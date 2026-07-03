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الأسئلة الشائعة

الحوسبة

نعم. لا يلزم توفير البنية التحتية إلا مرة واحدة لكل مجموعة من حساب AWS والمنطقة.
جميع المناطق العامة المدرجة في وثائق المناطق المدعومة لدينا متاحة لعمليات نشر BYOC.
إلى جانب مثيلات ClickHouse نفسها (خوادم ClickHouse وClickHouse Keeper)، نشغّل أيضًا خدمات داعمة مثل clickhouse-operator وaws-cluster-autoscaler وIstio ومكدس المراقبة.يبقى استهلاك الموارد لهذه المكوّنات المشتركة مستقرًا نسبيًا، ولا يزداد خطيًا مع عدد خدمات ClickHouse لديك أو حجمها. وكإرشاد تقريبي، نستخدم في AWS عادةً مجموعة عُقد مخصصة تضم نحو أربع مثيلات EC2 من نوع 4xlarge لتشغيل أعباء العمل هذه.

الشبكة والأمان

هذا غير ممكن حاليًا.
نعم. تنفيذ آلية يتحكم بها العميل، بحيث يمكنه الموافقة على وصول المهندسين إلى العنقود، هو جزء من خارطة الطريق لدينا. في الوقت الحالي، يجب أن يمر المهندسون عبر عملية التصعيد الداخلية لدينا للحصول على وصول عند الحاجة وفي الوقت المناسب إلى العنقود. ويُسجَّل ذلك ويُدقَّق فيه من قِبل فريق الأمان لدينا.
نستخدم افتراضيًا 10.0.0.0/16 لـ BYOC VPC. نوصي بحجز /22 على الأقل تحسبًا للتوسّع المستقبلي المحتمل، لكن إذا كنت تفضّل تقليل الحجم، فمن الممكن استخدام /23 إذا كان من المرجّح أن تقتصر على 30 جراب خادم.
تواصل مع الدعم لجدولة نوافذ الصيانة. يُرجى توقّع جدول تحديث أسبوعي كحد أدنى.
تستخدم حركة المرور بين Customer BYOC VPC و S3 بروتوكول HTTPS (المنفذ 443) عبر AWS S3 API لبيانات الجداول وعمليات النسخ الاحتياطي والسجلات. عند استخدام نقاط نهاية S3 داخل VPC، تبقى هذه الحركة ضمن شبكة AWS ولا تعبر الإنترنت العام.
يستخدم الاتصال الداخلي ضمن عنقود ClickHouse داخل Customer BYOC VPC ما يلي:
  • بروتوكول ClickHouse الأصلي على المنفذ 9000
  • HTTP/HTTPS على المنفذين 8123/8443
  • الاتصال بين الخوادم على المنفذ 9009 لأغراض النسخ المتماثل والاستعلامات الموزعة

اتفاقيات مستوى الخدمة لوقت التشغيل

لا، نظرًا لأن طبقة البيانات مستضافة في البيئة السحابية الخاصة بالعميل، فإن توفّر الخدمة يعتمد على موارد لا تقع ضمن سيطرة ClickHouse. لذلك، لا يوفّر ClickHouse اتفاقية مستوى خدمة رسمية لوقت التشغيل لعمليات نشر BYOC. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فيُرجى التواصل مع support@clickhouse.com.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦