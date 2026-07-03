​ الأسئلة الشائعة

هل يمكنني إنشاء خدمات متعددة في عنقود EKS الواحدة هذه؟ نعم. لا يلزم توفير البنية التحتية إلا مرة واحدة لكل مجموعة من حساب AWS والمنطقة.

ما المناطق التي تدعمونها لـ BYOC؟ المناطق العامة المدرجة في وثائق جميعالمدرجة في وثائق المناطق المدعومة لدينا متاحة لعمليات نشر BYOC.

هل ستكون هناك زيادة في استهلاك الموارد؟ وما الموارد اللازمة لتشغيل الخدمات بخلاف مثيلات ClickHouse؟ إلى جانب مثيلات ClickHouse نفسها (خوادم ClickHouse وClickHouse Keeper)، نشغّل أيضًا خدمات داعمة مثل clickhouse-operator و aws-cluster-autoscaler وIstio ومكدس المراقبة. يبقى استهلاك الموارد لهذه المكوّنات المشتركة مستقرًا نسبيًا، ولا يزداد خطيًا مع عدد خدمات ClickHouse لديك أو حجمها. وكإرشاد تقريبي، نستخدم في AWS عادةً مجموعة عُقد مخصصة تضم نحو أربع مثيلات EC2 من نوع 4xlarge لتشغيل أعباء العمل هذه.

​ الشبكة والأمان

هل يمكننا إلغاء الصلاحيات التي أُعدّت أثناء التثبيت بعد اكتمال الإعداد؟ هذا غير ممكن حاليًا.

هل أخذتم في الاعتبار ضوابط أمان مستقبلية تتيح لمهندسي ClickHouse الوصول إلى البنية التحتية للعملاء لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها؟ نعم. تنفيذ آلية يتحكم بها العميل، بحيث يمكنه الموافقة على وصول المهندسين إلى العنقود، هو جزء من خارطة الطريق لدينا. في الوقت الحالي، يجب أن يمر المهندسون عبر عملية التصعيد الداخلية لدينا للحصول على وصول عند الحاجة وفي الوقت المناسب إلى العنقود. ويُسجَّل ذلك ويُدقَّق فيه من قِبل فريق الأمان لدينا.

ما حجم نطاق عناوين IP الخاص بـ VPC الذي يتم إنشاؤه؟ نستخدم افتراضيًا 10.0.0.0/16 لـ BYOC VPC. نوصي بحجز /22 على الأقل تحسبًا للتوسّع المستقبلي المحتمل، لكن إذا كنت تفضّل تقليل الحجم، فمن الممكن استخدام /23 إذا كان من المرجّح أن تقتصر على 30 جراب خادم.

هل يمكنني تحديد وتيرة الصيانة؟ تواصل مع الدعم لجدولة نوافذ الصيانة. يُرجى توقّع جدول تحديث أسبوعي كحد أدنى.

كيف يعمل الاتصال الشبكي بين BYOC VPC و S3؟ تستخدم حركة المرور بين Customer BYOC VPC و S3 بروتوكول HTTPS (المنفذ 443) عبر AWS S3 API لبيانات الجداول وعمليات النسخ الاحتياطي والسجلات. عند استخدام نقاط نهاية S3 داخل VPC، تبقى هذه الحركة ضمن شبكة AWS ولا تعبر الإنترنت العام.

ما المنافذ المستخدمة للاتصال الداخلي ضمن عنقود ClickHouse؟ يستخدم الاتصال الداخلي ضمن عنقود ClickHouse داخل Customer BYOC VPC ما يلي: بروتوكول ClickHouse الأصلي على المنفذ 9000

HTTP/HTTPS على المنفذين 8123/8443

الاتصال بين الخوادم على المنفذ 9009 لأغراض النسخ المتماثل والاستعلامات الموزعة

​ اتفاقيات مستوى الخدمة لوقت التشغيل