الأصلي على المنفذ 9000
- HTTP/HTTPS على المنفذين 8123/8443
- الاتصال بين الخوادم على المنفذ 9009 لأغراض النسخ المتماثل والاستعلامات الموزعة
اتفاقيات مستوى الخدمة لوقت التشغيل
هل يوفّر ClickHouse اتفاقية مستوى خدمة لوقت التشغيل لـ BYOC؟
هل يوفّر ClickHouse اتفاقية مستوى خدمة لوقت التشغيل لـ BYOC؟